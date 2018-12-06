2018-12-11T08:47:37+03:00
Общество

«Соединивший навеки»: В Симферополе открылась выставка про Крымский мост

Там представлены 67 наиболее интересных работ
Александра КОРШУНОВА
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Картина Ивана Каракуля "Будет!". Фото: Сергей ПушкаревКартина Ивана Каракуля "Будет!". Фото: Сергей Пушкарев
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В Симферополе, в выставочных залах Союза художников Крыма, 6 декабря открылась выставка «Мост, соединивший навеки». Она посвящена, конечно, же новому мосту через Керченский пролив и пятилетию Крымской весны.

Символом этого проекта стала работа художника Ивана Каракуля «Будет!». Одна из первых, создана в 2016 году.

Именно с этого времени все художники полуострова активно включились в реализацию проекта «Мост, соединивший навеки». Эту идею поддержал Госсовет РК, Минкультуры Крыма и Союз художников России.

Картина Виктора Щесняка "На строительстве Крымского моста".Фото: Сергей Пушкарев

Картина Виктора Щесняка "На строительстве Крымского моста".Фото: Сергей Пушкарев

За эти годы живописцы четыре раза выезжали на объекты строительства Крымского моста. Как со стороны Керчи, так и Тамани.

Они удивлялись, как быстро ведутся работы и, как меняет свой облик сам мост.

Картина Виктора Щесняка "Время, вперед!". Фото: Сергей Пушкарев

Картина Виктора Щесняка "Время, вперед!". Фото: Сергей Пушкарев

- И эта динамика заметна во многих картинах. На одном холсте - куст из свай, а на другой, написанной спустя несколько месяцев, на этих сваях уже стоит опора, к которой строители двигают металлический пролет, - рассказал организатор выставки и автор проекта Сергей Пушкарев.

Внимание художников привлекали вспомогательные мосты, и технологические площадки. По окончанию строительства их разобрали, а вот на картинах они запечатлены навека.

Картина Николая Карпова "Мост через пролив". Фото: Сергей Пушкарев

Картина Николая Карпова "Мост через пролив". Фото: Сергей Пушкарев

На итоговой выставке представлены 67 самых интересных работ.

Автор проекта отметил, что в 2019 году, к пятилетию Крымской весны планируется издать подарочный альбом «МОСТ, соединивший навеки».

КОНКРЕТНО

Открытие выставки 6 декабря 2018 года в 14.00.

Где: в выставочных залах Союза художников Крыма ( улица К. Маркса. 16).

Во сколько: с 10.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.45

Она продлится до 24 декабря

Кстати, в 2017 году в Керченском музее-заповеднике открылась выставка про Крымский мост. Экспозиция была посвящена проектам строительства. Тогда большую часть выставки занимали именно археологические находки: разнообразная чернолаковая керамика, канфары и килики, кубки, фрагменты тарелок и солонок, амфоры, сосуды.

Но красоту "стройки века" увидели не только в Крыму. Еще одна выставка открылась в прошлом году в московском ГУМе. Там его можно было даже потрогать. Ведь его фрагменты привезли с острова Тузла.

Кроме того, "Комсомольская правда - Крым" отобрала для своих читателей самые лучшие и красивые фотографии моста через Керченский пролив.

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Его фрагменты привезли на выставку с острова Тузла (подробнее).

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