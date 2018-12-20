Глава Крыма: На экономике полуострова санкции практически не сказываются

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал санкции, введенные против крымчан, нарушением фундаментальных прав человека. Такое мнение он выразил после того, как президент России Владимир Путин ответил на вопрос одного из журналистов, касающийся отношений с Западом.

- Отвечая на вопрос о санкциях против крымчан, президент отметил противоречивость позиции Запада. Там говорят, что была «аннексия», то есть силовой захват Крыма. Но тогда за что наказывать все население? А если санкции введены за то, что люди проголосовали за возвращение в Россию, то надо признать результаты референдума. Очевидно, что санкции против крымчан нарушают фундаментальные права человека, это проявление нового тоталитаризма, который рождается на Западе на наших глазах. Но на развитии крымской экономики санкции практически не сказываются, - отметил глава Крыма.

Он отметил, что зарубежные инвесторы проявляют огромный интерес к полуострову и готовы вкладывать миллиарды в его развитие.

- Приведу только одну цифру: на сегодняшний день на территории нашего региона зарегистрировано более 2400 юридических лиц, учредителями которых являются иностранные организации и физические лица из 56 стран, - сказал Аксенов. - Несмотря на санкции, мы провели огромное количество международных мероприятий, в гостях у нас побывали представители практически половины стран мира. Только в IV Ялтинском международном экономическом форуме, который прошел в апреле этого года, приняли участие представители 70 стран. В следующем году мы ждем в Ялте гостей из 100 стран.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Политолог: У Путина особое отношение к крымчанам и их проблемам

- На пресс-конференции президент еще раз продемонстрировал свое особое отношение к Крыму. В 2014 году, по итогам общекрымского референдума, он взял личную ответственность на себя, подписав исторические указы, которые позволили нам стать частью РФ, - отмечает политолог Александр Форманчук.

По прогнозам экспертов, санкции в отношении крымчан и всей страны отменят не раньше, чем через 5 лет. (подробнее)

СПРАВКА "КП"

Большая пресс-конференция Путина в 2018 году длилась 3 часа 43 минуты. Свои вопросы президенту России успели задать 53 журналиста. Однако, несмотря на довольно насыщенное общение Путина с журналистами, оно не стало самым длительным. В 2008 году президент отвечал на интересующие общественность вопросы на протяжении 4 часов 40 минут.

Но один рекорд все же был поставлен. В этот раз аккредитацию на мероприятие запросили 1702 представителя СМИ, тогда как в прошлом году участников пресс-конференции начитывалось всего 1640.

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