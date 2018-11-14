2018-11-14T13:18:09+03:00
Общество

Задержанного за взятки вице-премьера Крыма Нахлупина оставили под стражей

Басманный районный суд Москвы отклонил апелляционную жалобу защиты о необоснованности ареста
Надежда ДАЦЮК
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Нахлупина заключили под стражу 18 октябряНахлупина заключили под стражу 18 октябряФото: архив КП
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Вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере, оставили под стражей. Мосгорсуд 14 ноября назвал законным заключение его под стражу.

- Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, - передает ТАСС решение судьи.

Напомним, 18 октября Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов и заключил под стражу до 16 декабря вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина, экс-заместителя министра транспорта Крыма Валентина Дукорского, бывшего первого заместителя председателя комитета конкурентной политики республики Ярослава Сливку, предпринимателя Елену Чернышеву. Всем фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по части 6 статье 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере" - в частности, 5 миллионов рублей. 23 октября адвокаты подали апелляционную жалобу.

Во время судебного заседания в среду защита Виталия Нахлупина настаивала на необоснованности избрания ему ареста в качестве меры пресечения. Адвокат просил смягчить меру пресечения, учитывая, что у вице-премьера на иждивении имеются малолетние дети. Однако следствие настояло, что нахождение обвиняемого в СИЗО является целесообразным, поскольку на свободе Нахлупин может скрыть некоторые документы и склонить свидетелей к даче ложных показаний. Прокурор поддержала представителя Следкома.

Вице-премьер отметил, что он не может скрываться, поскольку на Украине его разыскивают по обвинению в госизмене.

Сообщается, что Нахлупин участвовал в заседании по видеоконференцсвязи.

Напомним, Виталий Нахлупин стал заместителем председателя Совета министров Крыма с января 2016 года. Он также курировал исполнение федеральной целевой программы. До этого, с 2010 года, Нахлупин возглавлял комитет крымского парламента по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.

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