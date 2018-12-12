Волшебство города в белом: Симферополь засыпало снегом
Симферополь в ночь на 12 декабря завалило снегом.
Кажется, из-под дерева сейчас вылезет сказочный персонажФото: Наталья Гоцанюк
Улицы оказались полностью укрыты белым покрывалом. Такое зрелище в Крыму увидишь нечасто, ведь снегопадами природа южные края не балует.
Статуи облачились в белые одеянияФото: Наталья Гоцанюк
Некоторые елки на улице уже украшают к Новому году. Снег на ветках придает зимним красавицам еще больше обаяния.
Некоторые уличные елки в центре города уже украсили к Новому годуФото: Наталья Гоцанюк
Преобразились любимые места отдыха симферопольцев. Ночью в снегу Екатерининский сквер выглядит волшебно.
Императрице Екатерине, кажется, по душе зимаФото: Наталья Гоцанюк
Впрочем, как и весь Симферополь.
Настоящая зима в Симферополе - редкостьФото: Наталья Гоцанюк