Покрасили памятник Пушкину и помыли плитку: В центре Симферополя закончилась реконструкция

СЕГОДНЯ 12:42 2018-11-05T12:44:42+03:00

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В Симферополе завершилась вторая часть реконструкции ул. Пушкина. В центре положили новую плитку, такую же, как и укладывали во время предыдущей реконструкции, вызвавшей массу недовольств от горожан, связанных с качеством проводимых работ.

Тротуарную плитку вымостили желтого и бордового цвета. Но оттенок ее пока что плохо виден. Пешеходные дорожки все в пыли. Коммунальщики только начали ее отмывать. В порядок ее уже привели возле входа в кассы театра.

Поддоны с оставшейся плиткой перенесли в конец улицы и огородили сеткой.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- В рамках реконструкции была заменена ливневая канализация, чтобы в дальнейшем не пришлось возвращаться к работам капитального характера. Также, по аналогии с улицей Горького, все воздушные линии связи и электропередачи убрали под землю для сохранения архитектурной самобытности улицы, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Огромный трехметровый забор, об который спотыкались прохожие, и постоянно путались, не зная, как пройти к стоматологии, ЗАГСу и различным магазинчикам и кафе, так как дорога была перегорожена, наконец-то убрали.

Коммунальщиик наводят чистоу: плитку моют, памятник покрасили.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Забор частично остался только со стороны улицы Гоголя. Там стоят поддоны с плиткой, стройматериалы. На заборе висит табличка: «Опасная зона».

В конце ул. Пушкина установили новые лавочки, мусорные урны, камеры видеонаблюдения. Также коммуналищики покрасили памятник Пушкину. Он теперь точно такого же цвета, что и крышки люков.

Реконструкция обошлась в 50 миллионов рублей.

Конец ул. Пушкина пока что выглядит неухоженно.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, первая часть реконструкции центра Симферополя началась в конце 2016 года и вызвала массу недовольств. Горожане жаловались на бракованную плитку, огромные зазоры, сколы, выбоины. Рабочие укладывали плитку в снег и дождь.

Скандальная реконструкция улиц Пушкина на Карла Маркса стоила больше 180 миллионов рублей. На подрядчика было заведено уголовное дело и выставлен штраф в размере 905 тысяч рублей за невыполненные в срок работы.

Кроме того, эксперты негодовали из-за того, что в крымской столице укладывали бракованную плитку, которую нужно было вернуть на завод.

Рабочие устанавливают камеры видеонаблюдения.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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