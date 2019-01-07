2019-01-07T16:05:05+03:00
Общество

Закрывать проход к Владимирскому собору в Херсонесе не будут

В Рождественский сочельник верующих не пускали в храм
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Собор открыт ежедневно, без выходных, с 7.00 до окончания вечернего богослужения.Собор открыт ежедневно, без выходных, с 7.00 до окончания вечернего богослужения.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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В Севастополе закрывать проход к Владимирскому кафедральному собору, который находится на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» не будут. Прихожане в любое время могут прийти на богослужение.

Единичный случай, когда люди не смогли попасть в собор, произошел вечером 6 января. Верующие подошли ко входу в Херсонес, а ворота оказались закрыты, людей на территорию до начала службы в соборе не пропускали.

В заповеднике пояснили, что в Рождественский сочельник должна была быть обеспечена дополнительная безопасность в связи большим потоком людей. Богослужение должно было начаться в 23.00, а пропускать верующих сотрудники полиции начали в 22.00. До этого времени проводились необходимые подготовительные мероприятия.

- Мне звонили верующие из Севастополя, возмущенные тем, что охрана Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» не пускала людей в кафедральный Свято-Владимирский собор - предлагали подойти позже, к ночной службе.

Это недопустимое попрание прав и чувств верующих. Хочу заметить, что никто в нашей стране не вправе диктовать религиозным людям, как они должны молиться, во сколько и где! Те, кто думают по-другому - идут вразрез с Конституцией РФ, - сообщил депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Он подчеркнул, что проблему решили довольно быстро.

- Проход к кафедральному Владимирскому собору открыт! Все желающие прийти в храм - могут спокойно это сделать. Я рад, что на мою просьбу о срочном решении разблокирования дорог для верующих оперативно откликнулись, - отметил депутат.

ВАЖНО

Собор открыт ежедневно, без выходных, с 7.00 до окончания вечернего богослужения.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Понедельник

7.30 – Литургия

16.00 – вечернее богослужение

Вторник

7.30 – Литургия

16.00 – вечернее богослужение

Среда

7.30 – Литургия

16.00 – вечернее богослужение

Четверг

7.30 – Литургия

16.00 – вечернее богослужение

Пятница

7.30 – Литургия

16.00 – вечернее богослужение

Суббота

8.00 – Литургия

15.45 – Всенощное бдение

Воскресенье

7.50 – водосвятный молебен

8.20 – Литургия

16.00 – вечернее богослужение

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