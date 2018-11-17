"Не получила первое место из-за политики": Крымчанка об участии в международном конкурсе "Миссис Планета-2018"

Со 2 по 8 ноября в Болгарии (София) проходил международный конкурс "Mrs. Planet" для замужних и успешных женщин. В нем приняли участие сразу две крымчанки.

Светлана Пищак из Симферополя выступила в конкурсе как обладательница "Mrs. Planet - Russia", а жительница Севастополя Наталия Царькова ранее получила титул "Mrs. Planet - Crimea" и во время конкурса представляла Крым.

Программа моделей была насыщенной – сначала они заселились в отель, познакомились с участницами и спонсорами, затем посещали обзорные экскурсии, побывали в Доме для пожилых людей, детей-инвалидов, детском доме. Затем участницы знакомили жюри со своим потрфолио, рассказывали о деятельности. После – участие в творческом конкурсе.

Наталия Царькова: "Главное не прическа, а характер". Фото: соцсети

В финале "Mrs. Planet" было три выхода: национальный костюм, Зеленая Планета (участницы готовили арт-костюмы, символизирующие красоту окружающей среды своего края) и выход в вечерних платьях.

По словам Наталии, самой сложной для нее была подготовка к творческому конкурсу.

- Я не умею петь или танцевать. Но мой творческий номер «Молитва о дочери» отметили все члены жюри, а зал рукоплескал. Я показала, как важна материнская любовь в образах. Сначала женщина молится о ребенке, потом беременеет, затем уже держит его на руках. Потом вышла моя взрослая дочь и станцевала со мной. Был большой контраст – я лысая, а у дочери густые длинные волосы, - рассказала Наталия Царькова.

У Наталии необычная внешность. Вот уже несколько лет она носит очень короткие волосы. В Севастополе она занимается благотворительностью и помогает детям, лишенным родительской опеки, страдающим заболеваниями.

- Несколько лет назад у меня были длинные волосы, пышные локоны, - воспоминает Наталия. – Тогда мы с волонтерами помогали девочке, больной онкологией. Она потом потеряла волосы, и очень переживала из-за этого. В какой-то момент я решила ее поддержать. За месяц изменила свой имидж. Сейчас стригусь под «троечку». Это не совсем удобно, конечно. Потому что надо тщательно ухаживать – раз в неделю покраска и стрижка.

В свободное время Наталия занимается воспитанием детей – у нее есть 15-летняя дочь, которая увлекается изучением языков и танцами на пилоне, и 9-летний сын. Он учится в третьем классе и занимается боксом.

В конкурсе участвовало 14 привлекательных, обаятельных и успешных красавиц из разных стран. Победительницей стала украинская телеведущая Анна Горбань.

Представительница Крыма заняла второе место, получив корону "Mrs.Planet Continental - Winner" и дополнительный титул за лучший вечерний наряд.

- Первое место я не получила по политическим мотивам, думаю. Украинская участница, безусловно, достойна титула. Мы подружились и хорошо с ней общаемся до сих пор. Но европейское общество пока не может воспринимать Крым. Хотя члены жюри подходили ко мне и говорили, что я лучшая, то есть были все шансы. А ее им очень понравился ролик о Крыме, о моей семье. Все захотели приехать к нам в гости.

Также крымчанка вспомнила и о смешных моментах во время конкурса.

Неразлучная тройка. Фото: личный архив Светланы Пищак

- Когда мы фотографировались, с одной стороны стояла представительница России, с другой – Украины. Я немного замешкалась. Обе меня звали «Крым, иди ко мне». Они прямо тянули меня за руки. Очень подружились с Анной Горбань. Мы две нормальные женщины, нам делить нечего. Пусть политикой мужчины занимаются.

Достоинства представительницы России Светланы Пищак на конкурсе отметили титулом "Mrs. Planet - Runner Up". Участницы обрели не только титулы, но и много друзей в разных уголках планеты.

Национальный костюм Светланы Пищак. Фото: из личного архива

- Атмосфера у нас была очень дружественная и веселая. Только первые пару дней все друг к другу присматривались, а потом напряжение спало. Конкуренции не чувствовалось. Многие по окончании обменялись подарками и знаками внимания. Я в свою очередь сделала макияжи, дарила серьги, брошки тем, кто остался в моем сердце, - рассказала Светлана.

Участницы из разных стран перед выходом в национальных костюмах. Фото: архив Светланы Пищак

Вдохновила Светлану на участие в конкурсе ее семья – она вместе с мужем воспитывает 10-летнего сына Георгия и семилетнюю дочь Анюту.

- Моя главная профессия - это супруга и мама, но стараюсь развиваться и сама, чтобы быть независимой и самодостаточной личностью. Реализую себя в творчестве, уже почти 5 лет работаю стилистом-визажистом, гримером, до этого больше 7 лет работала в банке экономистом.

Иногда Светлана занимается вместе с мужем и сыном стендовой стрельбой.

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