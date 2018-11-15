На шиномонтажках аншлаг: На переобувку авто в Симферополе нужно записываться за несколько дней вперед

В Симферополе на шиномонтажках аншлаг. Как только похолодало, водители выстроились в огромные очереди. Записываться на переобувку приходится за два-три дня.

- На выходных днем еще было +15, переходить на «зиму» не было смысла. Кто ж мог подумать, что буквально через день ударят морозы, - говорит симферополец Дмитрий Потапов. - Уже три дня не могу переобуться, так и езжу на «лете». На какую шиномонтажку ни заеду, везде очередь на несколько дней вперед расписана. Пришлось аж на воскресенье записываться, и то, одно единственное место было.

Из-за огромного наплыва автомобилистов, некоторые СТО перешли на 16-часовой рабочий день. Но и это не спасает.

- Обычно мы с 10.00 до 20.00 работаем. А последние дни задерживаемся на работе до 24.00, некоторые сотрудники с 8 утра выходят. Но все равно не хватает рук, чтобы всех обслужить, - говорит сотрудник одной из шиномонтажных фирм Симферополя, Николай Громов.

В Крыму советуют переходить на зимнюю резину осенью, когда на улице не больше +5, а на летнюю - весной, когда на дворе от +5 до +12 градусов. До конца недели синоптики обещают ночью от -1 до +4 градусов, днем до +7. На следующей неделе в некоторых регионах потеплеет на три-четыре градуса. Но, если вы выезжаете на работу рано утром, а возвращаетесь поздно вечером, лучше не рисковать и переобуться уже сейчас.

Некоторые шиномонтажки из-за наплыва машин перешли на 16-часовой рабочий день.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

За езду на летней резине в холодную пору в Крыму не штрафуют, но в случае дтп, страховая может отказать в выплате компенсации, если авто в морозную пору ехало на «зиме» и это стало причиной аварии.

- Дело в том, что при определенном коэффициенте сцепления на зимней резине машина, к примеру, остановилась бы через 10 метров, а на летней, как ни тормози, только через 15 метров. Если эти 5 метров стали причиной аварии, водителю могут вменить вину, - предупреждают юристы.

Денежки

Стоимость шиномонтажа зависит от размера колеса. Радиус 13 - от 600 до 800 рублей за четыре колеса, радиус 15 – от 800 до 1200, радиус 17 – от 1000.