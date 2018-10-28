2018-10-28T15:20:30+03:00
Политика

Власти Крыма: Командиры НАТО знают о последствиях военных учений в Азовском море и не пойдут на это

В парламенте республики отреагировали на заявление украинского военного пригласить корабли НАТО в Азовское море
Степан ОСТИНОВ
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Вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс посоветовал не обращать внимание на подобные заявления украинской стороны.Вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс посоветовал не обращать внимание на подобные заявления украинской стороны.Фото: Андрей ПАВЛОВСКИЙ
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США и НАТО осознают последствия появления своих военных кораблей в Азовском море, поэтому не решатся на этот шаг. Так вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс отреагировал на заявление капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова, который предложил пригласить корабли НАТО в Азовское море для совместной отработки военных маневров.

- В НАТО немного военные командиры намного умнее и дальновиднее, чем в Украине. Они (руководители военно-политического блока. - Авт.) соображают лучше и понимают последствия, понимают, что будет, если военные корабли НАТО войдут Азовское море, поэтому не сделают такого, - рассказал КП-Крым Ефим Фикс.

Кроме того, он напомним, что на пути в Азовское море кораблям НАТО нужно преодолеть Крымский мост, который является стратегическим объектом для России и усиленно охраняется.

Вице-спикер Госсовета республики посоветовал не воспринимать слова украинских военных всерьез.

- Это просто молотят эти «патриоты» Украины почем зря, они втянуты тоже в политику там, поэтому, наверное. завоевывают очки перед выборами, - заключил Ефим Фикс.

Напомним, Евгений Лупаков считает, что для «возвращения» Азовского моря киевские власти должны предпринять ряд радикальных действий. Речь идет, прежде всего, о разрыве двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере использования данной части Атлантического океана.

Третьим шагом, по мнению военного, должно стать объявление о начале проведения в украинской зоне ответственности учений ракетно-артиллерийских войск. И уже после этого можно будет пригласить корабли НАТО в Азовское море для совместной отработки маневров. Сейчас же в акваторию могут заходить лишь украинские и российские суда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Европарламент принял резолюцию, которая обязывает страны Европейского союза ужесточить санкции против России в случае эскалации напряженности в Азовском море. Киевские власти продолжают жаловаться, что Российская Федерация якобы полностью "оккупировала" весь этот участок океана, чем нарушила международные договоренности. Россия эти обвинения отвергает.

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