2018-12-17T17:33:03+03:00
Общество

Волшебство города в белом: Симферополь засыпало снегом

В крымскую столицу пришла настоящая зима [фото]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Снегом замело улицы и дворыСнегом замело улицы и дворыФото: Наталья Гоцанюк
Изменить размер текста:

Симферополь в ночь на 12 декабря завалило снегом.

Кажется, из-под дерева сейчас вылезет сказочный персонаж Фото: Наталья Гоцанюк

Кажется, из-под дерева сейчас вылезет сказочный персонажФото: Наталья Гоцанюк

Улицы оказались полностью укрыты белым покрывалом. Такое зрелище в Крыму увидишь нечасто, ведь снегопадами природа южные края не балует.

Статуи облачились в белые одеяния Фото: Наталья Гоцанюк

Статуи облачились в белые одеянияФото: Наталья Гоцанюк

Некоторые елки на улице уже украшают к Новому году. Снег на ветках придает зимним красавицам еще больше обаяния.

Некоторые уличные елки в центре города уже украсили к Новому году Фото: Наталья Гоцанюк

Некоторые уличные елки в центре города уже украсили к Новому годуФото: Наталья Гоцанюк

Преобразились любимые места отдыха симферопольцев. Ночью в снегу Екатерининский сквер выглядит волшебно.

Императрице Екатерине, кажется, по душе зима Фото: Наталья Гоцанюк

Императрице Екатерине, кажется, по душе зимаФото: Наталья Гоцанюк

Впрочем, как и весь Симферополь.

Настоящая зима в Симферополе - редкость Фото: Наталья Гоцанюк

Настоящая зима в Симферополе - редкостьФото: Наталья Гоцанюк

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Развод на деньги»: зачем зарубежным клиникам больные дети из России
Сотни миллионов рублей отправляются в Европу на оплату операций, которые успешно проводят и в нашей стране. Могут ли российские врачи спасти этих детей, - в материале «Комсомольской правды»
Предъявите личико: Умные камеры точно знают, где вы и с кем
Подлинная «видеореволюция» произошла в этом году, когда в Москве и еще нескольких российских городах стали внедрять умные камеры, которые автоматически сканируют лица в толпе и пробивают каждого человека по базе
Новости 24
В Берлине выставили древнюю диадему, найденную в Керчи
В Крыму озвучили, сколько будет стоить минимальный набор новогодних продуктов
Набережную Коктебеля разрушили вандалы
В Крыму приняли бюджет на 2019 год
Петр Запорожец покинул должность председателя комитета в Госсовете Крыма
В Севастополе воспитательница пойдет под суд из-за травмы ребенка
В Симферополе на два дня ограничат движение по улице Ростовской
На новогодние праздники из Симферополя откроют дополнительные рейсы в Москву и Питер
26 декабря в Крыму пройдет акция «Узнай о своих долгах»
Украинец пытался провезти вещество для создания наркотика в Крым
На Крым 17 декабря обрушится сильный штормовой ветер
В Крыму 17 декабря облачно и до +7 градусов
Стало известно, кто профинансирует памятник жертвам трагедии в Керченском колледже
В Коктебеле начали сносить незаконные ларьки
В Крыму "копейка" влетела в дерево, машину смяло
В Евпатории ночью загорелась квартира
Жителям крымских сел в этом году выделили 13 миллионов на жилье