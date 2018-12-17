Новогодние праздники 2018-2019 в Симфероле: программа мероприятий, куда сходить: полная афиша

В Симферополе предновогодние гуляния начнутся 19 декабря. На площади им. Ленина в 12.00 начнется благотворительная ярмарка и концерт, посвященный дню памяти Николая Чудотворца, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

С 16.00 до 18.00 будет организована анимационная программа для детей, выступят лучшие творческие коллективы города, пройдет театрализованное представление с участием Святого Николая и Деда Мороза.

В 18.05 зажжется главная елка Крыма, затем выступит группа «Белый Орел», состоится открытие Почты Деда Мороза. Кроме того, пройдет огненное шоу.

С 15 декабря в центре Симферополя начнут работать ярмарки декоративно-прикладного искусства и товаров ручной работы.

С 22 по 29 декабря ежедневно с 18.00 до 19.00 на площади им. Ленина пройдут анимационные программы для детей «Крымский хоровод».

Главная праздничная программа начнется 31 декабря в 22.00 на площади Ленина. В это время будет проходить концерт «Новый год вместе» с участием группы «Доктор Шлягер». «Новогодний огонек» будут транслировать на большом экране. Можно будет услышать поздравления главы Крыма Сергея Аксенова, главы администрации Симферополя Натальи Маленко, председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова и главы городского округа Симферополь Виктора Агеева.

В 23.50 начнется трансляция новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина.

- Новый год начнется с праздничного фейерверка, после чего прозвучат поздравление Деда Мороза и группы «Make Mom Proud». Также будет организованы игровые развлекательные программы, интерактив, конкурсы и подарки победителям, - сообщила заместитель главы администрации Симферополя Алла Пацинко.

Со 2 по 13 января в парке имени Гагарина будут проходить развлекательная программа ассоциации рестораторов Симферополя «Рождественские каникулы». Горожане и гости города смогут принять участие в «Зимней зарядке», конкурсах «Лучшая снегурочка города» или «Лучший городской Дед Мороз», «Лучшие новогодние песни». Также откроется пункт обмена рисунков на подарки. На установленном в парке экране бдут транслировать новогодние фильмы и огоньки.

13 января начнётся программа «Старый Новый год ВМЕСТЕ».

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