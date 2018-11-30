«Головы в крови, на теле - следы от пуль». Сын заказал мать с сестрой, чтобы не делить наследство

Про таких людей, как Нина Степановна и Карина (все имена героев публикации изменены) обычно говорят «среднестатистические севастопольцы, ничем особо не отличаются». В том смысле, что в газетах не печатались - на светских тусовках не замечены, в брильянтах не купаются, политикой не интересуются, с криминалом не связаны.

Поэтому, когда полицейские сообщили матери и дочери, что кто-то заказал их убийство, эта новость сперва показалась им шуткой. Вроде бы не 90-ые и не эпоха Крестного отца, да и они не мафиози какие-то, чтобы за их жизнь платили деньги. Но это была правда. Только повезло, что, когда заказчик стал искать киллера, им вызвался стать полицейский под прикрытием.

- Во время встречи «исполнитель» с заказчиком обсудили, как и где он будет убивать жертв. Заказчик рассказал о привычках женщин, образе их жизни, распорядке дня и передал их снимки, чтобы «убийце» было проще все спланировать. В качестве доказательства парень попросил фотографии по факту совершенного убийства, - рассказали в СУ СК по городу Севастополю.

ГРИМ СМЕРТИ

- Трое полицейских пришли на работу ко мне и попросили проехать к ним в отдел. Я очень удивилась, так как в ладах с законом, и испугалась. В управлении увидела маму, которую тоже привезли полицейские. Нам сказали, что на нас планируется покушение, но не сказали, кто именно хочет нашей смерти и за что. Попросили только оказать содействие, - с дрожью в голосе вспоминает Карина.

С помощью грима женщинам нарисовали пулевые ранения и следы крови на головах. А затем отвезли в садовое товарищество, где и договорились киллер с заказчиком совершить преступление. Убийца должен был их туда как-то заманить.

Ощущения, как вспоминают женщины, - ужасные. Сам вид ран, хоть и ненастоящих, вызывал чувство рвоты и отвращения. Страх сковывал все мышцы от осознания, что все могло быть взаправду.

- Меня попросили лечь на траву, чтобы сфотографироваться. А мать фотографировали в спальне в здании, в этом же садовом товариществе. Только поздним вечером нам сказали, что все закончилось, и мы можем ехать домой. А потом сообщили, кто все-таки нас заказал… Мы с мамой, конечно, были в шоке, - говорит Карина. - Это оказался мой родной брат Сергей! Это он хотел нашей смерти!

Киллер показал заказчику Сергею снимки якобы убитых им женщин, а еще отдал как доказательство - платиновые сережки с сапфирами, принадлежащие сестре. Дело, мол, сделано.

Платиновые сережки с сапфирами, принадлежащие сестре, "киллер" отдал заказчику в качестве доказательства выполненной работы

Сергей написал исполнителю расписку, что обязуется передать ему 550 тысяч рублей, как только продаст дом, а пока дал маленький задаток - 3 тысячи - все, что есть.

Поставив подпись на расписке, Сергей, таким образом, подписал свое причастие к преступлению.

КАКТУС ОТ ЯБЛОНИ

- За что, Сережа? - повторяла мама, когда узнала, что именно сын заказал преступление.

Отношения не ладились, но чтоб из-за этого убивать?..

Мать - интеллигентная женщина, на пенсии. Фото: из личного архива героев публикации

Обычно про родственников говорят, что «яблоко от яблони недалеко падает», но в этом случае, - все как раз наоборот.

Мать - интеллигентная женщина, на пенсии, дочь работает на хорошей должности в приличном месте, а вот сын оказался другой породы.

- Сережа, когда еще был маленьким, постоянно спорил со мной, ругался. Скорее всего, это влияние бабушки, моей мамы, которая ему все позволяла. В общем, избаловала. А два года назад меня сын и вовсе из дома выгнал. С отцом его я уже лет 15 не живу, ушла на съемную квартиру. Я и подала в суд на алименты на детей, чтобы за жилье платить, - говорит Нина Степановна.

Не сложилось у брата и с сестрой.

- Он вспыльчивый, безответственный, постоянно просил денег в долг и не отдавал. Каждый месяц я маме выплачиваю в качестве алиментов по 4500 рублей, а брат решение суда не выполняет, его, кстати, в прошлом году за это наказали - дали 4 месяца исправительных работ. А потом я узнала, что он, оказывается, решил без моего ведома продать дом, который достался нам по наследству от бабушки, - рассказала сестра Сергея Карина.

В ДУХЕ КАРЛЕОНЕ

С домом вышла вот какая история: хоть Сережа и был любимцем бабушки, но в завещании она указала и Карину. То есть дом принадлежит брату и сестре 50 на 50. Работы постоянной у Сергея нет, одни долги. Живет в родительском доме с сожительницей с ребенком. Вот и подумал парень, что неплохо прибрать к рукам дом бабушки, а сестра обойдется.

Родственных чувств к сестре и матери он не испытывал. Понимал, что по-хорошему Карина ему жилплощадь не уступит. Значит, выход один - избавиться от ненавистных родственников.

Самому на «мокрое дело» идти кишка оказалась тонка. Насмотревшись фильмов про бандитов, решил «убрать» родных с помощью киллера, искать которого стал среди знакомых.

Но видимо кто-то из его приятелей подумал, что Серега совсем умом тронулся, еще и их за собой, как соучастников потащит, и рассказали о намерении парня правоохранителям.

Сейчас дело в отношении Сергея передано в суд. Его обвиняют сразу по нескольким статьям - за организацию преступления, приготовление убийства из корыстных побуждений…

Преступление не было доведено до конца, но по не зависящим от него обстоятельствам. Меру наказания решит суд.

Сергей заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных.