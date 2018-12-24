Живые - из Бурятии, искусственные - из Китая: Сколько стоят елки в Симферополе

Осталась ровно неделя до главного праздника – Нового года. А вы уже создаете у себя дома атмосферу волшебства? Фонарики, гирлянды, свечи, а главное - новогодняя елка! Сколько стоят зеленые пушистые красавицы в Симферополе, выяснила «Комсомольская правда - Крым».

Если вы предпочитаете ставить дома живую елочку и наслаждаться ее ароматом, то отправляйтесь прямиком на елочный базар. Их в городе - 28.

- Покупаем елочки! Чудесные пушистые! - зазывает продавец.

Мужчина приехал в Крым издалека - из Кабардино-Балкарии.

- И елки я оттуда привез, - улыбается он. - Еще у нас пушистые красавицы из Пензы и Бурятии.

- А крымские есть?

- Нет, вы что! Крымские сосенки - они ж это, краснокнижные у вас, их нельзя, - объясняет торговец.

"Материковые" елочки продает по 500 рублей за метр.

- Цена одинаковая по всему городу, - уверяет мужчина.

Искусственные елочки есть на любой вкус и кошелекФото: Надежда ДАЦЮК

Многие предпочитают покупать искусственные елки. Кому-то просто жалко живые рубить, кто-то считает, что искусственные - симпатичнее и пушистее. К тому же, пластиковые елочки бывают любых цветов и размеров: можно купить огромную, до потолка, а можно - крохотную, на край стола рабочего поставить.

Искусственные елочки продаются сейчас почти в каждом крупном супермаркете, в сувенирных магазинах и на рынках.

- В основном, елки привозим из Китая, - говорит продавщица Ирина. - Но есть и украинские, они качественнее, но стоят дороже.

В основном, искусственные елки возят из КитаяФото: Надежда ДАЦЮК

СЧИТАЛКА КП

Натуральные елки

0,6 метра - 200-300 рублей;

0,9 метра – 400-650 рублей;

1,2 метра – 800-1400 рублей;

1,5 метра – 1200 – 1950 р.;

1,8 метра – 1700-2 800 рублей;

2,1 метра – 2300-3 800;

2,4 метра – 3000-4800 р.

Искусственные елки

1,2 метра – 2500;

1,5 метра – 3 800 рублей;

1,8 метра – 5 200 рублей;

2 метра – 6 600 рублей,

2,2 метра – 7 500 рублей.