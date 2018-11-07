Историю русского графа Монте-Кристо сняли в Крыму

СЕГОДНЯ 08:20 2018-11-07T10:24:52+03:00

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АФГАНИСТАН «ПЕРЕНЕСЛИ» В ИНКЕРМАН

Палящее солнце слепит глаза, жарко… Даже прислонившись к камням полуразрушенной крепости не получается освежиться. Камни - и те горячие, как асфальт.

Моджахеды-душманы с автоматами наперевес охраняют узника. Он - израненный, изможденный за три года пребывания в плену - вспоминает себя молодым и красивым. Когда-то он мечтал о большой сцене. Когда-то он любил, но потерял любовь и столкнулся с предательством друзей…

Сцены во время Афганской войны снимали на крепости КаламитаФото: Анна САДОВНИКОВА

Мимо проходящие туристы с опаской разглядывают вооруженных до зубов бородатых душманов. Но, увидев камеры, с облегчением выдыхают: «А-а, кино снимают».

Три года герой провел в заточенииФото: Анна САДОВНИКОВА

Афганистан в этом году «расположился» на крепости Каламита в Инкермане. Место идеальное в плане декораций и съемок. Здесь снимают одну из сцен четырехсерийного сериала «Большой артист», главные роли в котором играют вот уж действительно большие артисты: Евгений Сидихин, Егор Бероев, Нил Кропалов, Сергей Баталов, Екатерина Волкова и Мария Миронова.

Из-за грима и не узнать красавца Нила КропаловаФото: Анна САДОВНИКОВА

- То, что происходит в этой картине, часто происходит в реальной жизни многих людей - любовь, предательство… История эта по форме носит характер притчи. Для меня это рассуждение на тему того, может ли месть принести счастье, потому что сюжет чем-то напоминает историю графа Монте-Кристо, - делится с «КП» режиссер и сценарист фильма «Большой артист» Дмитрий Корявов. - Наш главный герой, который в молодости мечтал стать большим артистом и покорить весь мир, проходит массу испытаний, чтобы понять, в чем разница между большим артистом и настоящим. Настоящий артист - это, как и любовь настоящая, - не для себя, а для другого.

Осенние дни в Крыму выдались теплыми и морские сцены актеров не заморозилиФото: Анна САДОВНИКОВА

«КРЫМСКИЙ МОСТ» ПОСТРОИЛИ В ЯЛТЕ

Изначально, по словам режиссера, фильм предполагали снимать на берегу реки, где-нибудь в Угличе или Торжке. Где есть деревянные избы и где по сценарию жил бы отец главного героя Трофимыч, роль которого исполнил Сергей Баталов. Он бывший фронтовик, моряк, и у него есть мечта - построить маленькую бригантину и отправиться в путешествие.

В Ялте для съемочной группы специально построили мост в качестве декорацийФото: Анна САДОВНИКОВА

- Но поскольку есть сюжет, где часть действий происходит в Афганистане, а традиционно Афганистан снимают в Крыму, начиная с «9 роты», нам пришла идея, что Трофимыч живет не на берегу речки, а на берегу моря. И вообще он - смотритель маяка, - рассказывает Дмитрий Корявов.

Режиссер Дмитрий Корявов обсуждает с актерами сценарийФото: Анна САДОВНИКОВА

Съемки развернулись на Херсонесском маяке. Это дало возможность получить красивые кадры: морские пейзажи, колоритные закаты и рассветы, вид с маяка на бухту…

Снимали некоторые сцены фильма и в санатории «Нижняя Ореанда».

Съемки проходили в Балаклаве, Ялте и ИнкерманеФото: Анна САДОВНИКОВА

- Для нас даже построили, как мы его прозвали, «крымский мост». На берегу моря есть плоская скала, и на ней был сооружен мост - романтическое место, где герои, будучи юными, там встречались и затем на это же место пришли во время финальной сцены, - говорит режиссер.

Евгений Сидихин сыграл роль родителя вместе с Марией МироновойФото: Анна САДОВНИКОВА

Проходили съемки также и в карьере в Балаклаве. Многие сцены снимали в Москве.

"КРЫМЧАНЕ ПОХОЖИ НА ИТАЛЬЯНЦЕВ"

Глядя на высокого мужчину с длинными спутанными волосами, густой бородой, всего в кровоподтеках и синяках, в жизни не скажешь, что это - молодой красавец актер Нил Кропалов. Исполнитель главной роли прошел путь в фильме от 17-летнего юноши до 40-летнего состоявшегося, солидного мужчины.

Одну из главных ролей исполнил также Егор БероевФото: Анна САДОВНИКОВА

- Это одна из интереснейших ролей в моей жизни. В течение фильма мой герой меняет и внешний облик, и внутреннее содержимое. Интересно было играть в одном эпизоде юношу и в этот же день на съемочной площадке перевоплощаться в 40-летнего мужчину. Поначалу было трудно перестроиться, - рассказал «КП» - Крым» Нил Кропалов. - Я так вжился в своего персонажа, и, чтобы не растерять это состояние, даже старался не выходить в город. Оставался на съемочной площадке, чтобы сосредоточиться и сохранить внутри то состояние, ту бурю эмоций, которые переживал мой герой.

Художник по гриму всегда рядом, чтобы актеры выглядели безупречноФото: Анна САДОВНИКОВА

Еще один герой фильма - Эббот Фария, который спас главного героя во время войны и относится к нему, как к сыну. Эту роль сыграл итальянский актер Марко Динелли. Герой Динелли живет в Лос-Анжелесе, в доме недалеко от Голливуда и помогает Глебу (Нилу) стать звездой.

Итальянский актер Марко Динелли сыграл наставника главного героя и помог ему достигнуть целиФото: Анна САДОВНИКОВА

В отличие от Нила, Марко и в Балаклаве успел на катере по морю пройти, и черноморскую знаменитую рыбу попробовать.

Егор Бероев и Екатерина Волкова сыграли семейную паруФото: Анна САДОВНИКОВА

- Я первый раз в Севастополе. Очень нравится крымский климат. Он мягкий после Москвы, небо чистое. В море, правда, не купался, я ведь итальянец, привык к теплой воде 26 - 27 градусов. Заметил схожесть между людьми в Крыму и моей родной Италии. Южные народы похожи манерой жить - наслаждаться климатом, легки на подъем, природу ценят и любуются ею. Приятно ощущать цвета. В Москве, где серые оттенки, не хватает красок, - признался Марко.

КОНКРЕТНО

Четырехсерийный сериал снимает кинокомпания «Русское» для канала «Россия-1».

Эта история о коварстве и любви начинается в середине 1980-х. Обаятельному красавцу Глебу тесно в провинции - он грезит большой сценой и мечтой стать великим артистом. И, возможно, судьба и сулила ему успех, если бы не роковая первая любовь...

Девушка из высшего света Алена Торшакова влюбляется в Глеба и покоряет его сердце. Но высокопоставленные родители Алены мечтали совсем не о таком зяте. В их планах - породниться с влиятельным семейством Виленских, и ради этого они готовы пойти на все...

Помимо звездных артистов роли в фильме сыграли молодые актеры: Анастасия Чепелюк, Ксения Щербакова, Илья Кочетков.

На экранах зрители увидят киноленту предположительно в 2019 году.