2018-12-04T22:49:07+03:00
Происшествия

С помощью маркера: Крымчанин подделал удостоверение сотрудника ФСБ и пошел воровать

Предприимчивому парнишке грозит до 4 лет тюрьмы [фото]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
21-летний крымчанин пойдет под суд за подделку документа. Фото: пресс-служба УФСБ по РК21-летний крымчанин пойдет под суд за подделку документа. Фото: пресс-служба УФСБ по РК
Изменить размер текста:

В Крыму поймали парня, который изготовил и использовал поддельные удостоверения сотрудников спецслужб.

21-летний предприимчивый парнишка в прямом смысле "нарисовал" корочку якобы сотрудника ФСБ России: вывел маркером "капитан Матвеев Павел Викторович".

ФИО на удостоверении парень просто вывел маркером. Фото: пресс-служба УФСБ по РК

ФИО на удостоверении парень просто вывел маркером. Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Подделать пытался не только удостоверение. При обыске оперативники крымского УФСБ и сотрудники Росгвардии изъяли у крымчанина муляжи пистолетов ТТ и Макарова. Кроме того, у парня нашли еще две заготовки бланка удостоверения. Правда, звание взял уже пониже - переквалифицировался в "лейтенанта".

- По словам задержанного, поддельные удостоверения он использовал для осуществления противоправной деятельности на территории региона. В частности, задокументированы попытки молодого человека, представлявшегося кадровым сотрудником ФСБ, присвоить собственность местной жительницы, - сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, молодой человек, взмахнув перед носом доверчивой женщины фальшивой "корочкой", зашел к ней в дом якобы для беседы и решил захватить с собой вещи, которые плохо лежат. В итоге - угодил в руки настоящих силовиков.

Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Материалы направили в МВД по Республике Крым и городу Севастополю для возбуждения уголовного дела по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" (ст. 327 УК РФ).

Парню грозит до 4 лет тюрьмы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Берлине выставили древнюю диадему, найденную в Керчи
В Крыму озвучили, сколько будет стоить минимальный набор новогодних продуктов
Набережную Коктебеля разрушили вандалы
В Крыму приняли бюджет на 2019 год
Петр Запорожец покинул должность председателя комитета в Госсовете Крыма
В Севастополе воспитательница пойдет под суд из-за травмы ребенка
В Симферополе на два дня ограничат движение по улице Ростовской
На новогодние праздники из Симферополя откроют дополнительные рейсы в Москву и Питер
26 декабря в Крыму пройдет акция «Узнай о своих долгах»
Украинец пытался провезти вещество для создания наркотика в Крым
На Крым 17 декабря обрушится сильный штормовой ветер
В Крыму 17 декабря облачно и до +7 градусов
Стало известно, кто профинансирует памятник жертвам трагедии в Керченском колледже
В Коктебеле начали сносить незаконные ларьки
В Крыму "копейка" влетела в дерево, машину смяло
В Евпатории ночью загорелась квартира
Жителям крымских сел в этом году выделили 13 миллионов на жилье