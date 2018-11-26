На Украине вводят военное положение: Закроют ли границу с Крымом на замок

В указе президента Украины говорится, что на время введения военного положения планируется ужесточить режим пересечения границы Украины гражданами России, усилить контроль на границе с Крымом. Что именно это подразумевает - пока не ясно. Эксперты сходятся во мнении, что, в первую очередь, ограничения коснутся как раз крымчан.

- С большой вероятностью можно констатировать осложнение прохода на границе в районе Перекопа. Возможно, мы увидим там усиление с украинской стороны и длительный период прохода самого контроля, - считает политолог Владимир Джаралла. - Все остальное не имеет для нас никакого значения, ведь мощь российской военной группировки только в Крыму превосходит всю украинскую армию, а в инциденте участвовали даже не армия и флот, а лишь пограничники.

Задержанные катера и буксир пришвартованы в Керчи. Фото: источник КП

Крымский омбудсмен Людмила Лубина тоже ожидает ухудшения ситуации на границе с незалежной. У многих жителей полуострова в соседней стране, которая становится все менее дружелюбной с каждым днем, остались родственники, которых периодически хочется навестить. И введение военного положения вряд ли облегчит подобные визиты.

- В первую очередь, военное положение на Украине грозит крымчанам ограничением движения. Я думаю, что это отразится на режимах пересечения границы, ужесточится порядок пребывания на Украине, - отметила Лубина в комментарии "Комсомольской правде - Крым".

Ожидать ли еще провокаций

Политолог Владимир Джаралла уверен, что Украина будет продолжать подобные провокации.

- Пока нынешний режим на Украине будет существовать, такие инциденты неизбежны, - заявил эксперт. - Введение военного положения выглядит истерикой украинского руководства, которое пытается лихорадочно спасти себя. И сделать хоть что-то в ситуации полного провала. После произошедшего Порошенко даже не относится к категории «политических трупов», он никто.

Согласно опросам, рейтинг действующего президента Петра Порошенко в преддверии выборов на Украине не дотягивает даже до 10%. И отсрочить выборы - единственный его шанс удержаться во власти, отметил депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик. Так что вряд ли Порошенко остановится, и пострадать могут в том числе и мирные граждане.

- Опасность этой ситуации в том, что, если Порошенко не будет хватать процентов для победы, он может повторять провокации условно бесчисленное множество раз, - предостерег Дмитрий Белик. - Нет никаких гарантий, что Порошенко не решит организовать провокацию на сухопутной границе полуострова.

Что дальше?

Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что капитаны украинских кораблей должны получить за нарушение государственной границы максимальные сроки, предусмотренные законом.

- Если бы им удалось пройти под Крымским мостом, кричали бы, что у нас нет никакой нет охраны, и им море по колено. Скажите, если люди заходят в вашу квартиру, например, и творят там безобразие, это правильно или нет? Нашим пограничникам нужно сказать «спасибо» за обеспечение безопасности границ РФ. Кто к нам приходит с мечом, тот и получит по зубам. Что дальше? Не думаю, что в Евросоюзе или НАТО сидят такие идиоты, которые придут к нам со своими кораблями. Но если попробуют, получат то же, что и получили украинские моряки. Я бы предпринял все меры, чтобы капитаны трех кораблей получили срок и отбывали его на территории РФ. Чтобы было неповадно нарушать границу РФ. Я думаю, что дальше будут межгосударственные переговоры. Определение скоро придет. Думаю, что и заокеанским кураторам такие действия Украины начинают надоедать, - заключил Ефим Фикс.

КСТАТИ

В Керченском проливе вчера образовалась пробка. Вблизи Крымского моста десятки судов ждали своей очереди, чтобы пройти пролив.

Маневры военных катеров и буксира под жовто-блакитным флагом в территориальных водах РФ вынудили российских пограничников принять ряд мер, и в том числе на время перекрыть судоходную часть под Крымским мостом баржей.

Временный запрет на движение привел к тому, что по обе стороны входа в Керченский пролив скопились десятки судов.

Специалисты же считают, что нет и повода для паники.

- Все проходит в штатном режиме, - сообщил генеральный директор предприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков. - Это рабочая обстановка, которая бывает при той же плохой погоде. Сейчас, суда проводят караванами по несколько штук сразу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Крыма Сергей Аксенов: «На жизнь крымчан украинская провокация не повлияла»

- Инцидент с задержанием украинских военных кораблей, устроивших провокацию у берегов Крыма, никак не повлиял на ситуацию на полуострове, она абсолютно спокойная. К провокациям со стороны сопредельного государства крымчане уже привыкли, это стиль Киева и лично Порошенко. Мы знаем, что наш Президент Владимир Владимирович Путин держит ситуацию на личном контроле, а ФСБ, Вооруженные силы РФ, МВД надежно защищают мир и спокойствие в Крыму.

МНЕНИЕ

Сенатор Ольга Ковитиди: «Действия украинских военных – выполнение стратегии США и НАТО против России»

- Мы понимаем, что действия украинских военных кораблей в Керченском проливе являются частью украинской наступательной доктрины в Азовском и Чёрном море. Цель – выполнение стратегии США и НАТО против России, а также корыстный личный интерес Порошенко – отвлечь всеобщее внимание от серьезных проблем на самой Украине. Правовая сторона этой ситуации очевидна – Украина жестко не права.

Заход кораблей украинских ВМС противоречит ст. 19, 21 Конвенции ООН по морскому праву, поскольку нарушает мир, добрый порядок и безопасность России. Своими действиями украинские ВМС также нарушают порядок пересечения государственной границы России, установленный Законом РФ N 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации».

Президент Украины Петр Порошенко в октябре 2018 года грубо нарушил нормы международного морского права, в одностороннем порядке определив морские границы Украины с Россией - координаты срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море. Действия украинских военных кораблей в Черном море вписываются по времени в 30-дневный срок исполнения данного указа СНБО, в котором, согласно информации в СМИ, имеется объемная секретная часть. Реализация всех пунктов указа, включая и секретные, должна была произойти в течение 30 дней после подписания, т. е. в 20-х числах ноября.