В Крыму Шпица и Ходченкова устроили драку, а Антон Хабаров «взорвался» на моторной лодке

Антона Хабарова - звезду сериалов «Мурка» и «Закрытая школа» в Крыму «катали» в багажнике машины изаставили участвовать в драке. Но все не так, как кажется с первого взгляда - это не крымское «гостеприимство», а съемки нового авантюрного детектива «Казанова».

ПРИМЕТЫ: ОБАЯТЕЛЕН И ЧЕРТОВСКИ ХОРОШ

Красавец актер будет соблазнять богатых женщин, и…обворовывать их. Если исторический персонаж Джакомо Казанова коллекционировал сердца влюбленных в него женщин, то у Хабарова по сюжету иная страсть - в его коллекции бриллианты и прочие драгоценности попавших под его обаяние девушек. Все жертвы экранного Казановы - состоятельные особы: зампредседателя райисполкома, заведующая вагоном-рестораном, директорколхозного рынка, вдова партийного деятеля, дочь консула. И к каждой ловелас умудряется подобрать индивидуальный подход. Как хамелеон, он меняет облик: притворяется геологом, партработником, музейным сотрудником, кинорежиссером, священником.

Персонаж Хабарова покорил не одно женское сердцеФото: Анна САДОВНИКОВА

- Действия сериала происходят в 1975 годув Советском Союзе. В нескольких городах зафиксированы случаи, когда успешные и состоятельные жертвы лишались своего имущества. После того как одна из наиболее впечатлительных дамочек в переживаниях о несостоявшейся любви решает наложить на себя руки, в дело включаются сыщик Шмаков (Сергей Угрюмов) и старший лейтенант полиции Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова). Запутанное дело перерастает в личную драму, когда Казанова знакомится с товарищем Новгородцевой, но провернуть обычный трюк не получается - в этот раз все идет по незапланированному сценарию, - рассказывают в компании «АмедиаПродакшн», которая снимает детектив.

Живописные виды снимали в Бахчисарайском районеФото: Анна САДОВНИКОВА

Кстати, в одном из интервью Антон Хабаров рассказал, что его герой, пожалуй, лучший аферист Советского Союза, который обманывает богатых женщин. При этом, он романтик и искренне любит каждую. Персонаж, как сказал Хабаров, абсолютно гармоничный, так как сочетает в себе и плохое, и хорошее.

ИСПЫТАНИЕ ВОДОЙ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Один из эпизодов сериала снимали в Бахчисарайском районе в селе Баштановка. Озеро в селе «превратилось» на время в Финский залив. Главному герою и его напарнице, которую играет Катерина Шпица предстоит сложное испытание - моторная лодка, несущаяся на полном ходу должна взорваться, а ее пассажиры - эффектно выпрыгнуть в последний момент. В таких случаях без каскадеров не обойтись. Огонь, можно сказать, взял на себя лучший постановщик трюков в Крыму и Севастополе Игорь Буяновер.

Постановщик трюков Игорь Буяновер дублировал Антона ХабароваФото: Анна САДОВНИКОВА

- Для неподготовленного человека трюк невыполним. Разумеется, актера подвергать риску нельзя. Моя задача была выпрыгнуть на ходу в сам момент взрыва. С пиротехниками мы обсудили все до мельчайших деталей. Выполнили с первого дубля, здесь без вариантов, - поделился с «КП-Крым» Игорь Буяновер.

Дублеры актеров приняли холодную воду и огонь на себяФото: Анна САДОВНИКОВА

Взрыв моторной лодки - сцена с первого дубляФото: Анна САДОВНИКОВА

Героине Катерины Шпицы тоже предстоял прыжок, но чуть раньше, чем все взлетит на воздух. Дублировала актрису севастопольская постановщица трюков на лошадях, каскадерша - Инна Малышева.

Инне Малышевой выпала роль дублерши Екатерины ШпицыФото: Анна САДОВНИКОВА

- Вода была градусов двенадцать и, конечно «простому» человеку будет очень сложно. Например,надо знать, когда сделать поворот, выпрыгивая, чтобы не попасть под винт. Хотя мы были в гидрокостюмах, руки и лицо все же не защищены. Но мне было не до холода, я переживала за коллегу Игоря - смотрела, как он будет совершать свой трюк, - рассказала «КП» Инна Малышева.

А водичка в озере в октябре +12 градусовФото: Анна САДОВНИКОВА

Антон Хабаров и Катерина Шпица должны на ходу выпрыгнуть по сценарию из лодкиФото: Анна САДОВНИКОВА

Самой Шпице все же пришлось окунуться в холодную воду крымского озера для съемок крупного плана.

Несмотря на наличие дублерши Шпице пришлось таки окунуться в холодную водуФото: Анна САДОВНИКОВА

Актрисе между дублями заливали теплую воду за шиворот гидрокостюма чтобы согреться. Но все равно условия были далеки от комфортных. Наградой за успешную сцену стал большой букет, который съемочная команда подарила Екатерине прямо при выходе из воды. Таким было поздравление с днем Рождения! 29 октября Катерина Шпица отметила на площадке свое 33-летие.

Выйти из воды и получить букет в подарок - здорово, да?Фото: Анна САДОВНИКОВА

Так съемочная группа поздравила актрису с днем рожденияФото: Анна САДОВНИКОВА

Искусство требует жертв - и даже зайти в холодную воду осеньюФото: Анна САДОВНИКОВА

Согревали актрису теплой водой, которую нагревали в чайникеФото: Анна САДОВНИКОВА

КОНКРЕТНО

В Крыму также была снята сцена драки главных героинь, снимали ее в вагоне железнодорожного депо Симферополя. Светлана Ходченкова и Катерина Шпица потрепали друг друга за волосы.

Режиссер восьмисерийного фильма «Казанова» - Кирилл Белевич известен зрителям по таким картинам, как: «Крепость Бадабер», «Единичка», «Старое ружье».

Сцена драки происходила в селе БаштановкаФото: Анна САДОВНИКОВА

Помимо вышеперечисленных, в сериале снимаются еще несколькоизвестныхактрис, среди которых Ирина Пегова и Екатерина Редникова.

Съемки проходят в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси и Ереване.

Пока что дата выхода сериала на Первом канале не озвучивается.

ЗА КАДРОМ

Испытание водой Шпица и Хабаров прошли и в Ленинградской области. Были и курьезные моменты. Вместо гидроносков, актеры надевали на голую ногу под носки…презервативы. Катерина поделилась рабочими моментами на своей странице в Instagram. Правда, на Хабарове средство защиты порвалось, а на маленькой ножке Екатерины - оказалось в самый раз.

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Лайфхак for не fuck :) Оправдываем название проекта#казанова : съёмки на/ в воде, гидрокостюмы на тело, а на ноги вместо отсутствующих гидроносков... Не забудьте срезать верх,чтоб стопы не затекали :) UPD: берите дорогие, XXL и Extra Strong :) А! И ногти подстричь! #тотальнаяконтрацепция @anton_xabarov

Публикация от Катерина Шпица (@katerinashpitsa) 30 Сен 2018 в 11:46 PDT