Кто ответит за «Южные»? При строительстве очистных в Севастополе пропали 2 млрд рублей

Напомним суть громкой истории. В конце декабря 2017 года правительство Севастополя и компания из Петербурга “Биотехпрогресс” заключили государственный контракт на возведение КОС “Южные”. Сумма соглашения составила 6,8 миллиарда рублей, выделенных по линии “Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года”. Аванс в размере двух миллиардов рублей заказчик перевел на расчетный счет, открытый компанией в петербургском банке “ОФК”. Однако в апреле 2018 года Центробанк лишил “ОФК” лицензии, и деньги оказались в подвешенном состоянии. Проще говоря, пропали.

Скандал разразился нешуточный. Под обвинения попали все возможные и невозможные стороны. И губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, и руководство компании “Биотехпрогресс”, и банк “ОФК”. Но как же все было на самом деле?

СУДЬБОНОСНЫЙ ВЫБОР

На самом деле эпопея началась не в конце 2017 года, а за несколько лет до этого - еще при прошлом губернаторе Севастополя Сергее Меняйло. Первый конкурс на проектировку КОС “Южные” в городе- герое объявили в 2015 году. На него подали около десяти заявок, а победителем стал “Биотехпрогресс” - та самая компания, которая построила очистные сооружения в Красной Поляне (это было при подготовке Сочи к Олимпиаде). Но дальше произошло неожиданное: в январе 2016 года закупку... аннулировали. Контракт с “Биотехпрогрессом” не заключили без объяснения причин.

Поиск нового подрядчика затянулся. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь осенью 2016 года, когда на горизонте замелькал “РТ-Экос” (предприятие, которое якобы имело отношение к Ростеху). Специалисты пообещали выполнить проектно-изыскательские работы почти за сто миллионов рублей.

Последствия у этого события были самые далеко идущие. Можно сказать, выбор этой компании в качестве разработчика грандиозного проекта стал для всей этой истории судьбоносным...

ПРОЕКТ-ФАНТАЗИЯ

В проекте - земля, в жизни - горные породы и известняк...Фото: Виталий ПАРУБОВ

Предлагаем читателям пока оставить в стороне пропажу двух миллиардов рублей (обещаем, мы к этому еще вернемся) и сосредоточиться на тех самых проектно-изыскательских работах. Скажем прямо: по оценкам экспертов, проект получился несовершенным. Мягко говоря.

Когда подрядчик вышел на строительную площадку, то его удивлению не было предела. Все оказалось не так, как это описано в проекте. В проекте - земля, в действительности - горные породы и известняк. В проекте - один объем демонтажных работ, в действительности - другой (в десятки раз завышенный). В проекте - выведенные из эксплуатации объекты, в действительности - работающие. В проекте - свободное пространство, в действительности - трубопровод... Перечислять можно бесконечно! Вот конкретный пример. Строители случайно наткнулись на кабель, питающий рыбоконсервный комбинат “Аквамарин”. Надо ли говорить, что в проекте ничего такого не было?..

Сейчас эти проектно-изыскательские работы изучают в суде. Как нам пояснили юристы, проектиров- щики могли взять типовой проект 80-х годов с советскими ГОСТами, поменять шапки и несколько изменить ключевые позиции. Да, проект прошел Государственную экспертизу - формально нарушений не было. Но его практическая часть оказалась настоящим подлгом: вести работы по ней невозможно.

Также в связи с сомнениями, связанными с технологической состоятельностью проекта, аппарат Правительства Севастополя созвал научно-технический совет с ведущими независимыми специалистами страны - представителями Российской Ассоциации Водоснабжения и Водоотведения, ведущими технологами с опытом работы на водоканалах Москвы и Сочи, которые имеют четкое представление о специфике запроектированных технологических решений. Специалисты были солидарны: проект представляет из себя компиляцию сомнительных НОУ-ХАУ, имеющий цель, по оценке экспертов, наименьшими затратами заложить возможность отчитаться за освоение средств и дополнительного заработка проектировщика.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

Почему мы так подробно останавливаемся на этих деталях? Да потому что они дают ключ к разгадке происходящих сейчас событий!

Правительство Севастополя пыталось (и пытается) расторгнуть государственный контракт с “Биотех- прогрессом”, но компании пока удается оспорить это в суде. Основная претензия властей - задержки выполнения работ по госконтракту.

Есть ли эти задержки на самом деле? Есть. Но надо понимать, в чем их причина. А именно - в том самом проекте, который приходится перерабатывать буквально “по ходу пьесы”!

Тем более никто не отменял такие вечные в нашей стране понятия, как бюрократия и юридическая казуистика. Российское законодательство в сфере государственных закупок очень жесткое и зарегулированное: шагу лишнего не ступишь. Сам заказчик боится подписывать даже выполненные работы, которые не предусмотрены условиями контракта (близкие к ситуации источники называют это “параличом воли заказчика”). А выполнять эти работы, между тем, необходимо... Получается замкнутый круг. Как тут избежать задержек?!

ОПАСЕНИЙ НЕ БЫЛО

НПП Биотехпрогресс использует самые передовые технологии в строительствеФото: Виталий ПАРУБОВ

Будем надеяться, ответить на один из главных вопросов - почему строительство продвигается так медленно - у нас получилось. Но общественность не меньше волнуют пропавшие в лопнувшем банке “ОФК” деньги.

Надо сказать, что “ОФК” появился во всей этой истории по воле случая. Как удалось узнать журналистам, изначально подрядчик обращался в банк “Россия” и “Уральский банк реконструкции и развития”. Были даже устные договоренности о выделении строителям банковской гарантии. Однако в самый последний момент эти банки отказались принимать участие в проекте. Произошло это уже после победы компании в тендере, когда счет шел на дни. В режиме цейтнота времени на глубокий анализ финансовых показателей банка “ОФК” не оставалось.

Банк “ОФК”, о котором подрядчик узнал через брокеров, показался спасением. Ни о каких проблемах, которые впоследствии привели к отзыву лицензии, тогда речь не шла. Даже ЦБ поставил его банковскую гарантию в свой реестр! Тем более “ОФК” создал себе славу крупного банка, финансирующего госзаказы (например, он же давал деньги на строительство многострадального и известного во всей стране стадиона “Зенита” в Петербурге). Да и люди стояли за этим банком далеко не самые последние в России... В общем, никаких опасений у подрядчика резонно не возникло.

Но произошло то, что произошло: в январе после длительных переговоров с банком подрядчику удалось воспользоваться деньгами в объеме собственных средств, помещенных в декабре перед тендером в банк и потраченных на налоги, в феврале все деньги на счетах “ОФК” были заморожены, а 16 апреля банк лопнул.

ОБОШЛИСЬ БЕЗ КАЗНАЧЕЕВ

И тут возникает очередной законный вопрос: неужели на такой вариант развития событий не была предусмотрена какая-либо страховка? Знающие люди, которые сейчас ведут активную общественную деятельность в Севастополе, отвечают: такая страховка есть. И имеют в виду казначейское сопровождение, которое было исключено при подписании государственного контракта. Именно это сейчас ставится в вину и городскому правительству, и подрядчику. Дескать, вступили в сговор и решили казначеев не привлекать.

Мы попытались выяснить, почему так произошло и было ли это казначейское сопровождение необходимо с точки зрения закона.

Ответить на первый вопрос довольно легко: не сделали потому, что не было физической возможности оформить казначейское сопровождение, что подтвердили Минфин и Федеральное Казначейство. Ввиду недостаточной адаптации к российскому Законодательству Казначейство Севастополя признало собственную неосведомленность о своей подчиненности центру в письме-опровержении собственных заявлений в суде по вопросу ухода от казначейского сопровождения. Оформление этой процедуры - дело непростое. Это кипа документов, которую должна венчать подпись председателя правительства России Дмитрия Медведева (а приступать к работе, напомним, надо было как можно скорее, - Ред.). Но главное, конечно, не это. Самое важное, что казначейское сопровождение было исключено строго в соответствии с законом.

Вот что говорится в разъяснении Казначейства России, отправленном руководству компании “Биотех- прогресс”: “Учитывая, что в отношении указанных средств не принималось отдельное решение Правительства Российской Федерации об осуществлении казначейского сопровождения, расчеты по Государственному контракту в 2018 году не подлежат казначейскому сопровождению, и соответственно открытие лицевых счетов для учета операций неучастника бюджетного процесса исполнителем по нему в территориальных органах Федерального казначейства не требуется”.

“МЫ ГОТОВЫ ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ”

Реализация проекта в городе Саки находится на завершающем этапеФото: Виталий ПАРУБОВ

Впрочем, самое любопытное в этой патовой ситуации - это как раз позиция строителей. Несмотря на неурядицу с лопнувшим банком и исчезнувшими деньгами, “Биотехпрогресс” готов полностью возвести канализационные очистные сооружения “Южные”. Пусть и себе в убыток.

- Этот объект - лицо нашей компании. Мы готовы накинуть на себя этот хомут, но довести дело до конца. Хотя уход в убыток - это уже свершившийся факт. Только на разработку новой проектной докумен- тации у нас уже ушло 60 миллионов рублей. Олимпстрой так и ликвидировался с неоплаченными долгами перед нами, отработали тогда и сейчас отработаем, - констатирует генеральный директор НПП “Биотехпрогресс” Денис Петров.

- Всех интересует вопрос, где деньги, - говорим мы.

- Поверьте, и меня он тоже интересует. Вместе с отцом мы строили нашу компанию тридцать лет. Невероятными усилиями мы добились успеха в России и стали одними из лучших на международном уровне. И все это ради того, чтобы деньги украсть? Это же бред! - эмоционален бизнесмен. - Но бог с ними, с деньгами. Сейчас для нас главное - это репутация. Поэтому я еще раз повторю: мы здесь, мы никуда не делись, мы готовы продолжать свою работу. Лишь бы нам препоны не ставили. Если бы нам изначально дали строить по нашему проекту, то проблем сейчас было бы гораздо меньше...

По словам генерального директора “Биотехпрогресса”, сейчас компания ведет работы там, где не требуется перепроектирование. В конце лета этого года подрядчику одобрили кредитную линию, что позволило продолжить осуществление работ. Но процесс тормозит из-за, как мы уже отмечали, ущербного проекта.

НАШЛИ СТРЕЛОЧНИКА?

Есть ли у этой истории последствия по линии правоохранительных органов? Это как посмотреть... Пока что известно об одном задержанном. Им стал и.о. директора ГКУ г. Севастополя “Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства” Александр Антюфеев (эта самая организация выступила в роли заказчика работ).

В обществе сложилось устойчивое мнение, что мужчину взяли под стражу за то, что он поставил свою подпись в соглашении об исключении казначейского сопровождения. На самом деле это не так. Как поделился с нами источник в правоохранительных органах Севастополя, Александра Антюфеева задержали за другие эпизоды. Но при этом, по словам собеседника журналистов, его действительно проверяют на причастность к исчезновению двух миллиардов рублей. Хотя связь обнаружить не могут.

- Это называется “найти стрелочника”, - объясняет источник.

БОРЬБА ЭЛИТ

К большому сожалению, сильнее всего страдают из-за сложившейся ситуации местные жители и туристы, приезжающие в Крым на отдых или лечение. Современные и технологичные очистные сооружения необходимы Севастополю, как воздух.

По оценкам экспертов, КОС “Южные” должны решить проблему с ежегодным сбросом в Черное море 25 миллионов кубометров неочищенных стоков. СМИ сравнивают отходы человеческой жизнедеятельности, которые впадают в море в Балаклаве, с 10 тысячами олимпийских бассейнов... И это как раз в том месте, где любят купаться отдыхающие! Разумеется, в один момент проблема не решится. Но в течение 5-10 лет вода станет значительно чище.

Однако теперь КОС “Южные” под угрозой. Если контракт с нынешним подрядчиком все-таки будет разорван, то найти нового будет проблематично: не каждая компания может взять такую высоту (КОС “Южные” - один из самых масштабных аналогичных проектов во всей стране!). Тем более время идет: материалы и технологии дорожают. Если затевать новый контракт, то, по самым скромным подсчетам, его бюджет будет составлять не меньше 9 миллиардов рублей вместо изначальных 6,8 миллиарда, на которые согласился “Биотехпрогресс”. Еще надо помнить про дырку в бюджете в размере двух миллиардов рублей, которые пропали в банке “ОФК”...

Интересно, но всему происходящему есть и конспирологическое объяснение. А именно - политическая борьба. Или, как выражаются некоторые политологи с полуострова, “борьба крымских элит”. Любые проблемы с исполнением государственных контрактов могут стать отличным поводом, чтобы мстить, подставлять, смещать неугодных политиков. По одной из версий, нынешнее раскачивание лодки направлено против губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. Ни для кого не секрет, что политических оппонентов у него в городе-герое хватает... Причем в качестве “аргумента” выступают не только “Южные”, но и реконструируемый Парк Победы. Увы, заложниками обстоятельств становятся совершенно непричастные люди.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему за очистные сооружения в Севастополе взялась компания из Петербурга?

В процессе подготовки этого материала мы наткнулись на такой вопрос в Сети: почему КОС “Южные” доверили строить специалистам из Северной столицы России? Дескать, неужели других не нашлось?

Как поясняют источники, в РФ крайне мало компаний, имеющих финансовую возможность реализовывать подобные по масштабу проекты, а при этом еще необходимо обладать технологическими и производственными компетенциями в области очистки воды. В настоящее время одновременно всеми этими характеристиками обладает только АО НПП “Биотехпрогресс”, наработав их в течении 30 лет кропотливой и усердной работы, что подтверждается референс-листом в Нефтехимии, Энергетике, ЖКХ и металлургии, сравнимым с перечнем заслуг крупнейших европейских компаний.

НА ЗАМЕТКУ

НПП “Биотехпрогресс” сейчас строит канализационные очистные сооружения и ливневую канализацию в крымском городе Саки. Проект там находится на завершающей стадии, и очистные города Саки будут первыми масштабными очистными в Крыму, построенными после вхождения в состав Российской Федерации. Уверены, что такие высокотехнологичные сооружения станут предметом гордости для жителей и гостей полуострова как и очистные на Красной Поляне в Сочи.

Как известно, первый получает все шишки, но прогресс двигают именно такие.