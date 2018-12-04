2018-12-04T12:16:00+03:00
Происшествия

С помощью маркера: Крымчанин подделал удостоверение сотрудника ФСБ и пошел воровать

Предприимчивому парнишке грозит до 4 лет тюрьмы [фото]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
21-летний крымчанин пойдет под суд за подделку документа. Фото: пресс-служба УФСБ по РК21-летний крымчанин пойдет под суд за подделку документа. Фото: пресс-служба УФСБ по РК
Изменить размер текста:

В Крыму поймали парня, который изготовил и использовал поддельные удостоверения сотрудников спецслужб.

21-летний предприимчивый парнишка в прямом смысле "нарисовал" корочку якобы сотрудника ФСБ России: вывел маркером "капитан Матвеев Павел Викторович".

ФИО на удостоверении парень просто вывел маркером. Фото: пресс-служба УФСБ по РК

ФИО на удостоверении парень просто вывел маркером. Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Подделать пытался не только удостоверение. При обыске оперативники крымского УФСБ и сотрудники Росгвардии изъяли у крымчанина муляжи пистолетов ТТ и Макарова. Кроме того, у парня нашли еще две заготовки бланка удостоверения. Правда, звание взял уже пониже - переквалифицировался в "лейтенанта".

- По словам задержанного, поддельные удостоверения он использовал для осуществления противоправной деятельности на территории региона. В частности, задокументированы попытки молодого человека, представлявшегося кадровым сотрудником ФСБ, присвоить собственность местной жительницы, - сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, молодой человек, взмахнув перед носом доверчивой женщины фальшивой "корочкой", зашел к ней в дом якобы для беседы и решил захватить с собой вещи, которые плохо лежат. В итоге - угодил в руки настоящих силовиков.

Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Материалы направили в МВД по Республике Крым и городу Севастополю для возбуждения уголовного дела по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" (ст. 327 УК РФ).

Парню грозит до 4 лет тюрьмы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Крымчан предупредили о перебоях со связью
Алексей Каспржак уходит с поста директора "Артека"
В Красноперекопске задержали злостного неплательщика алиментов
Аксенов назначил врио министра ЖКХ Крыма
В Севастополе незаконно выловили 103 килограмма мидий
В симферопольском аэропорту начали готовиться к Новому году: открылась выставка «НовогодняЯРоссия»
В Севастополе завели уголовное дело по интернет-мошенничеству на 800 000 рублей
Президент Украины уволил своего постоянного представителя в Крыму
Задержанные украинские корабли стоят в порту Керчи
Погода в Крыму на 4 декабря: туман и тепло до +11
Пьяный житель Симферопольского района сообщил о ложном минировании
В Симферополе отреставрировали памятник Пушкину
В Крыму построят сельхозрынок и овощехранилища
В Севастополе Черноморский флот примет четыре новых корабля
46-летний житель Краснодарского края «нагрел» севастопольцев на 900 тысяч рублей
В Никитском саду королевой Бала стала хризантема «Пусть всегда будет солнце»
Под Феодосией нашли две бомбы времен войны
В Ялте приняли генплан города и стратегию развития до 2030 года
В Крыму проходят учения ракетных комплексов «Бастион» и «Бал»
111 тысяч тонн плодово-ягодной продукции собрали в Крыму
В Симферополе не будут отключать свет на 80 улицах
Двое украинцев предложили российским пограничникам взятки