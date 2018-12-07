Это норма для любого доктора: Розенбаум о спасении пассажирки рейса Москва-Симферополь

Известный российский певец Александр Розенбаум, спасший пассажирку на борту авиарейса Москва-Симферополь, сказал, что это норма для любого, «уважающего себя и свою «Альма Матер», доктора».

Александр Розенбаум, напомним, в 1968-1974 годах учился в Первом медицинском институте в Ленинграде и получил диплом врача-терапевта. Работал в больнице и скорой помощи. Его специализация — анестезиология и реаниматология.

Во время полета одной из пассажирок в эконом-классе стало плохо. Женщина потеряла сознание, и бортпроводница объявила по громкой связи, что нужен врач. Тогда из бизнес-класса вышел Розенбаум и оказал необходимую помощь.

- Женщина перенесла операцию, рано выписалась, недолечилась, опоздала на самолёт, перенервничала сильно, нагнала себе высокое давление... порок сердца в анамнезе... в общем - стало плохо. Обморок. Полечили, подышали, поговорили, решили долететь и больше так не делать. Всем здоровья и удачи. Берегите себя, - написал на своей странице в Instagram Розенбаум.

Как только самолет приземлился в Симферополе, женщину забрали медики и увезли в больницу.

О своем поступке певец и врач по образованию высказался довольно скромно:

- Мне как-то неудобно перед своими коллегами скоропомощниками, которые делают это постоянно. Помогать людям приходится часто, потому что я почти всегда нахожусь в общественных местах. Вчерашний случай в самолете - это вариант нормы для любого, уважающего себя и свою «Альма Матер», доктора.

Также Розенбаум удивился, что помощь пассажирке авиарейса вызвала столь бурное освещение в СМИ.

- Люди имеют обыкновение заболевать, травмироваться, порою - умирать... На дорогах, в театрах, на пляжах, в транспорте. «Скорую» не всегда можно быстро вызвать... поэтому, помощь - святая обязанность любого медика, который оказывается рядом. Так вот... Кричать надо тогда, когда врач или фельдшер не откликнулся, прошёл мимо, не наклонился над упавшим, не помог сделать шину из палки для сломанной ноги и так далее ... именно тогда надо «бить в колокола» и писать об этом в газетах.

rozenbaum.ru Розенбаум высказался о помощи пассажирке

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