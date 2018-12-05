В Севастополе в конце декабря откроют парк возле Свято-Георгиевского монастыря

В Севастополе на мысе Фиолент завершается реконструкция и благоустройство территории, прилегающей к Свято-георгиевскому монастырю.

Торжественная церемония открытия запланирована на 25 декабря. Но оценить проделанную работу можно уже сейчас. Меньше года назад территория выглядела неухоженной и заброшенной, а сейчас там выложена новая плитка, установлены лавочки, фонари, обустроены газоны и клумбы, на которых в марте высадят новые деревья и кустарники, а смотровая площадка чего строит – вид открывается потрясающий.

Вдоль пешеходной зоны установлены лавочки и фонари.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

По словам подрядчика, проект реконструкции включал в себя замену всех коммуникаций, возведение проездной арки со стороны Монастырского шоссе с изображением Георгия Победоносца, летнего павильона, беседки-перголы, видовой площадки для тихого отдыха. Рядом обустроена парковка, установлены модульные туалеты, ограждение выполнено в стилистике построек монастыря.

- Мы видим прекрасное изображение Георгия Победоносца, которое украшает въездную группу. Как и все остальное, оно полностью соответствует православной символике и стилистике. Я думаю, что это будет одно из самых прекрасных мест отдыха для горожан и гостей Севастополя, – отметил благочинный по делам монастырей Симферопольской и Крымской епархии Архимандрит Каллиник (Чернышев).

Здесь будут проходить чайные церемонии. Паломники смогут попробовать чай из трав, собранных монахами в горах.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Стоимость реконструкции – 227,4 миллиона рублей. Площадь территории – порядка 4 га. Готовность объекта – 90%.

- До конца года парк будет открыт. Основные работы находятся на завершающей стадии, дополнительные будут выполнены в первом квартале 2019 года. Речь идет о небольшом участке пешеходной зоны, ведущей от парка к монастырю. Дорожку нужно вымостить гранитом, установить дополнительное ограждение и оснастить чайную комнату необходимым оборудованием, - сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Реконструцию провели меньше чем за год. Работы начались в январе 2018 года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

После того, как все работы будут завершены, земля будет передана церкви.

- По соглашению между правительством Севастополя и Симферопольской и Крымской Епархией на время реконструкции земельный участок временно был передан городу от Русской православной церкви. После завершения работ он будет возвращен монастырю, который взял на себя обязательства по содержанию территории, - пояснил глава города.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников лично провелил готовность объекта.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СПРАВКА КП

Балаклавский Свято-Георгиевский монастырь был основан в 891 году таврическими греками-мореплавателями, которых у Фиолента настигла буря. Судно едва не разбилось о прибрежную скалу, но после молитв святому Георгию Победоносцу буря утихла, а на скале они нашли икону святого Георгия. В благодарность за спасение, моряки основали на береговом склоне обитель с пещерной церковью, а на самой скале был установлен крест.