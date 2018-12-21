ФСБ передала крымскому музею культурные ценности, изъятые у черных копателей: 5 самых интересных экспонатов

В пятницу, 21 декабря, управление ФСБ России по Крыму передало Центральному музею Тавриды большую коллекцию археологических ценностей. Она насчитает более 180 артефактов и оценивается в 2 миллиона долларов.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что работа «черных копателей» благодаря силовым структурам, уже практически приблизилась к нулю.

- Крым до возвращения на историческую родину всегда «славился» тем, что здесь работали «черные копатели». В Европу уходили огромные ценности. Спасибо сотрудникам ФСБ, которые оперативным путем нам это вернули, - добавил Аксенов.

После подписания документов о передачи ценностей, директор музея Андрей Мальгин показал всем присутствующим переданную коллекцию времени поздней Римской империи. На ней представлены изделия из стекла, бронзы и керамики.

Представляем вам топ-5 самых интересных экспозиций, которые можно увидеть на выставке.

Гривна с рельефным орнаментом и львиными головами

Эту ценность пограничники изъяли на границеФото: Александра КОРШУНОВА

Украшение в виде обруча из золотого литья, которое носили на шее. Времена Боспорского царства, 3-4 век до нашей эры. Ее правоохранители изъяли на границе, а после передали музею. Она считается одной из жемчужин этой коллекции.

Чернофигурный сосуд для вина «мастос»

Сосуд можно было перевернуть только тогда, как закончится жидкостьФото: Александра КОРШУНОВА

На сосуде изображены сцены Дионисия, украшен фигурами сатиров и менад. Сделан он из глины, датируется 4-5 веком до нашей эры. Заметьте, поставить на стол его можно было тогда, когда он станет полностью пустым.

Мегерская чаша

Чашу украшает мифический орнаментФото: Александра КОРШУНОВА

Глиняная чаша с рельефным изображением сцен охоты. Времена Римской империи, 2-3 век нашей эры. На ней очень интересный орнамент из человеческих фигур, изображена мифологическая сцена. Что она обозначает - пока неизвестно.

Чаша Диатрета

Самый ценный экспонат из коллекции римского стеклаФото: Александра КОРШУНОВА

Самым ценным экспонатом из коллекции римского стекла является Чаша Диатрета, начала 5 века. Всего таких ценностей в музеях мира около тридцати, а в Крыму она единственная. Работа выполнена по очень тонкой технике: специальная стеклянная пайка на такую же основу. Люди из высшего сословия держали ее за сетку, и пили из него какой-нибудь напиток.

Женские украшения

Женские серебряные украшенияФото: Александра КОРШУНОВА

Отдельно в коллекции представлены женские украшения – литые пряжки Южнобережного типа второй половины 6-7 века нашей эры. В них выполнены вставки из стекла и альмандины (камень из группы гранатов - перим.ред.). Это массивное литое серебро, которые носили женщины.

В украшениях есть вставки из стеклаФото: Александра КОРШУНОВА

Выставку могут посетить все желающие, она открыта для посещения.

КОНКРЕТНО

Центральный музей Тавриды

Адрес: Симферополь, улица Гоголя, 14

Время работы:

Понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье: с 9.00 до 18.00 (касса - до 17.30).

Четверг: с 11.00 до 20.00 (касса до 19-30), выходной - вторник.

Напомним, в 2017 году ФСБ тоже передала музею культурные ценности, которые изъяла у "черных копателех".

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