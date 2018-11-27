Крымский омбудсмен лично встретится с задержанными украинскими моряками

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина планирует лично встретиться с задержанными после провокации в Керченском проливе украинскими моряками, в том числе - с тремя ранеными, которые сейчас находятся на лечении в горбольнице Керчи.

По информации Лубиной, трое моряков (1999-го, 1998-го, 1994-го годов рождения) получили легкие осколочные ранения. Один - в плечо, другой - в кисть руки, третий - в бедро. Состояние военнослужащих стабильное.

Крымский омбудсмен считает, что украинские моряки получили от Киева «совершенно безобразные, провокационные, глупые команды».

- Те, кто это делал, прекрасно понимали последствия, что это уголовные дела и это суд, - отметила Лубина. - Мне очень жаль украинских моряков.

Она добавила, что все задержанные содержатся в нормальных условиях, их кормят, жалоб не поступало.

Омбудсмен подчеркнула, что российские пограничники действовали полностью в соответствии с законами России и международным морским правом.

Судить задержанных моряков будут в Симферополе, во вторник им должны избрать меру пресечения. Как сообщалось, в отношении экипажей двух бронекатеров и буксира ВМСУ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ - незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное организованной группой по предварительному сговору. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.