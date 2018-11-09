«Красный Крест» Севастополя: Мы не передавали на Украину данных о беженцах с ДНР и ЛНР

Глава регионального отделения общероссийской общественной организации «Красного Креста» в Севастополе Николай Стефлюк опроверг появившуюся в СМИ информацию о передаче на Украину персональных данных людей, которым они оказывали помощь.

8 ноября Роскомнадзор опубликовал информацию, что в севастопольском отделении благотворительной организации были выявлены «нарушения порядка обработки персональных данных». Следом в СМИ появилась информация, что сведения о гражданах Донецкой и Луганской Народных Республик передавались третьим лицам. Теперь люди переживают, что помощь в виде круп и предметов личной гигиены может стоить им свободы.

- Процедура оказания помощи такова, что перед получением продуктового набора и предметов личной гигиены люди приносят документы и заполняют бумагу, в которой говорится, что они дают разрешение на передачу их персональных данных в отделение Российского Красного Креста (РКК) и Международного Красного Креста (МКК), - говорит Николай Стефлюк. – Это обязательные условия, чтобы мы могли отчитаться за гуманитарную помощь. Никаким третьим лицам мы данные не передавали, с Украиной не связывались, нам это не нужно. Возможно, журналист (опубликовавший эту информацию - Авт.) что-то не понял. Сейчас юристов призовем и будем обращаться в суды.

Глава севастопольского отделения уточнил, что помощь людям, приехавшим с Украины, оказывается раз в месяц. Ежемесячно к ним обращаются больше 5 тысяч человек. А за все время работы организации число людей, внесенных в базу перевалило за 27 тысяч.

Получить продукты и предметы личной гигиены можно раз в месяц.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Мы не можем выдать помощь и не отчитаться об этом МКК. Нам нужно сдать им ведомости с подписями людей, получивших продукты и вещи. Они проверяют, получили эти люди или нет посылки и в нужном ли объеме до них все дошло, - пояснил Николай Стефлюк.

По его словам, между российским «Красным Крестом» и международным заключен договор, в рамках которого переданные им персональные данные «уничтожаются, сжигаются».

- Никто из людей после получения помощи не обращался к нам с жалобами. Нам самим интересно, кто эти третьи лица, и кто и кому якобы передал на Украину данные, - подчеркнул глава севастопольского отделения.

ОФИЦИАЛЬНО

Мы связались с управлением Роскомнадзора по Республике Крым и Севастополю.

- Цитируем СМИ "Роскомнадзор провел проверку и оказалось, что данные о жителях ДНР и ЛНР и о крымчанах, которые защищали Донбасс, оказались на Украине".

- Мы не предоставляли никому такую информацию, - ответил Петр Крашенинников, замначальника ведомства.

- На сайте у вас опубликована информация о том, что в марте была проведена плановая проверка. Выявлены нарушения "порядка обработки персональных данных, выдано предписание об устранении нарушений". Эти нарушения связаны с передачей данных на Украину?

- Такого мы не говорили, - повторил замначальника.