Ищите голубого мишку: в Севастополе стартовал проект «Здесь рады детям»

«Здесь рады детям» - такой всероссийский проект, который стартовал два года тому назад в городах России, теперь появился и в Севастополе и Крыму.

Посолом всероссийского движения Kid-Friendly на полуострове стала Валерия Прис. Она уже не первый год является инициатором и главным вдохновителем общественного движения «Семья в городе».

- Проект Kid-Friendly придумали дети владельцев одной сети детских развивающих центров в Москве. Они столкнулись в реальной жизни с тем, что захотели на улице в туалет, а как таковых рядом не оказалось. Ребята выступили инициаторами создания такого проекта, чтобы не только питейные заведения, но и магазины или банки разрешали детям воспользоваться их санузлом, - рассказала «КП» Валерия Прис.

По России участие в данном проекте подтвердило 4232 точки в 20-ти регионах. Фото: Валерии ПрисФото: из архива героя публикации

Пожалуй, каждые родители сталкивались во время прогулки со своим ребенком с обычными его нуждами. Малыш внезапно может захотеть в туалет посреди улицы или попить воды. И если общественные туалеты в центре города пусть и не в большом количестве еще существуют, то в других районах с этим беда. Что делать в таких ситуациях? Уподобляться животным, которым все равно, где справлять нужду – это прививать бескультурье ребенку с малых лет. К тому же на улице может идти дождь, снег, дуть ветер и в таких погодных условиях необходимо исключительно помещение.

Собственно в этом и заключается суть проекта – рестораны, кафе, парикмахерские, магазины, банки, которые соглашаются стать участниками проекта, беспрепятственно позволяют родителям зайти в заведение и воспользоваться санузлом или попить воды. При этом нет обязательств заказывать даже чашку кофе или чая.

Видите наклейку с голубым мишкой – смело заходите внутрь – там детям рады.

Безусловно, во многих городах и в частности в Севастополе владельцы некоторых кафе и ресторанов и так без участия в проекте позволяют по просьбе мамочек зайти внутрь и воспользоваться туалетом. Но далеко не каждому человеку удобно обратиться с такой просьбой. Кто-то, испытывая неловкость, вынуждает себя заказывать какой-нибудь напиток. Мол, не просто так зашли. А кто-то и вовсе требует ребенка потерпеть. Не каждый школьник также осмелится без родителей попроситься в кафе в туалет или попить воды. Поэтому эмблема с голубым мишкой дает «зеленый свет» на подобные просьбы.

Не только в ресторанах можно воспользоваться санузлом, но и в магазинах одежды. Фото: Валерии ПрисФото: из архива героя публикации

На участие в данном проекте предприниматели и рестораторы, как правило, реагируют положительно.

- Во-первых, это социальная ориентированность их бизнеса. Многие маркетологи знают, что клиент, которому отказали в просьбе, в это заведение не придет, а туда, где к нему отнеслись с пониманием, он захочет вернуться и уже не бесплатно, а заказав ужин, если говорить о кафе, или открыть счет, если это банк, - рассказывает Валерия Прис. - Во-вторых, многие бизнесмены - сами родители и понимают ситуацию с плохо развитой культурой общественных туалетов почти во всех городах страны.

Заведения общепита и магазины стали уделять маленьким посетителям должное внимание. Фото: Валерии ПрисФото: из архива героя публикации

Ну, и в-третьих, на официальном сайте kidfriendly.ru опубликована общероссийская карта всех заведений. На мобильный телефон можно скачать данное приложение и увидеть, где расположено ближайшее место с наклейкой голубого мишки.

КОНКРЕТНО

По России участие в данном проекте подтвердило 4232 точки в 20-ти регионах. В Севастополе голубого мишку можно увидеть:

1. Ресторан Black Sea. г. Севастополь, ул. Сенявина, 4

2. "The УГОЛ" Burgers & Steaks. г. Севастополь. ул. Маяковского, 5B

3. "The УГОЛ" Burgers & Steaks. г. Симферополь. пр. Кирова, 42

4. Магазин женской одежды DEA, г. Севастополь, пр. Нахимова, 5

5. Центр детского развития Bubu, г. Севастополь, ул. Парковая, 29а

6. Семейная парикмахерская "Веселые ножницы", г. Севастополь, ул. ул.Колобова 22/1

7. кафе БазилиКо, г. Севастополь, Пр-т Октябрьской Революции, 61

8. Ресторан WineRoom, г. Севастополь, наб. Адмирала Перелешина, 3

9. Траттория Пикколино, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, 27

10. Траттория Пикколино, г. Ялта, наб. Ленина, 11А.

11. Траттория Пикколино, г. Севастополь, ул. Ерошенко, 2а

12. Пицца Челентано, г. Севастополь, пл. 300-летия Российского Флота, 1, Севастополь

13. Вареничная "Победа", г. Севастополь, пр. Нахимова, 10

Организация проекта проходит на бесплатной основе. От участников лишь требуется распечатать одну наклейку с логотипом и радушно открыть двери перед детьми.