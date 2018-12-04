С помощью маркера: Крымчанин подделал удостоверение сотрудника ФСБ и пошел воровать

В Крыму поймали парня, который изготовил и использовал поддельные удостоверения сотрудников спецслужб.

21-летний предприимчивый парнишка в прямом смысле "нарисовал" корочку якобы сотрудника ФСБ России: вывел маркером "капитан Матвеев Павел Викторович".

ФИО на удостоверении парень просто вывел маркером. Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Подделать пытался не только удостоверение. При обыске оперативники крымского УФСБ и сотрудники Росгвардии изъяли у крымчанина муляжи пистолетов ТТ и Макарова. Кроме того, у парня нашли еще две заготовки бланка удостоверения. Правда, звание взял уже пониже - переквалифицировался в "лейтенанта".

- По словам задержанного, поддельные удостоверения он использовал для осуществления противоправной деятельности на территории региона. В частности, задокументированы попытки молодого человека, представлявшегося кадровым сотрудником ФСБ, присвоить собственность местной жительницы, - сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

Как стало известно КП-Крым из собственных источников, молодой человек, взмахнув перед носом доверчивой женщины фальшивой "корочкой", зашел к ней в дом якобы для беседы и решил захватить с собой вещи, которые плохо лежат. В итоге - угодил в руки настоящих силовиков.

Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Материалы направили в МВД по Республике Крым и городу Севастополю для возбуждения уголовного дела по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" (ст. 327 УК РФ).

Парню грозит до 4 лет тюрьмы.