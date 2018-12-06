«Приходилось ночевать под дверями МВД»: Почему переселенцам с юго-востока Украины так сложно получить гражданство России

Война в Донецкой и Луганских народных республиках идет уже больше четырех лет. За это время поменялось многое - сейчас эта тема для мировой общественности уже не так «актуальна», но вопросы продолжают задавать: «А как там в Донецке?».

В этот момент я, коренная жительница Донецка, честно говоря, даже не знаю, что отвечать - ведь большинство не хочет, точнее не понимает, зачем хочет услышать ответ.

В родном городе героини нашего материала уже почти 5 лет идет войнаФото: Ирина САМОХИНА

Держу паузу: «Люди живут, сложно, конечно. Но мы сильные - не сдаемся, такие уж мы». Сразу вспоминаю о тех, кто с 2014 года живет вне Донбасской родины - кому через какие преграды пришлось пройти: переезды, испытания и, самое важное - получение российского гражданства. А кому-то этого не удалось сделать до сих пор…

Школьный вальс под звуки истребителей

Май, 2014 год. Я - 16-летняя девочка, которая репетировала школьный вальс на последний звонок под звуки истребителей, оказалась в Крыму - в Симферополе у меня живет папа, я ехала поступать в местный вуз - на факультет журналистики.

Разбомбленный краеведческий музей в Донецке, 2014 годФото: Ирина САМОХИНА

В моей группе оказалось много жителей Донецка, поэтому было ощущение, что я как дома. Понадобилось очень много времени прежде, чем я полюбила Крым. А он, кстати, принял и обнял мою израненную душу практически сразу.

Я тогда еще не знала, с какими проблемами - формальными - нам всем придется столкнуться. Главное препятствие - украинское гражданство и отсутствие российского.

Дворец молодежи "Юность" в Донецке, 2014 годФото: Ирина САМОХИНА

Практически сразу я начала подрабатывать: раздавала листовки, продавала шарики. Тогда вопрос получения документов для меня, студентки, еще не стоял так остро.

Но я понимала, что учеба в университете окончится, и срок моей миграционной карты - вместе с ней (я находилась на миграционном учете до конца обучения). А жить и работать нужно, и я хотела это делать в России, а постоянно бегать на собеседования и начинать его с вопроса: «А неофициально возьмете?» Тоже я не могла.

Первое, что сделала - полезла в интернет. Глаза болели от монитора, я усиленно вчитывалась в статьи на официальном сайте МВД: какие документы нужны, чтобы получить российское гражданство.

Прошло 90 дней - до свидания

Очень большой минус - в Крыму очень мало консультируют и, кстати, вообще не слишком хотят общаться с теми, кто оформляет РВП, ВНЖ (вид на жительство) или гражданство. А люди просто не знают, каким образом его получить.

Одни мои земляки выбирали временный вариант - миграционную карту на 90 дней. Тем более, что раньше жители Юго-востока Украины могли продлевать миграционную карту по истечении 90 дней (на срок, который она и выдается). Но с прошлого года правила ужесточились. При отсутствии следующих документов (патент, разрешение на работу, РВП или ВНЖ) - уезжайте на три месяца и только потом можете вернуться - снова на 90 дней. Так и случилось с родителями моей подруги. Им пришлось уехать временно на Украину.

Но и до ожесточения правил меня этот временный вариант не устраивал.

Выдается трудовой патент…дорого

Еще один вариант, который я не хотела рассматривать, поскольку он тоже временный, - оформление трудового патента. Это еще один из способов хоть на какое-то время задержаться в Крыму. Некоторые из моих знакомых пошли по такому пути.

К примеру, мой друг Борис переехал в Крым из Украины в 2016 году, он сразу оформил патент и два года уже работает по нему. Конечно, потратил он за эти годы немало.

Трудовой патент выдается сроком на один год. Этот документ позволяет иностранцам жить на территории РФ, не выезжая при этом каждые 90 суток. Стоимость оплаты патента (на текущий момент) - 3 225 рублей.

В период с 2016 по 2018 годы он заплатил где-то 90 тысяч налога и еще около 45 тысяч потратил на его «обновление». Примерный налог за патент ежемесячно - 3000 рублей, умножаем на 30 месяцев и получаем 90 тысяч рублей. Но не забывайте, что каждый год на его переоформление нужно потратить еще 15 тысяч, итог за три года - 45 тысяч. То есть парень мог купить неплохую «Ладу» за эти деньги, например.

- Мне говорили, что я не смогу по патенту получить РВП. Я пытался - подавал, но ответа не было. Потом один специалист в МФЦ подсказал, что есть еще и «косвенные» причины для получения квоты. К этому относится как обучение в российском вузе, так и официальное трудоустройство. Когда комиссия рассматривает твой запрос, они оценивают «достоин ты или нет», - рассказал он мне.

Геннадий, который тоже получал в Крыму патент, рассказывает, что упрощенной системы никакой для людей с гражданством ЛДНР, нет.

- Получал патент, как все. Единственное - не нужно было паспорт на русский язык переводить. Я уже несколько раз подавал документы на квоту на РВП, но тщетно. Хотя у меня тут живет мама, у которой недвижимость и ВНЖ.

«Отец - россиянин? Это не аргумент»

Лично я решила подавать документы на квоту на получение разрешения проживания в РФ (на три года) по отцу - он у меня гражданин Российской Федерации.

В первый раз подала в 2015 году, потом еще два раза - в 2016. Но постоянно были отказы. Без объяснения причин. В первый раз, если честно, я не сильно волновалась. А вот после второго и третьего поняла - нужно искать другие варианты.

Помню, мне тогда разъяснили, что процесс бы прошел быстрее, если папа был пенсионером. Значит, ему может понадобиться помощь, и родным проще получить документы на разрешение. А так, видимо, потребности особой нет, поэтому и с квотой можно не торопиться…

Я не подозревала, что мне придется потратить столько времени на выяснение всех мелочей - ты бегаешь по Симферополю, снимаешь копии с документов, общаешься с людьми в очередях, тогда еще в ФМС. Причем, занимать место в очереди приходилось чуть ли не с пяти утра. А как быть человеку, который с утра и до вечера работает в офисе? Кто же его отпустит в рабочее время, ведь «миграционные специалисты» принимают только в будние дни, и то - не каждый! Брать отпуск, скажете вы? А на что жить человеку, который и так устроен неофициально и уйти в «оплачиваемый» он просто не может.

«Выходи замуж - оформить гражданство станет проще»

Все знакомые мне так и советовали - выходи замуж - оформить гражданство станет проще. Ведь это является основанием для подачи документов на РВП без квоты - без очереди. И самое важное - получение гражданства по упрощенной процедуре, то есть за 3 года, а не за 5 лет. Моей одногруппнице Лере помогла любовь, два года назад она встретила мужчину своей мечты, - вышла замуж и, теперь без препятствий, смело будет подавать документы на РВП.

И у меня был в то время любимый мужчина с российским паспортом, с которым нас связывали крепкие отношения. Но… помочь он мне отказался.

В голове созрел второй вариант - обратиться за помощью к другу. Но у него на тот момент были отношения с девушкой , а фиктивный брак с подругой она поняла бы неправильно.

Обращаюсь к другому знакомому, но он сказал, что «без чувств не может». Наверное, у него были другие причины, но озвучивать их мне он не стал.

Скажу честно - у меня тогда опустились руки и, казалось, что вариантов вообще не было.

Вступился «самый главный мужчина страны»

Тогда я написала… нашему президенту Владимиру Путину. Скажу честно, это был крайний шаг, но больше вариантов у меня просто не было. И мне пришел ответ - мое обращение перенаправили в МВД России. «Отписка», - подумала я.

А через неделю, в начале марта, мне позвонили из Москвы. Сказали, что квоту мне выделили, и я могу идти и подавать документы!

Я сделала все справки, сдала экзамен на знание русского языка, истории и законодательства России.

«Моталась, как жесть по ветру» - это точно выражение про меня летом 2017 года.

Я успешно, правда, со второго раза (ошиблась в заявлении) сдала документы и в ноябре 2017 года получила РВП. На все про все у меня ушло 9 тысяч рублей (смотрите рубрику «Считалка «КП»).

Скажу честно, я плакала…от счастья.

Докажи, что знаешь русский

Через полгода я сдала документы на ВНЖ. Сейчас хочу получить статус «носителя русского языка». Тогда я смогу получить паспорт гражданина Российской Федерации раньше положенных пяти лет ожидания.

Этот еще один вариант получить российский паспорт по упрощенной процедуре появился с 2017 года. Программу «носителя русского языка» создали специально для тех, кто живет в зарубежных странах, но свободно говорит на русском языке и хочет переехать жить в Россию.

- Нужно прийти на консультацию к специалисту в МВД, подать пакет документов, а потом пройти комиссию. Она, в свою очередь, объявит о решении, признать ли вас «носителем», - объясняет мне подруга Лена, которая уже прошла эту процедуру.

Но, по ее словам, нужно набраться терпения.

- Прием и консультации - только раз в неделю. Когда я приходила общаться со специалистом, все у меня «было верно». Но после того, как я подала документы, мне сказали, что заявление заполнено неправильно. Естественно, пришлось идти на консультацию снова, - рассказывает она. - Из-за больших очередей я однажды ночевала под дверями миграционной службы. После всего я прошла экзамен на знание русского языка, мне выдали решение, признали «носителем». Но и тут - проблема! Мне выдали документы с ошибкой в фамилии! Хотя у них были все мои документы. Естественно, еще понадобилась неделя, чтобы все переделать.

После того, как вас признают НРЯ (носителем русского языка), вы имеете право подавать документы на гражданство Российской Федерации. И тогда, при наличии ВНЖ, нужно готовить документы на гражданство. После их сдачи, через три месяца, вы наконец-то получите заветную «бордовую книжечку».

Но одно из главных требований - письменный отказ от гражданства Украины. Для этого достаточно написать заявление о выходе из имеющегося гражданства, которое должно быть составлено у нотариуса. Его оригинал отправляется в консульский отдел Посольства Украины. А копия, нотариально заверенная, выдается сотруднику МВД.

При этом у вас не отберут паспорт «незалежной», он останется при вас. Полный выход из гражданства Украины делается через консульство, в комиссию при президенте страны.

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько я потратила денег, чтобы подать на РВП

- Сертификат о знании русского языка, истории и законодательства РФ (2500 рублей - для жителей ДНР и ЛНР; 5000 - для иностранцев);

- Госпошлина - 1600 рублей;

- Сертификат на ВИЧ - 650 рублей;

- Медицинское заключение - 2500 рублей;

- Заключение от нарколога - 1200 рублей;

- 4 фотографии - 200 рублей.

Всего: 9000 (в сумму включена стоимость ксерокопий всех документов)

ПРОБЛЕМА

НЕТ БИЛЕТА - НЕТ РАБОТЫ

Мой знакомый Петр, житель Луганска, уже получил российское гражданство, но он рассказал еще об одной сложности, с которой столкнулся. Мужчине не выдают военный билет.

- Наконец-то получил гражданство Российской Федерации, а тут бац - не выдают военный билет. А без него меня никто официально в России на работу не берет. Военный билет можно получить только в том случае, если у тебя есть постоянная прописка. То есть, нужно купить дом в Крыму и тогда, милости просим, - в военкомат. А я живу в арендованной квартире. У меня стоит печать, что я поставлен на военный учет, я прошел эти комиссии, но все равно проблема пока не решена, - сетует мужчина.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Нужно отметить «драконовские» условия

Власти пытаются помочь решить проблему получения гражданства для жителей Юго-Востока Украины. Но пока, честно говоря, не удается добиться больших успехов.

Недавно на радио «КП» выступал первый заместитель Председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Он подчеркнул, что нужно как можно скорее снять «драконовские» условия для получения жителям ДНР и ЛНР вида на жительства и гражданства России.

Депутат Госдумы РФ Константин ЗатулинФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- Нужно их отменить, когда дело касается выходцев из Украины, особенно из ДНР и ЛНР. Например, это касается такого документа, как РВП. Вроде бы все вокруг этого ходят, как кот вокруг крынки, но никто так до сих пор и не ставит вопрос прямо. Кроме нашего законопроекта о «миграционной амнистии». Если многие люди уже тут находятся 3-4 года, то какой смысл в РВП? Они же его тут уже прожили! - возмущается Затулин.

Без вмешательства чиновников здесь просто не обойтись.

Дмитрий Белик также выступает за права жителей с Юго-востока Украины. Фото: Facebook Дмитрия Белика

- Мы много говорим о солидарности с нашими братьями из Донецка и Луганска, где идет война, тотальная зачистка Донбасса. И люди, живущие там, бегут в Россию, спасая свои жизни, жизни своих детей. А куда им еще деваться? И вот тысячи украинцев оказываются в России, и мы их ровняем под одну гребенку - по вопросам выделения РВП, по вопросам получения гражданства, - обеспокоен и Дмитрий Белик, депутат Госдумы России. - Работа, которая сегодня идет в Госдуме, по наделению президента полномочием определять в категории иностранных граждан, имеющих право на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке, должно снять массу проблем, в том числе, и для беженцев с Востока Украины.

КОНКРЕТНО

- Иностранный гражданин подает документы на квоту на РВП - получение квоты, сбор документов, сдача их на РВП - получение РВП в течение двух месяцев - по истечении полугода иностранный гражданин может подавать документы на вид на жительство - получение ВНЖ в течение полугода - получение гражданства:

1. По программе НРЯ (при наличии ВНЖ) - 3 месяца.

2. По упрощенной программе - сроки зависят от оснований.

3. На общих основаниях - 5 лет

ВАЖНО

- РВП выдается на 3 года. Каждый год нужно приходить в органы миграции и отмечаться, что вы находитесь на территории субъекта, где его и получили. Иначе - штраф от 2000 рублей.

- 2 административных правонарушения в году - лишение РВП.

- Если у мужчин нет военного билета - официально не возьмут на работу.

- Работодатель должен уведомить МВД о том, что взял на работу иностранца в течении 3-х рабочих дней. Опоздаете - заплатите штраф почти в 1 млн рублей.

- По истечении 90 суток (если у вас нет ничего, кроме миграционной карты) нужно выехать на территорию Украины на 3 месяца. Только после этого в Россию можно будет вернуться еще на 3 месяца.

- Для получения статуса «Носителя русского языка» необходимо сдавать экзамен по русскому языку.

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