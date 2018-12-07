История -фейк, но в нее поверили: Бабушки-лесбиянки открыли в Ялте бордель, заработали 90 миллионов и сбежали в Канаду

- Фейк, но смешно! Лихо закрученный сюжет! - восхищаются пользователи соцетей, с ходу заподозрившие, что эта история настолько невероятна, что просто не может быть правдой.

- Вот так бабки! И пенсия им не нужна! Фильм надо снять про них! - комментируют другие - а их большинство, - которые и вправду поверили, что такое возможно.

Молва о двух пенсионерках, открывших в Ялте бордель, заработавших 90 миллионов рублей (!), а затем уехавших прожигать деньги и оставшуюся жизнь за рубеж, разлетелась на весь Крым, а то и на всю страну!

Многие, кто приезжает в Ялту, теперь спрашивают : А где находится это «чудо-место» и как туда пройти???

Итак, с чего все началось.

ПРОДАЛИ КВАРТИРЫ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ БОРДЕЛЬ

Эта история появилась на одном сайте, известном своими фейковыми новостями.

В статье рассказывается о двух подружках-пенсионерках, которым надоело сводить концы с концами, получая по 14 тысяч рублей пенсии. И старушки решили сыграть по крупному и открыть свой собственный бизнес. И не какой-нибудь ларек с шаурмой на набережной или сувенирную лавку, а самый настоящий бордель.

- А что, идея отличная! - рассуждали бабульки. - Девушки в Крыму красивые и работящие, Ялта - самый популярный среди туристов город, в отличие от других курортов полуострова, еще и самый теплый. Отбоя от клиентов не должно быть.

Чтобы открыть «свое дело», старушки продали свои трехкомнатные квартиры за 11 миллионов рублей. Затем арендовали цокольный этаж в одном из санаториев. Место выбрали неспроста. В санаториях всегда клиентов полно. После оздоровительных процедур вечером отдыхающим непременно захочется развлечься. Искать приключения долго не придется, ведь красотки будут под рукой.

Женщины сделали в помещении ремонт и отдельный вход/выход. Директор санатория таким бизнесменшам обрадовался. Помещение давно пустовало, а деньги предлагали отличные – миллион за 740 квадратов. Оплату, разумеется, договорились проводить мимо бухгалтерии. Сотрудниц тоже официально не оформляли. Летом клиентов обслуживали 120 красоток, в межсезонье меньше.

Бордель будто бы проработал 3 года. За это время бабульки заработали больше 90 миллионов рублей. Старушки так будто бы вошли в азарт, что даже решили расширить свой бизнес, открыв филиал в Севастополе. Но погубила, мол, их жадность. Чтобы вложить деньги в новый проект, бизнесменки задерживали зарплату куртизанкам. Девушки не получали деньги больше 3 месяцев и пожаловались в полицию.

На старушек завели уголовное дело, но женщин не задержали. Они успели улизнуть в Канаду, где купили дом за 340 тысяч долларов в пригороде Торонто, и автомобиль Land Cruiser 200, на котором теперь путешествуют по стране.

И это еще не все! Бабульки заявили, что они лесбиянки и попросили политическое убежище, сославшись на то, что в Крыму их преследуют из-за нетрадиционной сексуальной ориентации. Финит а ля комедия.

"ДА НАС ДОСТАЛИ УЖЕ ЗВОНКАМИ!"

- Да читали мы. Посмеялись от души. И нас уже достали звонками. Отовсюду звонят - спрашивают - "а правда ли это"? - отмахиваются в полиции. - Тем более, что там в этой статье идет ссылка на пресс-службу МВД. Официально заявляем: на самом деле ничего такого не было, ни на каких бабулек из-за открытия борделя уголовное дело не заводили, в розыске их тоже нет.

В администрации Ялты настроены более решительно.

- Это было бы смешно, если бы эта ложь не наносила удар по престижу Ялты.

- Что за чушь, - сказали в санатории, в котором якобы находился бордель. - О таком бы мы точно знали!