Крым занял 5 место в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир России

Республика Крым заняла почетное 5-е место в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир по всей России. Всего в этом списке 10 регионов: в лидеры выбились Санкт-Петербруг, Москва, Краснодарский край и Московская область.

Самая дорога «однушка» оказалась в Алуште, за нее просят 20,8 миллиона рублей. Она находится в современном курортном комплексе, там же и предлагаются однокомнатные апартаменты площадью 82 квадратных метров на 18 этаже

- Данный лот имеет панорамное полукруглое остекление с видами на море и выходом на террасу, - сообщили на сайте недвижимости "ЦИАН".

А вот архитектурный облик самого здания напоминает морские волны. Каждый корпус дома обеспечен индивидуальными сплит-системами, собственной газовой котельной.

Покупателям предлагают более 160 видовых апартаментов нижнего корпуса от 40 до 270 квадратных метров с террасами различной площади.

Что и говорить о виде из окна: жилой комплекс расположен в 100 метрах от моря, между заповедным лесом и парком "Айвазовское", вблизи Медведь-горы.

Чуть ниже по рейтингу спустились: Республика Татарстан, Приморский край, Ростовская область, Севастополь и Свердловская область.

Город-герой занял 9 место. Там самая дорогая однокомнатная квартира оценивается в 11 миллионов рублей. Ее площадь составляет 69 квадратных метров.

А в Севастополе "однушка" стоит 11 миллионов рублей. Фото: "ЦИАН"

Но уточняется, что это - квартира-студия, которая находится на 8 этаже строящегося дома.

В этот курортный комплекс входят: рестораны, аквапарк, бассейны, банный комплекс, спа-центр, собственный пляж, детские площадки, парк, теннисные корты и спортивные площадки.

ЦИФРЫ

А вот сайт «Мир квартир» составил рейтинг, который доказывает, что покупка недвижимости в Крыму окупится с лихвой за 30 лет. Но очень важен регион, где вы ее приобрете.

Так, самыми доходными и быстро окупающимися были признаны индивидуальные дома в Керчи, где владелец получает в среднем 4,9% годовых и ждет отдачи 21 год.

Неплохо также обстоят дела в Бахчисарае и Симферополе - 4,2% и 24 года, Севастополе - 4,1% и 24 года, и Феодосии - 3,7% и 27 лет.

Квартиры в Крыму окупаются лучше, доходность - выше. В среднем по полуострову это 21 год и 4,7%.

Эксперты прогнозировали, что недвижимость в Крыму после открытия Крымского моста может подорожать на 10-20%.

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