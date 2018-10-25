Госдума приняла закон об охране Крымского моста Росгвардией
За безопасность в акватории Крымского можно больше не переживать. Охранять этот район будет Росгвардия, получившая дополнительные полномочия. Госдума РФ 25 октября приняла соответствующий законопроект.
В документе говорится, что сотрудники войск национальной гвардии тепреь имеют право задерживать и доставлять в российские порты иностранные суда, осуществляющие незаконную деятельность в территориальных водах РФ в Керченском проливе.
Ранее росгвардейцам разрешалось только досматривать суда-нарушители, но чтобы задержать моряков и их суда, нужно было вызывать полицию. Принятие это законопроекта ускорит работу силовиков.
- Мы расширили полномочия морской бригады войск национальной гвардии. Ввиду той напряженной обстановки, которая сохраняется в регионе, данная норма представляется особенно важной, - отметил председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
ОБ ОСНАЩЕНИИ
Бригада Росгвардии будет располагаться вблизи Керчи. Она оснащается противодиверсионными катерами типа «Грачонок», имеющими массу различного спецоборудования. Это навигационная радиолокационная станция, многофункциональный оптико-электронный телекомплекс освещения ближней воздушной и надводной обстановки, автоматизированный комплекс связи, интегрированная мостиковая система «Мостик-21980», гидроакустическая станция обнаружения подводных диверсионных сил и средств «Анапа», телеуправляемый подводный аппарат «Фалкон» с рабочей глубиной до 300 метров, поисково-обследовательский комплекс «Кальмар», позволяющий исследовать поверхность дна на глубине до 200 метров при скорости движения катера до 8 узлов.
Напомним, Росгвардейцы также охраняют энергомост, через который полуостров получает электроэнергию с материковой части России.
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