Волшебство города в белом: Симферополь засыпало снегом

Симферополь в ночь на 12 декабря завалило снегом.

Кажется, из-под дерева сейчас вылезет сказочный персонажФото: Наталья Гоцанюк

Улицы оказались полностью укрыты белым покрывалом. Такое зрелище в Крыму увидишь нечасто, ведь снегопадами природа южные края не балует.

Статуи облачились в белые одеянияФото: Наталья Гоцанюк

Некоторые елки на улице уже украшают к Новому году. Снег на ветках придает зимним красавицам еще больше обаяния.

Некоторые уличные елки в центре города уже украсили к Новому годуФото: Наталья Гоцанюк

Преобразились любимые места отдыха симферопольцев. Ночью в снегу Екатерининский сквер выглядит волшебно.

Императрице Екатерине, кажется, по душе зимаФото: Наталья Гоцанюк

Впрочем, как и весь Симферополь.