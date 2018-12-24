«Не видно, пока не влетишь»: Симферопольцы теряют колеса в ямах из-за дорожных работ

СТОП-ЯМА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Симферополец Александр спокойно ехал вечером по центру города. Скорость – 50 километров в час. Недавно на проспекте Кирова положили новый асфальт, но работы еще были не закончены: дорожники не привели в порядок канализационные люки и ливневки. То тут, то там - пластиковые отбойники, обозначающие люки, которые нужно объехать.

Вот только светоотражающих элементов на этих отбойниках нет, так что в темноте их решительно не видно. Отбойники неожиданно возникают перед капотом из темноты, автомобилисты вынуждены то резко тормозить, то уворачиваться.

Александр удачно объехал все пластиковые препятствия, как вдруг – БУМ! – колесо провалилось в яму.

- Люк не был помечен пластиковым отбойником, как остальные. Его не видно, пока не влетишь. Вызвали ГИБДД, зафиксировали параметры ямы. Глубина - 14 сантиметров, диаметр – 130. Я остался без колеса, - посетовал Александр.

Фото: Александр Гаак / Автопартнер Крым / ВКонтакте

Одновременно с ним в ту же яму попал водитель еще одной иномарки, колесо тоже потерял. И они – далеко не единственные пострадавшие.

- Есть стоп-линии, а это стоп-яма, она же – «нырячий полицейский», - пошутил над инцидентом симферополец Сергей.

ЕЗДИТЬ ВЕСЬМА НЕПРИЯТНО

Проспект Кирова – одна из главных транспортных артерий Симферополя, движение по ней не прекращается круглые сутки. Тем не менее, опасные люки дорожники заделывать не торопились, и ямы на дороге просуществовали в течение нескольких недель. Их коряво «залили» асфальтом только недавно, в конце декабря. Сколько за это время было потеряно колес – остается только догадываться.

В крымском отделении ОНФ «Комсомольской правде – Крым» рассказали, что еще в ноябре выезжали на проспект Кирова вместе с представителями администрации и поднимали проблему с люками и ливневыми колодцами.

Ливневки - тоже проблема. Фото: Леонид Карпов / Симферопольский патруль / Facebook

- На месте представители администрации обещали устранить все нарушения, но сейчас мы видим, что проблема с ливневыми колодцами еще не решена. По этому поводу обращались к властям повторно с просьбой не принимать работы, пока все проблемы люков и ливневых колодцев не исправят, - отметили в пресс-службе ОНФ в Крыму. – Ливневые колодцы там до сих пор не сделаны должным образом, ездить весьма неприятно.

Проспект Кирова, к сожалению, - не единственная улица, где дорожники безалаберно отнеслись к безопасности автомобилистов. Так, например, при ремонте дороги в микрорайоне Каменка подрядчик неоднократно высыпал на проезжую часть щебень, складывал бордюрный камень и никак не обозначал при этом препятствия. В темноте их не видно, на дороге нет ни единого фонаря. Даже если двигаться со скоростью 50-60 километров в час, столкновение с кучей щебня в лучшем случае грозит дорогостоящим ремонтом, в худшем – травмами водителя и пассажиров.

В администрации уверяют, что заставят дорожников исправить все недостатки.

- Все недочеты, все, что не так – будет за счет подрядчика переделано, за его средства, - отметила глава администрации Наталья Маленко.

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

Если вдруг вы тоже повредили свой автомобиль из-за нерадивых дорожников, то «Комсомолка» расскажет, как быть. Своей историей с КП-Крым поделился симферополец Владимир, которому удалось отсудить у дорожников деньги за ремонт авто

1. Не покидайте место аварии! Вызывайте ГИБДД

- Ночью я въехал в огромную яму. Порвал резину и погнул диски на обоих колесах с правой стороны. Сразу вызвал ГИБДД, они должны оформить ДТП, наезд на препятствие. Ждать, правда, пришлось долго – четыре часа. Но без этой бумаги ничего не получится, - рассказал Владимир.

2. Обязательно обратите внимание, есть ли рядом знаки, предупреждающие о препятствиях

– 99% успеха – чтобы в материалах ГИБДД было указано, что нет рядом дорожных знаков, которые предупреждают о неровностях дороги или дорожных работах. Вот знакомый у меня влетел в яму на трассе «Таврида», но там висел дорожный знак «идут работы», плюс ограничение скорости. Он превысил, так что ему никто ничего не компенсировал, - разъяснил Владимир. – В моем случае сотрудники ГИБДД еще указали, что яма была в луже, ехал я в темное время суток, видимость ограничена.

На дороге, которую ремонтируют, должны быть знаки, предупреждающие о работахФото: Анастасия ЖУКОВА

3.Возьмите в ГИБДД постановление об отказе в возбуждении административного производства

- Это постановление означает, что ты не виноват в ДТП. Я его забирал на следующий же день, но мне повезло, бывает, что приходится подождать дольше.

4. Оцените ущерб

- Можно ставить машину «на прикол», делать экспертизу, оценивать ущерб. Это длительная процедура. Я решил не ждать, ремонтировал автомобиль за свой счет, но собирал все чеки – даже за эвакуатор. Важно, чтобы еще на первом этапе, во время осмотра сотрудниками ГИБДД, в протоколе зафиксировали все видимые повреждения. В моем случае еще была пометка: «возможны скрытые повреждения». Сразу все на месте не увидишь, может, стойка потекла или еще что.

5. Подавайте в суд

- У меня из-за графика работы не было времени самостоятельно заниматься судебными тяжбами, я нанял адвоката. Виделись мы с ней два раза. Сначала заключили договор, я подписал доверенность, что она может от моего имени подавать иск. Потом она попросила прийти и еще поставить подписи на каких-то бумагах. Собственно, все, я даже на суд не ходил, - поделился Владимир. – Иск мы подавали не на администрацию, а на конкретную дорожную службу, которая несет ответственность именно за этот участок дороги, где произошла авария. Таких служб даже в рамках одного города может быть много, так что нужно узнать заранее, с кем придется судиться. Стоимость услуг адвокат включает в сумму иска. Суд удовлетворил иск сразу, деньги мне потом перевели на карточку.

КСТАТИ

Эксперты ОНФ считают, что главные проблемы симферопольских подрядчиков – низкое качество проектной документации и затягивание сроков начала работ.

- В 2018 году проекты капремонта не учитывали реальную ситуацию на местности, подземные коммуникации, отводы ливневых вод, съезды к частным домам и гаражам. Многие организации, разработавшие эти проекты, прекратили свое существование после получения бюджетных средств, так не разу и не побывав на самой дороге, проект которой они разрабатывали. Зачастую, разрывая дорогу или пешеходную часть, рабочие неожиданно наталкивались на коммуникации, которых не было в проекте, и нарушали целостность проложенных труб.