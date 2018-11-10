Федор Конюхов откроет часовню в Севастополе после возвращения из кругосветки

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов собирается совершить одиночный переход вокруг света на весельной лодке (читайте в рубрике «Опять в путь-дорогу»). Это шестая по счету его кругосветка.

Конюхов уже вылетел в Новую Зеландию, в порт Данедин, откуда 15 ноября он начнет свое путешествие. Первый этап от Новой Зеландии до мыса Горн (Чили) по расчетам продлится 100-120 дней. Кругосветка будет осуществлена в три этапа, в три летних сезона в Южном полушарии и должна завершиться в 2021 году.

Это давняя мечта Конюхова - возвести храм в память о тех, кто не вернулся домойФото: Анна САДОВНИКОВА

Когда он вернется весной 2019, часовня, которую он начал строить на самом берегу Черного моря в селе Орловка на северной стороне Севастополя, скорее всего, уже будет достроена.

Есть у Конюхова такой обычай - строить перед каждой кругосветкой по часовенке (читайте в рубрике «Традиция»).

Стены, пропахшие морем, по периметру украшают огромные адмиралтейские якоряФото: Личный архив героя публикации

Часовню в Орловке Федор спроектировал и придумал дизайн, как она должна выглядеть, - сам. И она уже становится одной из достопримечательностей Севастополя.

Стены, пропахшие морем, по периметру украшают огромные адмиралтейские якоря, повидавшие немало на своем веку. Вдеты морские цепи, покрытые коррозией. Торчат пушечные снаряды. А по ветру над всей этой постройкой развевается Андреевский флаг.

По ветру над всей этой постройкой развевается Андреевский флагФото: Анна САДОВНИКОВА

- Все якоря с Черного моря, но есть один речной - с Волги, который в дар специально для часовни передали из города Калязин, - рассказывает путешественник.

Часовню в Орловке Федор спроектировал и придумал дизайн самФото: Анна САДОВНИКОВА

Строить часовню помогают друзья.

- Каменный крест, который установлен внутри часовни, изготовлен крымскими греческими мастерами по эскизу Конюхова. Греки помнят подвиги адмирала Федора Ушакова, и всегда будут чтить его светлую память, - говорит Одиссей Пипия, президент Фонда содействия развитию Науки, Культуры и Кино «Одиссей».

Это давняя мечта Конюхова - возвести храм в память о тех, кто не вернулся домой. Отдать долг «морякам и путешественникам, погибшим на неведомых широтах мирового океана и не получившим погребения».

Каменный крест, который установлен внутри часовни, изготовлен крымскими греческими мастерамиФото: Личный архив героя публикации

Кумир Конюхова его тезка - Федор Ушаков, русский флотоводец, не потерявший в боях ни одного корабля, одержавший победу в 43 морских сражениях и не потерпевший ни одного поражения, причисленный к лику святых. Часовня названа его именем. Именем человека-легенды, чья судьба тесно и прочно связана с Севастополем.

Достроена часовня будет в 2019 годуФото: Анна САДОВНИКОВА

Ушаков защищал Крымский полуостров от турков, командовал Черноморским флотом, строил Севастопольский порт. Под его руководством возводились казармы, госпитали, дороги, рынки…

- Открыть часовню Конюхов хотел перед отъездом, - говорят друзья. - Но не успел - накопилось дел невпроворот перед кругосветкой. Отложим торжественный момент до его возвращения, как раз к тому моменту, как он вернется из плавания, будут докончены все работы по строительству.

Все якоря с Черного моря, но есть один речной - с ВолгиФото: Анна САДОВНИКОВА

ТРАДИЦИЯ

Строитель часовен

Как говорил сам Конюхов в одном из интервью, шесть раз он проходил мимо мыса Горн и каждый раз молился: «Как миную мыс, Господи, я тебя отблагодарю - построю часовню». Вот и возвел шесть часовен.

1. Часовня во имя Сергия Радонежского, 1992 год. Построена на Дальнем Востоке, в бухте Врангель (Приморский край). Она большая, каменная, расположенная на сопке;

2. Часовня во имя Николая Чудотворца, находится в Переславе-Залесском под Москвой 2002

3. Часовня Сергия Радонежского в Сергиевом Посаде, 2004 год;

4. Часовня Николая Чудотворца. 2004 год. Построена на вырученные деньги с продажи картин, которые пишет сам Конюхов. Находится она во дворе мастерской Конюхова, которая также является домом-музеем в Москве. На ее стенах можно увидеть мемориальные доски в память о родственниках великого путешественника - священниках, которые пострадали в годы гонений на Церковь.

5. Часовня воина Феодора Стратилата находится, не доезжая 20 километров до Переславля-Залесского. Все часовни путешественника каменные, одна только деревянная - пять на пять метров.

6. «Зуб Православия» - часовня на Украине в Атманае. Стоит прямо на берегу Азовского моря, возле дома его родителей. Купола покупали в лавре.

P.S. 17 октября 2018 года Конюхов заложил первый камень в фундамент строительства новой часовни в Миассе в Солнечной долине.

Опять в путь-дорогу!

ШЕСТАЯ

Шестая по счету кругосветка Федора Конюхова пройдет по морям и океанам на весельной лодке «АКРОС», которую специально для него создали на английской верфи Rannoch Adventure. Старт намечен на 15 ноября.

Маршрут будет состоять из трех этапов: Новая Зеландия - Чили - Австралия - Новая Зеландия. Впервые в истории Федор Конюхов попытается пересечь на весельной лодке Южный Океан и обогнуть мыс Горн.

За 300 дней и ночей в три этапа ему предстоит пройти 27 тысяч километров. А идти придется, между прочим, по Южному океану, где ветер, холод и опасные айсберги.

Конюхов рассчитывает также на кругосветное плавание с заходом на Фолклендские острова.

Более 1,5 года занял весь процесс подготовки к кругосветке.

ВОТ ЭТО ДА!

Федор Конюхов стал первым россиянином, побывавшим на всех семи вершинах мира, за что дается высшее звание у альпинистов - «снежный барс».

А еще он:

- побывал на Южном и Северном полюсах;

- на гребной лодке, в одиночку переплыл Атлантический океан за 46 суток, установив мировой рекорд;

- первым из россиян совершил одиночное кругосветное плавание на яхте;

- на гребной лодке, в одиночку переплыл Тихий океан за 160 суток, также установив мировой рекорд.