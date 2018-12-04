Помогите Саше окрепнуть: Трехлетнему крымчанину нужны ходунки, инвалидная коляска и матрасик

В многодетной семье, в которой четыре лапочки-дочки, Саша - пятый ребенок. Самый маленький ангелочек, улыбающийся и волевой, которому требуется постоянное внимание и забота.

Вика и Саша появились на свет раньше на три месяца

Долгожданный мальчишка появился на свет три года назад. Татьяна Короткова, мама, мужественно вынашивала «королевскую» двойню (у каждого плода свой «домик») и ожидала, что детки придут в этот мир вовремя - в марте.

Но сестренка Саши Виктория поспешила, устроив себе и братику день рождения 7 декабря. Роды были тяжелыми на сроке 24 недели и 5 дней. Детки родились глубоко недоношенные: девочка пробила себе дорогу сама, а вот Сашу, обмотанного пуповиной, врачи доставали вручную.

Крошек сразу определили в кувезы в реанимацию Крымского перинатального центра. На таком сроке у малышей только начинают развиваться внутренние органы, поэтому поддерживать их здоровье удавалось лишь при помощи медицинских препаратов. Врачи боролись за жизни младенцев беспокойных три месяца. Их мама, которую отделили от детей, все это время была как на иголках. Но, как оказалось, испытания на прочность для нее только начинались.

Фото: из семейного архива

Когда малыши более-менее подросли, их наконец-то перевели в палату под крылышко к родительнице. Вот только Сашу - ненадолго. С трех месяцев маленький Крылов «перелетал» из одной операционной - в другую. Сначала в нейрохирургии ему сделали шунтирование в полости живота, так как в его маленьком тельце обнаружили проблему с выводом ликвора - спинномозговой жидкости. Затем Саша перенес на глазках не очень удачную коррекцию лазером. Как следствие - в полгода, в одной из московских клиник еще одну: малышу удаляют хрусталики на лучшем глазу, лечат отслойку сетчатки.

Все это время многодетная мама с младенцем на руках металась от одного врача к другому, из неврологии в офтальмологию. В мыслях лишь одно: «Пусть Саша окрепнет». Тогда радовало, что после операции по шунтированию ликвор не надо уже пунктировать, он сам, при помощи клапана начал поступать в полость живота. Но, по словам мамы Саши, время было упущено и нервные клеточки в желудочках затонули, поэтому мозг ребенка не давал команды организму садиться и вставать, ползать.

«Любит глядеть на звезды в потолке»

Но и эти прогнозы Татьяна не восприняла как приговор. Необходимые препараты, но самое главное - материнская самоотверженность и забота дали заметные результаты: малыш начал видеть через очки, брать руками предметы, говорить, глотать, со временем - кушать с ложечки.

- Наш Саша радуется каждому успешному движению. Он переворачивается на живот и поднимается на локти, недолго умеет держать голову. Малыш подолгу любит рассматривать световую проекцию звездного неба на потолке, реагирует только на это. Уже умеет говорить: мама, папа, баба, тетя, дядя, дети, Саша, Аня, уйди, не надо, а еще по-английски - муравей. Забавно имитирует язык животных и радуется тому, что все это у него получается, - воодушевленно рассказывает мама. - Очень любит песни и сказки, особенно про Колобка. С удовольствием возится с игрушками и обожает внимание сестричек. Младшенькие Настя и Вика развлекают, балуют его, целуют и обнимают, думают, что он просто маленький и скоро вырастет, станет таким же здоровым, как все.

Фото: из семейного архива

Нужен матрас от пролежней и инвалидная коляска

Были улучшения у маленького бойца - была и радость в многодетной семье. Но в сентябре 2017 года у Саши появились сильные судороги. На фоне заложенного мокротой носа и дефицита кислорода обнаружилась эпилепсия. Из-за нее в двадцатых числах каждого месяца маленького Крылова накрывала волна боли. После каждого приступа малыш стал терять приобретенные навыки, делал шаг назад в развитии. Поэтому маме вместе с ним приходилось учиться жить по-новому.

- В октябре, после очередного сильного приступа, мы попали в инфекционную больницу. Там неделю ребенок страдал, но причину так и не нашли, - продолжает Татьяна.- И только в детской больнице на Титова обнаружили ,что у Саши мозг вырос и клапан, откачивающий ликвор, распрямился и перестал работать. Его заменили на новый по возрасту и ребенку стало легче: он стал улыбаться и общаться по-прежнему. Мы прожили двадцатые числа ноября без судорог.

Многодетная мать не опускает руки и верит в лучшее. Она, конечно, надеется в первую очередь на себя: но из-за болезни младшенького Татьяна навряд ли выйдет в декабре из декрета на прежнюю работу - в Крымский республиканский центр детского туризма. Саше необходима забота и реабилитация, а лучше мамы с этим никто не справится. Но на пособия жить сложновато, поэтому Татьяна рада любой помощи.

- Мне очень хочется научить моего сыночка ходить, для этого ему необходимы ходунки- вертикализаторы. Кроме этого, нужны противопролежный матрас (18 600 рублей) и удобная специальная коляска, которая стоит 39 тысяч рублей. Таких денег у нас нет, - делится проблемами мать пятерых детей. - Саша получил от государства кресло-коляску с ручным приводом, очень больших размеров. Сидеть в такой коляске он не может, абдуктор расположен очень далеко и не фиксирует ребенка в положении сидя. Поменять ее нам не могут, нет маленьких размеров.

Фото: из семейного архива

На днях Сашеньке исполнится три года. Его бойкая сестренка - двойняшка задует на праздничном торте свечи за двоих, будет весело щебетать. А Саша станет «наблюдать» за суетой из своего «застывшего кокона» и снова будет мечтать о том, что когда-нибудь и он уверенно пойдет навстречу своим близким.

КАК ПОМОЧЬ

Помочь окрепнуть маленькому Крылову может каждый.

По вопросам передачи средств реабилитации можно позвонить в Благотворительный фонд «Детям Крыма»:

+7 (978) 051 09 41

+7 (978) 051 09 42 - Юлия, координатор.

Либо помочь переводом средств:

Отправьте SMS-сообщение на номер: 3443 со словом «РД» и через пробел укажите цифрами сумму пожертвования в рублях.

Допустимый размер платежа - от 10 до 15 000 рублей. Стоимость отправки SMS на номер 3443 - бесплатно. Комиссия с абонента оператора сотовой связи - 0%. Услуга доступна для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Tele2.

Пожертвовать через Интернет (через платежные системы Яндекс.Деньги, PayPal, Webmoney, QIWI) - В назначении пожертвования не забудьте указать «для Крылова Александра».

Страница для перевода пожертвований с банковских карт:

https://www.bfdk.ru

Пожертвовать через банк:

Полное наименование организации Благотворительный фонд «Детям Крыма»

Краткое наименование организации БФ «Детям Крыма»

Юридический адрес: 295034 Республика Крым г. Симферополь ул. Киевская 153-154

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В назначении пожертвования не забудьте указать «для Крылова Александра».