Маленький, да удаленький: Четырехлетний крымчанин установил новый рекорд России, отжавшись 558 раз

В его возрасте некоторые дети только учатся считать до ста, а он в спортивном запале выдает …558. И не на словах, а на деле – отжимаясь. Именно благодаря этому достижению четырехлетний крымчанин попал в книгу рекордов России.

Матвея Потехина из Евпатории теперь знает вся страна. Выносливостью и целеустремленностью маленького спортсмена восхищаются многие. Но в числе главных его почитателей, конечно же, родители. Для них он – гордость и будущий олимпийский чемпион!

- Со спортом Матвей дружит с ранних лет, и занимается не из под палки, а по желанию, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" отец мальчика Денис. - Причем серьезно включился в этот процесс уже в два года, после того, как увидел награждение Александра Усика на олимпийских играх. С того дня он вполне по-взрослому начал стремиться к этому пьедесталу, а мы его всячески поддерживаем.

Семья Потехиных – пример для подражания: родители не пьют и не курят, предпочитают здоровое питание и активный отдых. Денис Потехин – боксер, поэтому он по совместительству и любящий отец, и строгий тренер для Матвея. Признается, что все происходит в спортзале играючи, но при этом любое достижение сына поощряется от души.

- Когда Матвей в августе отжался тысячу раз, мы исполнили его мечту – подарили гироскутер. Многие удивляются, что у нашего малыша уже есть такая дорогая игрушка. Но когда узнают, за что именно он ее получил, поражаются еще больше, - с гордостью рассказывает старший Потехин.

Несмотря на регулярные чемпионские нагрузки, маленький спортсмен не лишен детства. Он любит танцевать и придумывать новые заковыристые слова, озорничает во дворе со сверстниками, с удовольствием смотрит мультфильмы, два года изучает английский. Но так уж сложилось, что самая любима я его игрушка – это боксерская груша. Родители не тянут его в спортзал, совсем - наоборот. Для Матвея печаль-печальная, если он по каким-то причинам пропускает тренировку.

- Занимается он сейчас пять раз в неделю, как правило, по четыре часа. У нас своя методика, но разминка - стандартная: бег, приседания и отжимания, - поясняет папа -тренер.

Идея зафиксировать усердный жим ребенка у Потехиных возникла между делом. По словам мамы Анастасии, на рекорд они не нацеливались, решили просто попробовать, отправив видео-заявку в Книгу рекордов России. А достижения Матвея оценили! И не удивительно, рекорд для его возраста – это 100 отжиманий. Но это для малыша, в котором метр с кепкой и всего 21 кг, не предел. На сегодняшний день у Матвея Потехин а из Евпатории уже получается делать … две тысячи отжиманий.

- Жду диплом, папе обещали выслать. А потом буду крутым боксером, - не изменяет мечте Матвей. При этом четырехлетний крепыш тренируется лучше прежнего и обещает через полгода замахнуться на мировой рекорд.