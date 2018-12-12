2018-12-12T09:16:54+03:00
Общество

Волшебство города в белом: Симферополь засыпало снегом

В крымскую столицу пришла настоящая зима [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Снегом замело улицы и дворыСнегом замело улицы и дворыФото: Наталья Гоцанюк
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Симферополь в ночь на 12 декабря завалило снегом.

Кажется, из-под дерева сейчас вылезет сказочный персонаж Фото: Наталья Гоцанюк

Кажется, из-под дерева сейчас вылезет сказочный персонажФото: Наталья Гоцанюк

Улицы оказались полностью укрыты белым покрывалом. Такое зрелище в Крыму увидишь нечасто, ведь снегопадами природа южные края не балует.

Статуи облачились в белые одеяния Фото: Наталья Гоцанюк

Статуи облачились в белые одеянияФото: Наталья Гоцанюк

Некоторые елки на улице уже украшают к Новому году. Снег на ветках придает зимним красавицам еще больше обаяния.

Некоторые уличные елки в центре города уже украсили к Новому году Фото: Наталья Гоцанюк

Некоторые уличные елки в центре города уже украсили к Новому годуФото: Наталья Гоцанюк

Преобразились любимые места отдыха симферопольцев. Ночью в снегу Екатерининский сквер выглядит волшебно.

Императрице Екатерине, кажется, по душе зима Фото: Наталья Гоцанюк

Императрице Екатерине, кажется, по душе зимаФото: Наталья Гоцанюк

Впрочем, как и весь Симферополь.

Настоящая зима в Симферополе - редкость Фото: Наталья Гоцанюк

Настоящая зима в Симферополе - редкостьФото: Наталья Гоцанюк

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