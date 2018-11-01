В Крыму задержали боевика незаконного украинского формирования

СЕГОДНЯ 12:50 2018-11-01T16:23:50+03:00

В Крыму задержали украинского боевика. Фото: скрин из видео Пограничного управления ФСБ России по РК

Он также был участником "экономической блокады Крыма"

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В Крыму задержали боевика незаконного общественного формирования «Аскер», которое находится на территории Украины. Он был активным участником «экономической блокады Крыма».

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму, 22-летний житель Кировского района прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, которые принимали участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.

После этого, с 2016 по 2018 годы входил в состав батальона Номана Челибиджихана и общественного формирования «Аскер». Кроме того, он был активным участником называемой «экономической блокады Крыма».

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»).

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- По адресам его проживания проведены обыска, в ходе которых изъяты средства коммуникации и компьютерная техника, - дополнили в Погрануправлении.

Сейчас он заключен под стражу на два месяца.

СПРАВКА «КП»

Батальон имени Номана Челебиджихана - вооруженное формирование, принимающее участие в блокаде Крыма. Оно в том числе принимало участие в войне на востоке Украины на стороне украинских силовиков в качестве диверсионно-разведывательных групп. Состоит преимущественно из татарских националистов и радикальных исламистов из Крыма.

Напомним, в марте ФСБ задержала крымчанина, который воревал в украинском батальоне. По данным следствия, 24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».

Также в 2017 году на границе Крыма задержали украинского боевика, готовившего диверсии на полуострове. У него обнаружили удостоверение "аскеровца". Он рассказал, что в батальоне готовят специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через госграницу.

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