В Крыму задержали боевика незаконного украинского формирования
В Крыму задержали боевика незаконного общественного формирования «Аскер», которое находится на территории Украины. Он был активным участником «экономической блокады Крыма».
Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Крыму, 22-летний житель Кировского района прошел специальную военную подготовку под руководством инструкторов, которые принимали участие в боевых действиях на юго-востоке Украины.
После этого, с 2016 по 2018 годы входил в состав батальона Номана Челибиджихана и общественного формирования «Аскер». Кроме того, он был активным участником называемой «экономической блокады Крыма».
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»).
Оперативное видео.Видео: Погрануправление ФСБ России по Крыму! другой источник
- По адресам его проживания проведены обыска, в ходе которых изъяты средства коммуникации и компьютерная техника, - дополнили в Погрануправлении.
Сейчас он заключен под стражу на два месяца.
СПРАВКА «КП»
Батальон имени Номана Челебиджихана - вооруженное формирование, принимающее участие в блокаде Крыма. Оно в том числе принимало участие в войне на востоке Украины на стороне украинских силовиков в качестве диверсионно-разведывательных групп. Состоит преимущественно из татарских националистов и радикальных исламистов из Крыма.
Напомним, в марте ФСБ задержала крымчанина, который воревал в украинском батальоне. По данным следствия, 24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».
Также в 2017 году на границе Крыма задержали украинского боевика, готовившего диверсии на полуострове. У него обнаружили удостоверение "аскеровца". Он рассказал, что в батальоне готовят специалистов для проведения диверсионно-террористических актов в Крыму, в том числе на территории российских пунктов пропуска через госграницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ФСБ задержала крымчанина, который воевал в украинском батальоне
В 2016 году он вступил в батальон имени Номана Челебиджихана (подробнее).
На границе Крыма задержали украинского боевика, готовившего диверсии на полуострове
У него обнаружено удостоверение "аскеровца" (подробнее).
Еще больше материалов по теме: «Политика в Крыму»