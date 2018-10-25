В Крыму начался отопительный сезон: Тепло пошло в школы и детсады

СЕГОДНЯ 16:53 2018-10-25T16:56:51+03:00

Лично я уже приготовился к началу отопительного сезона Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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В Крыму 25 октября запустили котельные. На полуострове начинается отопительный сезон. В первую очередь отапливать начнут школы и досады, больницы, роддомы, социальные учреждения. В квартирах станет тепло примерно через неделю.

- Отопительный сезон стартовал в 21 муниципальном образовании. На сегодняшний день отапливаются 180 детских садов, 209 школ и 25 объектов здравоохранения, - сообщил министр ЖКХ РК Виталий Глотов. - В этом году обеспечена 100% готовность объектов образования и здравоохранения. Однако, окончательную оценку нашей подготовке даст сама природа.

25 октября начали топить в Симферополе, Ялте, Красногвардейском и Ленинском районе. До этого теплый сезон начался в других регионах: с 10 октября в Первомайском районе, с 15 октября – в Джанкое, Белогорске, Бахчисарайском, Белогорском, Кировском, Красноперекопском, Сакском и Советском районах. С 16 октября – в Раздольненском районе, с 17 октября – Нижнегорском районе. 19 октября – Симферопольском и Черноморском районах. 20 октября – в Красноперекопске. 22 октября – в Армянске, Саках, Джанкойском районе. 24 октября – в Евпатории.

- В ближайшие дни отопление планируют запустить в Алуште, Керчи, Судаке, Феодосии, - сообщили в министерстве.

26 октября отопительный сезон стартует в Севастополе.

Пока крымчане мерзнут, туристы плещутся в море.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Ангарском и Грушевском перевалах с 15 октября начали дежурить дорожные бригады и спецтехника. Это связано с тем, что с 1 ноября все службы переходят на зимний режим содержания республиканских трасс.

Предприятия заготовили более 6 тысяч тонн соли, 290 тонн рассолов и более 43 тысяч тонн песка - для ликвидации гололеда на дорогах.

Всего содержанием дорог в холодное время года будут заниматься 205 единиц техники. В это число войдут: снегоочистители, бульдозеры, автогрейдеры (машины для разравнивания снега), погрузчики, экскаваторы и тракторы.

Для рабочих откроют 29 пунктов обогрева, а для хранения противогололедных материалов подготовят 43 базы. Также планируется создать 10-дневный резерв горюче-смазочных материалов.