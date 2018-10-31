Сын думал, что я ему приснился: матрос "Норда" о возвращении в Крым

СЕГОДНЯ 19:26 2018-10-31T20:45:49+03:00

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Матрос судна «Норд» Павел Чмыхалов рассказал, что до посленего не знал, когда отправится домой в Крым.

- Ночью 29 октября нам сказали, что возможно, через несколько дней, мы поедем домой. И уже через полчаса нас посадили в автобус и повезли к границе. Родные узнали о том, что нас отпустили, уже когда мы были в Армянске, - сообщил Чмыхалов.

Моряки российского судна "Норд" вернулись в Крым. Фото: официальная страница в Facebook Сергея Аксенова

По его словам, за членами российского судна была слежка, а телефоны прослушивались, поэтому с родственниками матросы не связывались, чтобы «не навредить возвращению».

- Первым я связался с кем-то из журналистов, как ни странно. Мне дали трубку, пообщался. Потом с женой, конечно. То, что казалось безнадежным, осуществилось буквально за один день, - рассказал матрос судна «Норд».

При этом Павел подчеркнул, что почувствует себя полностью дома, только когда вернется капитан судна Владимир Горбенко, который пока что находится на территории Украины. В оношении него открыто уголовное дело.

Моряки российского судна "Норд" вернулись в Крым. Фото: официальная страница в Facebook Сергея Аксенова

Попав домой Павел первым делом обнял своих родных.

Павел Чмыхалов попал в Крым по российскому загранпаспортуФото: Надежда ДАЦЮК

- Приехал, обнял жену, детей. На следующий день сын пошел в школу, дочь в садик. Когда сын пришел домой, сказал: «Папа, я думал, что ты мне вчера приснился». Он искренне удивился, что я дома, - говорит отец.

Напомним, семь моряков судна "Норд" вернулись в Крым 30 октября. Их обменяли на украинских браконьеров. В начале мая у берегов Крыма задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». Моряки незаконно ловили сетями камбалу-калкан в исключительной экономической зоне РФ. В ходе проверочных мероприятий незаконные орудия лова – несколько километров сетей – изъяты, судно и экипаж (5 граждан Украины) доставлены на территорию Республики Крым для проведения процессуальных действий.

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