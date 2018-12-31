Хочу гражданство, много снега, дневник "Уничтожь меня": Что просили крымчане у Деда Мороза

Каждый год Деду Морозу из Устюга прилетают тысячи писем из разных уголков страны. В этом году маленькие крымчане отправили 1243 письма зимнему врлшебнику с самыми разными пожеланиями. Дед Мороз поделился с "КП-Крым" самыми яркими письмами.

- Здравствуй, Дедушка Мороз. - пишет Инна Ващенко из Керчи, - Я хожу в школу №23, 6-а класс. Наш город очень красивый. Я его очень люблю. У меня хорошие одноклассники. Как ваше здоровье? Я думаю, у вас все хорошо. Как ваша внучка Снегурочка? Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, чтобы вы не ругались со Снегурочкой, чтобы у вас всегда была улыбка на лице и крепкое здоровье. Моя заветная мечта – чтобы у меня был дневник «Уничтожь меня», карандаши, фломастеры, краски, здоровье родителей и много-много снега. Спасибо, Дедушка Мороз, за прошлый год, за все те мечты, которые сбылись.

Инна из Керчи хочет много снега. Фото: пресс-служба Деда Мороза

Другая девочка попросила у волшебника самое необходимое и снег, конечно:

- Здравствуй, Дедушка Мороз! С Наступающим 2019 годом! Я не одна. Со мной младшие сестренки – Маша, 9 лет, Даша, 5 лет и Ксюша, ей три годика. Сначала я хочу попросить для родителей и брата старшего, чтобы в этом году у них получилось получить гражданство РФ, прошу тебя, Дедушка Мороз! Мы живем в Крыму, и снега у нас совсем нет, а так хочется. Если сможешь, подкинь нам снега.

Девочка просит российское гражданство у зимнего волшебника. Фото: пресс-служба Деда Мороза

Ждет волшебства и 11-летняя Алина. Она учится в 5 классе и весь год усердно помогала маме.

- Здравствуйте, Дедушка Мороз и твои помощники!

Меня зовут Алина, мне 11 лет, учусь в 5 классе. Живу я с мамой. Я всегда ей помогаю: мою посуду, подметаю в квартире, мою обувь. Мне очень нравится посещать разные кружки: бисероплетение, танцы, рисование, музыкальную школу. Когда мы с мамой идем на рынок, я помогаю бедным. Они стоят и держат баночку, а я даю им денежку. Дедушка Мороз, пожалуйста, сделай так, чтобы все мои родственники были счастливыми и здоровыми. А мне на Новый год подари пожалуйста мягкую игрушечную собачку и косметику. И очень хочется снега на Новый год. Дедушка Мороз, поздравляю тебя и твоих помощников с Новым годом! Желаю вам счастья и крепкого здоровья.

Алина гордится своими успехами и хочет игрушечную собачку. Фото: пресс-служба Деда Мороза

Еще одно трогательное письмо прислала 12-летняя крымчанка Софи Хачатрян. И себя похвалила, и про бабушек не забыла:

- Дорогой Дедушка Мороз, я вела себя очень хорошо, в художку ходила каждый день и не пропускала. Про школу я не буду гороворить, там все супер. Желание: я очень хочу сенсорный шагомер и вай-фай в телефон. Пожалуйста, мне все это очень надо. И дай моим бабушкам здоровья.

Девочка мечтает о шагомере, а бабушкам желает здоровья. Фото: пресс-служба Деда Мороза

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