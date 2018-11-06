2018-11-06T20:22:24+03:00
История современности

Редут, пушки и старинные фонари: Малахову кургану в Севастополе вернули прежний вид

После продолжительной реконструкции военно-исторический комплекс открыт для посетителей
Анна МЕЛЬНИКОВА
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На территории Малахова кургана находятся 22 памятника и мемориальных обозначенияНа территории Малахова кургана находятся 22 памятника и мемориальных обозначенияФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Малахов курган - одно из знаковых мест в истории Севастополя - гости и жители города теперь не узнают. Долгие годы комплекс был в далеком от идеала состоянии: неухоженная зелень, разбитые тропы, обветшалые памятники, демонтированный Вечный огонь, не пылавший здесь уже больше четверти века, устаревшие инженерные коммуникации.

И вот наконец-то можно сказать - произошла победа. Победа над временем.

Малахов курган «ожил» и преобразился после 2-летней реконструкции.

Церемония открытия продолжилась возложением венков Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Церемония открытия продолжилась возложением венковФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Деньги на реставрацию и благоустройство были выделены Министерством культуры РФ по федерально-целевой программе развития Крыма и Севастополя.

- Сегодня мы возвращаем городу и стране удивительный памятник. Мы снова зажгли здесь Вечный огонь, - отметила Ольга Голодец, зампредседателя Правительства РФ.

Ольга Голодец и Владимир Мединский приехали на торжественное мероприятие Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Ольга Голодец и Владимир Мединский приехали на торжественное мероприятиеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На открытие военно-исторического комплекса специально приехал и министр культуры РФ Владимир Мединский.

- Корнилов, Нахимов, Истомин… История не знает примеров подобной самоотверженности и того, как умеют наши люди защищать нашу землю... - сказал он.

Реконструкторы встречали гостей во время открытия комплекса Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Реконструкторы встречали гостей во время открытия комплексаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Он пообещал, что работы, выполненные по реконструкции огромного комплекса, - это только начало. Министерство культуры намерено и дальше развивать музей обороны Севастополя, строить культурные и мемориальные комплексы, чтобы Севастополь стал новой историко-культурной символической столицей России.

- Мы старались восстановить и сохранить историческому месту его первоначальный облик, при этом сделать Малахов курган современным удобным комплексом, - рассказал Николай Мусиенко, директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.

Особый антураж создавали картины, расставленные на территории кургана Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Особый антураж создавали картины, расставленные на территории курганаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Земля «помнит» страшные битвы и бои, которые развернулись на Малаховом кургане. Во время реставрационных работ было найдено немало пушечных ядер, снарядов и прочие артефакты, которые пополнили экспозиции музея.

Во время реставрационных работ были найдены артефакты со времен двух войн Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Во время реставрационных работ были найдены артефакты со времен двух войнФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Сейчас посетители комплекса могут прогуляться по благоустроенному парку.

Везде установлены новые указатели для удобства людей, новые светодиодные фонари формой под старину отлично вписываются в облик мемориального комплекса.

Новые урны, лавочки, информационные стенды, где посетители могут увидеть раритетные фотографии и документы, относящиеся к обороне Севастополя. В частности, гравюру, где запечатлен момент смертельного ранения адмирала Корнилова.

Вечный огонь не горел на Малаховом кургане лет 30 Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Вечный огонь не горел на Малаховом кургане лет 30Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Приведены в порядок и памятник Корнилову, и братская могила русских и французских солдат, и место, где был смертельно ранен Нахимов.

Отреставрированы и Оборонительная башня Корниловского бастиона, орудия противоштурмовой батареи и батареи Сенявина.

Колорит месту придают редуты и пушки Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Колорит месту придают редуты и пушкиФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Впечатляюще выглядят редуты и пушки с аккуратно сложенными рядом снарядами.

Стоит обязательно посетить и центральную экспозицию музея на Малаховом кургане, которая существенно обновлена.

КОНКРЕТНО

Малахов курган свое название получил по имени капитана Михаила Малахова, который жил рядом до 1836 года.

Прославлен курган героической обороной русскими войсками во время Крымской войны против англо-французских войск в 1854 - 1855 годах и в 1942 году советскими войсками во время Великой Отечественной войны против немецких захватчиков.

Отреставрированы орудия противоштурмовой батареи и батареи Сенявина Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Отреставрированы орудия противоштурмовой батареи и батареи СенявинаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

На территории Малахова кургана находятся 22 памятника и мемориальных обозначения, посвященные событиям Крымской и Великой Отечественной войн. Курган находится на Корабельной стороне Севастополя.

Высота кургана - 97 метров над уровнем моря, площадь - 13 гектаров.

КСТАТИ

Во время Крымской войны 1853 - 1856 годов одним из семерых выживших защитников Каменной башни на Малаховом Кургане, которых французы после штурма нашли среди трупов, оказался тяжело раненый Василий Иванович Колчак - будущий отец Верховного правителя России Александра Васильевича Колчака.

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