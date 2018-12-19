ОМОН и собаки: В Севастополе эвакуировали торговый центр

В Севастополе 19 декабря эвакуировали торговый центр Sea Mall. По предварительной информации, причина – ложное сообщение о минировании здания.

- Примерно в 18.30 приехал ОМОН, кинологи с собаками, - рассказал КП-Крым один из продавцов торгового центра. – Они заблокировали вход, всех выпускали, но никого не впускали. Через полчаса мы начали спрашивать, что делать, потому что работать не с кем, люди-то выходят, продавать некому. По громкой связи объявили, что в связи с перебоями электричества магазины необходимо закрыть. Зашли полицейские и сказали покинуть помещение. Вышли мы оттуда примерно в 19.10. Все закрыли торговые точки и разошлись по домам.

Отметим, что обычно торговый цент работает до 22.00.

- Кинологи внутрь зашли, полиция в касках.. Была в 18:40, вроде как "заминирование". Кто веселится перед НГ? – интересуется в соцсетях жительница Севастополя Елена, посетительница Sea Mall.

Торговый центр расположен на проспекте Генерала Острякова. Площадь здания – около 20 тысяч квадратных метров, перед ТЦ оборудована парковка на 600 мест.

В ТЦ располагается продуктовый супермаркет, магазины бытовой химии, мужской и женской одежды, игрушек и товаров для детей, а также рестораны и кафе.