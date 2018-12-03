Праздник приближается: Как Севастополь украшают к Новому году
В Севастополе начали создавать праздничное настроение. Город украшают к новогодним праздникам.
Власти начали устанавливать светодиодные композиции, вешать во всюду гирлянды и елочные шары.
Повсюду мерцают новогодние огоньки.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Город украшают гирляндами и новогодними игрушками.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Елка из горшочков.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
В районе эстрады Приморского бульвара «Ракушка» появится новое украшение – аллея из гирлянд. Кроме того, в центре установят восемь проекторов с новогодними изображениями, а в районах гирляндами украсят 40 елок-клумб.
Главную «зеленую красавицу» на площади Нахимова планируют установить и украсить к 10 декабря.
С такими фигурками хочется сфотографироваться.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
Светящаяся "медуза" или угадай, что это за композиция.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН