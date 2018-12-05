1,5 гектара и три памятника истории: Что досталось бизнесмену, купившему санаторий "Ливадия"

По фасаду одного из корпусов санатория «Ливадия» пошла трещина. Это здание -объект культурного наследия. Его построили еще в 1861 году в качестве одного из подсобных помещений Ливадийского дворца - южной резиденции последнего российского императора Николая II. В царские времена здесь располагалась прачечная с комнатой для утюга. Это историческое здание в числе прочих строений, принадлежащих государственной здравнице «Ливадия», продали на аукционе частному предпринимателю, чем сильно взволновали крымских общественников и краеведов.

«Комсомольская правда - Крым» побывала в санатории и узнала дальнейшую судьбу памятников истории.

Продаются прачечная Николая II и домики слуг. Недорого.

Всего санаторию принадлежит более 15 тысяч «квадратов» в живописном уголке южнобережья. На территории - спальные и лечебные корпуса, нежилые помещения, водолечебница, кафе, оранжереи. Все это за 509 миллионов купил российский бизнесмен Константин Малофеев, владелец телекомпании «Царьград».

Бывшая царская прачечная - сейчас лечебный корпус №8. Вот только уже год как здесь никто не поправляет здоровье. Когда развалился СССР, имущество перешло в Федерацию профсоюзов Украины. Несколько раз государство пыталось забрать его. По суду удавалось отбивать эти атаки. Позже сделали хозяйствующий субъект - акционерное общество «Укрпрофздравница». Ремонты - в основном, текущие, косметические - делали за счет денег, которые зарабатывал санаторий.

Здание прачечной, по мнению краеведа, - второе по архитектурной значимости после дома барона ФредериксаФото: Надежда ДАЦЮК

Санаторий после Крымской весны вошел в состав госпредприятия «Солнечная Таврика», но у ГУПа не хватило денежных средств на полноценное восстановление здравницы, так что в 2017-м году учреждение закрыли, работников - распустили. И стали ждать инвестора. На официальном сайте говорится, что предприятие закрыто на реконструкцию.

- Даже не верится, что уже год как я не работаю здесь, - вздыхает бывший сотрудник Иван (имя по его просьбе изменено. - Ред.). - А в этом году было бы 40 лет с моего первого дня работы. Задачей «Солнечной Таврики», которой принадлежал санаторий, было сохранить и передать его инвестору в нормальном состоянии. С этим предприятие, считаю, справилось блестяще.

Часть корпуса была достроена во времена Советского СоюзаФото: Надежда ДАЦЮК

Видно, что зданию требуется уход. Из-под стенки фасада пробивается росток.

- А на другой стенке, как видите, мох растет, и вот куст пробился. Приедете летом, можно будет инжир собирать, - шутит Иван.

Марина Земляниченко - исследователь, автор книги «Романовы и Крым», считает здание бывшей прачечной вторым по значимости творением петербургского архитектора Альфреда Бибера (создал дворец барона Фредерикса в Ливадии, сейчас входит в состав дворца-музея).

- Пусть эта прачечная и скромное здание, но оно носит элементы увлечений архитектора Бибера. Обратите внимание, как сделаны надоконные замки, вход. В прачечной все было электрифицировано. Машины стиральные, которые мы сейчас держим как предметы быта, тогда были редкостью. А если учесть, что Николаю каждый день меняли белье и царская семья была сверхчистоплотной, можно представить, какая нагрузка ложилась на прачечную, - рассказала Земляниченко.

По ее мнению, передавать исторические объекты в частные руки - не лучший вариант.

- Я всегда возмущаюсь, когда встречаюсь с сотрудниками Ливадии, как же они не защитили уникальное здание - императорский гараж. Его продали частнику, он все переделал, сделал ресторан. А оно было лучшим в Европе в те годы. Самое технически совершенное здание. Понимаете, даже если объекты не блещут архитектурными изысками, нельзя их переделывать в корне, потому что теряется история. Тогда уже не скажешь о наследии царской семьи, - отметила краевед.

Рядом с прачечной расположился ныне лечебный корпус №7 - еще один памятник истории. Ранее это был малый служебный дом, где жили слуги Николая II. Здание построили 1863-1864 годах по замыслу русского архитектора Ипполита Монигетти, работавшего по заказам царской фамилии и высшей аристократии.

- Ступени здесь выложены мрамором. Он полированный. Раньше здесь были удобства на этаже, но в 1993 году спроектировали так, чтобы в каждом номере были туалет и душ. Там внутри сейчас чудесные люксовые апартаменты, - рассказывает бывший сотрудник санатория «Ливадия».

Хоть санаторий уже год как официально закрыт, все дорожки подметены. Оказывается, сюда каждый день наведывается бывший дворник - пенсионер Борис Панкратов. Ему уже 72 года, и держать санаторий в чистоте не так-то просто.

- Мне уже год как никто не платит. Проработал дворником 12 лет. Теперь это для меня как хобби, надо же чем-то заниматься на пенсии. Люблю смотреть, как место становится чистым, - объяснил свою благотворительность Борис Иванович.

Вот уже год, как Борис Иванович убирает территорию санатория бесполатно

Спускаемся ниже - здесь расположился корпус №4. Это Свитский дом, также причисленный к объектам культурного наследия.

Внешний облик здания - ухоженный, но на колоннах перед входом облупилась краска.

- Архитектор - Ипполит Монигетти. Там жила знаменитая фрейлина императрицы Александры Федоровны - Анна Вырубова, - поделилась Марина Земляниченко. - Это постройка 1861 года.

В Свитском доме жила знаменитая фрейлина императрицы Александры Федоровны - Анна ВырубоваФото: Надежда ДАЦЮК

- Последний капремонт этого корпуса делали в 1976 году, - вспоминает Иван. - Ежегодно делали текущие ремонты. Была деревянная лестница, но ее поточил шашель. Сделали вместо нее бетонную. Кое-где были утрачены ограждения на балконах, еще при Украине это произошло. Корпус лечебный. Здесь были кабинеты физиотерапевтов, офтальмологов, есть современное оборудование, ингаляторий.

Свитский дом капитально ремонтировали в 1976 годуФото: Надежда ДАЦЮК

"Как бы от исторических памятников не остался один фундамент"

В минимущества РК заверили, что новый собственник обязан капитально отремонтировать и реконструировать все объекты, в том числе заменить инженерные сети, элементы несущих конструкций на аналогичные или улучшенные. Покупатель также не имеет права перекрывать вход на пляж и изменять вид деятельности.

Но активисты и краеведы не верят обещаниям власти.

- В Крыму на момент Крымской весны действовало больше 200 санаториев, больше 150 передали в «Солнечную Таврику», но потом их число сократилось до 11, еще чуть позже - до 9. Все остальные - продали частникам, или не действуют, - напоминает общественник Александр Талипов. - В документах говорится, что предусмотрен капитальный ремонт и реконструкция трех историко-культурных объектов. Это вызывает обеспокоенность, поскольку в рамках капитального ремонта могут меняться несущие стены или еще какие-то новшества. При реконструкции может вообще остаться фундамент, а все остальное изменится. Конечно, любые действия с этими зданиями должны согласовываться с профильными министерствами. Если бы наши ведомства имели безупречную репутацию по сохранению памятников истории, то, возможно, не стоило бы и переживать, но это не так.

Александр Талипов опасается, что при новом собственнике «Ливадия» может отказаться от лечебной деятельности, оставив лишь санаторно-курортное направление.

- Российское законодательство жестко контролирует оказание лечебных услуг, нужно оформлять лицензию. Требования по качеству и требованию оказания услуг намного жестче, чем при Украине, - отмечает общественник.

509 миллионов: много или мало

Стартовая цена санатория «Ливадия» на аукционе составляла 396 млн 591 тысячу рублей. Выкупили здравницу не намного дороже - за 509 млн. А квадратные метры на Южном берегу Крыма - самые дорогие на полуострове, и стоимость только растет.

«Ливадия» - далеко не первый санаторий, который ушел в частные руки после 2014 года. Так, за 380 млн продали «Мисхор», за 416 - «Ай-Петри». Ушел с молотка и «Дюльбер» - за 702 млн 764 тысяч рублей.

Интересно, что элитная недвижимость, не имеющая исторической значимости, продается на южном берегу намного дороже. Так, резиденцию в Ливадии, состоящую из трех вилл, продают за 1,425 миллиарда рублей. Общая площадь недвижимого имущества - 2,9 тысячи «квадратов», которые расположились на закрытой территории площадью 100 соток.

Вторая по стоимости элитная недвижимость находится в Ялте - это вилла за 924 млн рублей. Комплекс состоит из основного корпуса (жилая площадь почти 1,7 тыс кв м) и гостевого (жилая площадь -190 кв м). Располагается вилла на участке площадью 42 сотки.

МНЕНИЕ

Лариса Декушева, директор Ливадийского дворца:

- С одной стороны, теперь нам будет легче. Санаторий уже бесхозный примерно три года, нам тяжело было следить еще и за этими объектами. Надеемся, что новый владелец - хозяйственный человек. Пусть приведет все в порядок. Никто не думал об этих объектах при Украине. Курортники что хотели, то и делали. В свое время нам помогли в Министерстве культуры РК, и мы от санатория Ливадия взяли все объекты, которые исторически должны принадлежать дворцу. Это Свитский корпус и Дом барона Фредерикса. То, что нам принадлежало, то у нас и есть.

Александр Плахотный, председатель общественной организации Ассоциация курортов Крым, экс-директор санатория:

- То, что заходят в Крым инвесторы, очень хорошо. Важно, чтобы была сохранена функция этого объекта. Если это санаторий, то он должен остаться санаторием и оказывать лечебные услуги. Если меняется структура, то и назначение объектов меняется. Я доктор, потому защищаю именно санаторную составляющую объекта.

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