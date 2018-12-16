Рождество 2019 в Крыму и Севастополе: программа мероприятий для взрослых и детей

Новый год - 2019 уже на пороге, а вслед за ним - и Рождество. "Комсомольская правда - Крым" расскажет, где и какие мероприятия можно посетить.

Керчь

7 января на главной площади Керчи в 13:00 начнется праздничная программа "Светлый праздник Рождества". Зрителей ждет театрализованное представление и работа уличного комплекса "Рождественский вертеп"

Севастополь

В городе-герое рождественская елка для детей-льготников пройдет 5 января в Культурно-информационном центре (с 12:00). Ребятишкам покажут сказку "Тайна заколдованного царевича".

7 января в городе пройдет крестный ход в честь одного из главных православных праздников - Рождества Христова. Верующие и священнослужители пройдут с иконами по центральному городскому кольцу. Во всех храмах города состоятся праздничные богослужения.