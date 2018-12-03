2018-12-03T11:52:57+03:00
Общество

Праздник приближается: Как Севастополь украшают к Новому году

Город заиграл яркими предпраздничными огоньками [фото]
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Новогодних композиций станет еще больше.Новогодних композиций станет еще больше.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Севастополе начали создавать праздничное настроение. Город украшают к новогодним праздникам.

Власти начали устанавливать светодиодные композиции, вешать во всюду гирлянды и елочные шары.

Повсюду мерцают новогодние огоньки. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Повсюду мерцают новогодние огоньки.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Город украшают гирляндами и новогодними игрушками. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Город украшают гирляндами и новогодними игрушками.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Елка из горшочков. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Елка из горшочков.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

В районе эстрады Приморского бульвара «Ракушка» появится новое украшение – аллея из гирлянд. Кроме того, в центре установят восемь проекторов с новогодними изображениями, а в районах гирляндами украсят 40 елок-клумб.

Главную «зеленую красавицу» на площади Нахимова планируют установить и украсить к 10 декабря.

С такими фигурками хочется сфотографироваться. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

С такими фигурками хочется сфотографироваться.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Светящаяся "медуза" или угадай, что это за композиция. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Светящаяся "медуза" или угадай, что это за композиция.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

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