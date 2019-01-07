Закрывать проход к Владимирскому собору в Херсонесе не будут
В Севастополе закрывать проход к Владимирскому кафедральному собору, который находится на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» не будут. Прихожане в любое время могут прийти на богослужение.
Единичный случай, когда люди не смогли попасть в собор, произошел вечером 6 января. Верующие подошли ко входу в Херсонес, а ворота оказались закрыты, людей на территорию до начала службы в соборе не пропускали.
В заповеднике пояснили, что в Рождественский сочельник должна была быть обеспечена дополнительная безопасность в связи большим потоком людей. Богослужение должно было начаться в 23.00, а пропускать верующих сотрудники полиции начали в 22.00. До этого времени проводились необходимые подготовительные мероприятия.
- Мне звонили верующие из Севастополя, возмущенные тем, что охрана Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» не пускала людей в кафедральный Свято-Владимирский собор - предлагали подойти позже, к ночной службе.
Это недопустимое попрание прав и чувств верующих. Хочу заметить, что никто в нашей стране не вправе диктовать религиозным людям, как они должны молиться, во сколько и где! Те, кто думают по-другому - идут вразрез с Конституцией РФ, - сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.
Он подчеркнул, что проблему решили довольно быстро.
- Проход к кафедральному Владимирскому собору открыт! Все желающие прийти в храм - могут спокойно это сделать. Я рад, что на мою просьбу о срочном решении разблокирования дорог для верующих оперативно откликнулись, - отметил депутат.
ВАЖНО
Собор открыт ежедневно, без выходных, с 7.00 до окончания вечернего богослужения.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Понедельник
7.30 – Литургия
16.00 – вечернее богослужение
Вторник
7.30 – Литургия
16.00 – вечернее богослужение
Среда
7.30 – Литургия
16.00 – вечернее богослужение
Четверг
7.30 – Литургия
16.00 – вечернее богослужение
Пятница
7.30 – Литургия
16.00 – вечернее богослужение
Суббота
8.00 – Литургия
15.45 – Всенощное бдение
Воскресенье
7.50 – водосвятный молебен
8.20 – Литургия
16.00 – вечернее богослужение