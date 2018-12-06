«Соединивший навеки»: В Симферополе открылась выставка про Крымский мост
В Симферополе, в выставочных залах Союза художников Крыма, 6 декабря открылась выставка «Мост, соединивший навеки». Она посвящена, конечно, же новому мосту через Керченский пролив и пятилетию Крымской весны.
Символом этого проекта стала работа художника Ивана Каракуля «Будет!». Одна из первых, создана в 2016 году.
Именно с этого времени все художники полуострова активно включились в реализацию проекта «Мост, соединивший навеки». Эту идею поддержал Госсовет РК, Минкультуры Крыма и Союз художников России.
Картина Виктора Щесняка "На строительстве Крымского моста".Фото: Сергей Пушкарев
За эти годы живописцы четыре раза выезжали на объекты строительства Крымского моста. Как со стороны Керчи, так и Тамани.
Они удивлялись, как быстро ведутся работы и, как меняет свой облик сам мост.
Картина Виктора Щесняка "Время, вперед!". Фото: Сергей Пушкарев
- И эта динамика заметна во многих картинах. На одном холсте - куст из свай, а на другой, написанной спустя несколько месяцев, на этих сваях уже стоит опора, к которой строители двигают металлический пролет, - рассказал организатор выставки и автор проекта Сергей Пушкарев.
Внимание художников привлекали вспомогательные мосты, и технологические площадки. По окончанию строительства их разобрали, а вот на картинах они запечатлены навека.
Картина Николая Карпова "Мост через пролив". Фото: Сергей Пушкарев
На итоговой выставке представлены 67 самых интересных работ.
Автор проекта отметил, что в 2019 году, к пятилетию Крымской весны планируется издать подарочный альбом «МОСТ, соединивший навеки».
КОНКРЕТНО
Открытие выставки 6 декабря 2018 года в 14.00.
Где: в выставочных залах Союза художников Крыма ( улица К. Маркса. 16).
Кстати, в 2017 году в Керченском музее-заповеднике открылась выставка про Крымский мост. Экспозиция была посвящена проектам строительства. Тогда большую часть выставки занимали именно археологические находки: разнообразная чернолаковая керамика, канфары и килики, кубки, фрагменты тарелок и солонок, амфоры, сосуды.
Но красоту "стройки века" увидели не только в Крыму. Еще одна выставка открылась в прошлом году в московском ГУМе. Там его можно было даже потрогать. Ведь его фрагменты привезли с острова Тузла.
Кроме того, "Комсомольская правда - Крым" отобрала для своих читателей самые лучшие и красивые фотографии моста через Керченский пролив.
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