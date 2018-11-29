Украина перестала пропускать иностранцев через границу с Крымом

Украина пропускает через границу с Крымом только по украинским паспортам. Такие изменения вступили в силу. После введения военного положения в отдельных областях незалежной.

- Все автомобили с российскими номерами на пункте пропуска "Каланчак" разворачивают, людей с российскими паспортами - тоже, - рассказала КП-Крым крымчанка Елена К., которая была на границе утром 29 ноября.

Как говорится на сайте Госпогранслужбы Украины, границу с полуостровом "можно пересечь исключительно по украинским документам".

- Госпогранслужба особенное внимание уделяет лицам, которые входят в группы риска, усиленно осматривает транспорт,- отметил первый замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк.

Он также заявил, что все подразделения погранслужбы "приведены в полную боевую готовность".

Как сообщалось, в нескольких областях Украины, граничащих с Россией, ввели военное положение. Поводом послужила провокация украинских кораблей в Керченском проливе. Сначала два бронекатера и буксир ВМСУ незаконно зашли в территориальные воды РФ, а затем попытались пройти Керченский пролив в нарушение установленных требований.

И катера, и буксир задержали российские пограничники, в настоящее время они пришвартованы в Керчи. Все экипажи - 24 человека - обвиняются в незаконном пересечении российской границы (ч. 3 ст. 322 УК РФ), им грозит до шести лет лишения свободы.