Снежная погода задержится в Крыму до конца недели

В Крым пришла зима. 13 ноября на полуострове выпал снег и ударили морозы. Снежная погода продержится до конца недели. Но санки доставать рано, покататься не получится. Белые хлопья не успевают долететь до земли, быстро тают. Разве что в горах лег снежный покров, но и то всего на 3 миллиметра.

- Снег выпал не только в Симферополе, но и в районах: Симферопольском, Бахчисарайском и Кировском, в горах и на Ангарском перевале, - сообщили в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды. - На ЮБК осадков не было.

В ближайшие дни температура воздуха ночью будет от -2 градусов до +3, днем от +1 до +6, на южном берегу теплее - от +5 до +8.

В Севастополе без осадков. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +6…+8.

В отдельных населенных пунктах ожидается туман. Ветер северо-восточный умеренный, местами - сильные порывы, достигающие 15-20 метров в секунду.

Снег будет парить и быстро таять.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Дорожные службы говорят, что к зиме подготовились. Спецтехника на крымских трассах вчера работала с 4 утра. Больше всего машин с противогололедными смесями отправили на Ангарский перевал, чтобы устранить наледь.

В Симферополе коммунальщики тоже готовы выехать на очистку улиц.

- Четыре машины уже загружены реагентом, при ухудшении погоды будут посыпать проезжую часть. Также мы готовы приступать к посыпке тротуаров, - заверил глава МБУ «Город» Николай Коновалов. - Всего с непогодой в крымской столице будут бороться 14 единиц спецтехники. Имеется запас противогололедных смесей, которого хватит на всю зиму.