Госдума приняла закон об охране Крымского моста Росгвардией

СЕГОДНЯ 15:02 2018-10-25T15:05:58+03:00

Стратегический объект, связавший полуостров с остальной страной, охраняется на суше, воде, под водой, в воздухе и космосе. Фото: most.life Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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За безопасность в акватории Крымского можно больше не переживать. Охранять этот район будет Росгвардия, получившая дополнительные полномочия. Госдума РФ 25 октября приняла соответствующий законопроект.

В документе говорится, что сотрудники войск национальной гвардии тепреь имеют право задерживать и доставлять в российские порты иностранные суда, осуществляющие незаконную деятельность в территориальных водах РФ в Керченском проливе.

Ранее росгвардейцам разрешалось только досматривать суда-нарушители, но чтобы задержать моряков и их суда, нужно было вызывать полицию. Принятие это законопроекта ускорит работу силовиков.

- Мы расширили полномочия морской бригады войск национальной гвардии. Ввиду той напряженной обстановки, которая сохраняется в регионе, данная норма представляется особенно важной, - отметил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

ОБ ОСНАЩЕНИИ

Бригада Росгвардии будет располагаться вблизи Керчи. Она оснащается противодиверсионными катерами типа «Грачонок», имеющими массу различного спецоборудования. Это навигационная радиолокационная станция, многофункциональный оптико-электронный телекомплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки, автоматизированный комплекс связи, интегрированная мостиковая система «Мостик-21980», гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа», телеуправляемый подводный аппарат «Фалкон» с рабочей глубиной до 300 метров, поисково-обследовательский комплекс «Кальмар», позволяющий исследовать поверхность дна на глубине до 200 метров при скорости движения катера до 8 узлов.

Напомним, Росгвардейцы также охраняют энергомост, через который полуостров получает электроэнергию с материковой части России.

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