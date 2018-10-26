Подруга керченского стрелка: «Влад показал ружье и сказал, что хочет устроить Колумбайн. А я не поверила»

СЕГОДНЯ 19:40 2018-10-26T21:59:28+03:00

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«ОБО МНЕ ЗАГОВОРИТ ВЕСЬ МИР»

«Комсомольская правда» продолжает разбираться, почему студент-монтажник 4 курса Влад Росляков устроил бойню в родном политехе. Парень убил 20 человек. Еще 50 оказались в больнице.

Чтобы узнать больше о Рослякове, журналисты «КП» списывались в соцсетях со всеми студентами колледжа. Так мы и вышли на Сашу Воробьеву (имя изменено по просьбе девушки). Разговор начался стандартно. Александра рассказала, на кого учится. Дальше последовал вопрос о стрелке.

- Мы с ним оба были изгоями, - призналась собеседница корреспондентам "Комсомольской правды". - На этой почве и сошлись. Влад говорил, что его все ненавидят. Меня тоже недолюбливают однокурсники. За две недели до трагедии я его попросила: «Расскажи свой главный секрет». Росляков улыбнулся и предложил прогуляться.

Росляков считал, что его никто не любит

Вот только повел парень девушку не на романтическое рандеву, а на пустырь на окраине Керчи.

- Там была «заброшка» (заброшенный дом — прим. "КП"). Влад слазил на чердак и вернулся с ружьем, - добавляет Саша. - Мы вышли на улицу. И Влад стал стрелять по деревьям. А потом предложил научить меня стрелять. Я попробовала. Но у меня не получилось.

Отметим, что эти слова девушки расходятся с ее аватаркой в соцсетях. На снимке девушка позирует с винтовкой. Там Саша совершенно не похожа на девочку, не умеющую обращаться с оружием...

В этом здании Влад хранил ружьеФото: Анастасия ЖУКОВА

Закончилось свидание тем самым секретом, который так требовала девушка.

- Влад сказал, что планирует взорвать колледж. - уверяет Воробьева. - Говорил, что хочет устроить «Колумбайн» (20 апреля 1999 года двое учеников расстреляли 13 человек в собственной школе в американском городе Колумбайн - прим. ред.), чтобы о нём заговорил весь мир. Но я подумала, что Влад шутит. Отмахнулась от него: «Хватит врать!»

Студент стрелял в спины своим однокурсникам и учителям. А потом принялся палить по огнетушителям. Фото: Вести-Крым

МЕСТО ДЛЯ ПРИЗНАНИЙ

Саша согласилась показать журналистам «Комсомолки» место, куда ее водил Росляков.

- Вот здесь мы сидели, я шишку с собой принесла, вот она, - горько усмехается девушка, показывая на остатки кедровой шишки. – Карты наши валяются, я ему гадала. Нагадала, что все будет хорошо у него…

Мы поднимаемся на чердак, где Влад и хранил ружье.

- Он взял с меня слово, что я никому не скажу про оружие, - вздыхает Александра. - Гильзы, которые падали во время стрельбы, Влад подбирал и в карман складывал.

Наша переписка с приятельницей стрелкаФото: Надежда ДАЦЮК

На стене – надпись: «Демоны придут за вами, твари! Демоны заберут вас!».

- Это Влад писал? – интересуемся.

- Не знаю. Вряд ли. А вот там дальше, на двери – «Зокрыто». Через «о». Грамотей. Вот это он писал.

В тот жуткий день 17 октября студентка была в колледже. Но с Росляковым не столкнулась. О том, что ее приятель устроил настоящий ад, она узнала уже из новостей.

В колледж Влад пришел с рюкзаком и большой сумкой, в которой были боеприпасы. Внутрь он проскользнул через задний ход. Его никто не охранял. Фото: Вести-Крым

Кстати

Влад предлагал другу скинуться на ружье

Студент долго не мог позволить себе купить ствол

Во дворе своего дом на окраине Керчи Росляков с детства общался с ровесником Лехой из соседнего подъезда. Ребята учились в разных школах. Сейчас Алексей заканчивает 11 класс. Но после занятий пацаны регулярно пересекались.

- последние пару лет у Влада на уме было одно оружие. Он только и говорил, что о моделях винтовок, какая как стреляет, - признался журналистке «КП» Леша. - Поэтому когда Росляков стал говорить, что хочет купить ружье, я не удивился. Но денег у него не было. Однажды Влад даже мне предложил войти в долю и вскладчину купить ствол. Говорил: «Давай. Круто будет!» Но мне это было не интересно.