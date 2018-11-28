Зима вступает в свои права: В Крыму похолодает до -7

Крым накроет непогода. Неприятные осадки в виде дождя и мокрого снега выпадут 28 ноября и задержатся на полуострове до конца месяца. Ко всем этим «прелестям» добавится еще холодный северо-восточный ветер, который 29 ноября усилится до ураганного.

В среду порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду, в четверг - до 25-30 метров в секунду. МЧС объявили штормовое предупреждение. Высота волн в море будет достигать 5 метров.

Вместе со штормом придет резкое похолодание. Днем 27 ноября на полуострове было еще +13, и все радовались чудному потеплению, а сегодня ночью столбики термометров резко поползут вниз.

- Ночью и днем в Крыму ожидается до -2…-7 градусов, на ЮБК до 0…+3. Временами снег, на дорогах гололедица, - сообщили в Крымском управлении гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

В Севастополе немного теплее: 28 ноября ночью и днем +2…+4, 29 ноября -2…-4. Снега не ожидается.

Водителей, которые собираются ехать из Симферополя на ЮБК или в Судак, просят по возможности отказаться от поездок. Из-за непогоды на Ангарском и Грушевском перевале может быть затруднено движение. Там будут дежурить дорожные бригады и спецтехника.

В Симферополе коммунальщики моментально вспомнили, что может не хватить снегоуборочной техники, и решили закупить три спецмашины для борьбы с непогодой. Пока что в городе их шесть.

- Утверждены 6 маршрутов и 131 улица, на которых будет проводиться уборка от снега и посыпка реагентами, - сообщили в пресс-службе администрации.