2018-11-16T14:55:24+03:00
Звезды

Исторический облик Ласточкиного гнезда восстановят за 117 миллионов рублей

Деньги выделят из федерального и республиканского бюджетов
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму начнутся полноценные работы по реставрации музея "Ласточкино гнездо"В Крыму начнутся полноценные работы по реставрации музея "Ласточкино гнездо"
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В Ялте на реставрацию замка "Ласточкино гнездо" выделят 117,4 миллиона рублей. Завершить работы планируется к апрелю 2020 года.

По результатам анализа сметной стоимости проекта, Главгоэкспертиза России дала положительное заключение.

- В замке планируется отреставрировать оконные перемычки, дверные проемы, цокольную часть входной зоны, башни, бучардированные (бетонные) поверхности стен первого этажа, которые выполнены из тесаного камня, - уточнили в Главэкспертизе РФ.

Проект предполагает восстановление первоначального облика культурного памятника. Планируется сделать столярные заполнения дверных и оконных проемов по иконографическим материалам. Такие же работы проведут в выставочном зале и проеме который ведет в галерею второго этажа.

Одной из главных особенностей проекта является то, что специалисты сделают подсветку дворца и скалы, на которой он находится.

- Деньги на реставрацию Ласточкиного гнезда выделят из республиканского и федерального бюджетов, - сообщили в пресс-службе Госкомитета по охране культурного наследия Крыма. - Финансирование осуществляется в рамках федерально целевой программой "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".

95% - федеральный бюджет

5% - республиканский бюджет.

СПРАВКА "КП"

"Ласточкино гнездо" - один из главных исторических памятников в Крыму, находится в Ялте, на скале Авроры. Его построили в 1912 году на на скале мыса Ай-Тодор в поселке Гаспра на по проекту московского архитектора-модерниста Леонида Шервуда.

Реставрация "Ласточкиного гнезда" впервые состоялась в состоялся в 1967 – 1970 годах.

Сейчас дворец находится в аварийном состоянии. Балкон, который насивает нависающий морем, "представляет собой абсолютно аварийную опасность", отметила министр культуры республики Крым Арина Новосельская.

Кстати, Британия включила крымский замок Ласточкино гнездо в топ-17 самых романтичных зданий мира. Первое место в рейтинге занял замок Больдта, расположеный на острове Харт-Айленд (США), второе - дворец Малый Трианон во Франции, третье - памятник Эштону в Великобритании.

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Рейтинг составило издание The Telegraph (подробнее).

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