«Забираем паспорт и отправляем работать»: Как сектанты «лечат» наркоманов

«Реальная помощь, реабилитация от алко- и наркозависимости» - гласят яркие глянцевые листовки. Возможно, и вам такую давали в руки. Если позвоните по указанному номеру, то бодрый поставленный голос на том конце провода пообещает чудесное исцеление и полный ЗОЖ - с помощью бесед на библейские темы и трудотерапией. О том, как наркоманов и алкоголиков в Крыму заманивают в секту, узнавала «Комсомольская правда».

«ПАСПОРТА ХРАНЯТСЯ У МЕНЯ»

- Сейчас у нас 14 человек на реабилитации. Живут в обычной квартире. Раньше одну снимали, теперь вот в две - не помещаемся, - рассказывает мне провожатый Михаил.

Я выдумала себе двоюродного брата-пьяницу - тоже Мишу - и пытаюсь «устроить» его в реабилитационный центр в Севастополе для наркоманов и алкоголиков. Правда, центр не совсем обычный - с религиозным уклоном.

- Тетя Таня маме моей по телефону вечно плачет, - артистично вздыхаю. - У человека высшее образование, но работать приходится на стройках. Да и то увольняют регулярно. Как в запой - так его по три-четыре дня на работе нет!

История стандартная, у большинства пьяниц жизнь складывается именно так. Поэтому подозрений не вызываю никаких.

Михаил провожает меня в одну из квартир, принадлежащих реабилитационному центру. В половине третьего дня там никого.

Квартира обставлена по-спартански: несколько спален с двухъярусными кроватями и кухня. Очень чисто, но запах пота все же бьет в нос, сообщая о «высокой плотности населения» на этих квадратных метрах.

- Все ушли на работу. Мы никаких денег за реабилитацию не берем, но наши ребята работают, чтобы себя обеспечивать. Обычно - на стройках, ремонтах. Разнорабочими, - разъясняет Михаил.

Руководители центра называют это трудотерапией. Работа - обязательная часть реабилитации. Не ходят только те, у кого совсем со здоровьем плохо. Ломка, например. Денег при этом на руки никто не получает, весь доход забирают руководители центра. Говорят, что тратят их на еду и квартплату.

- А какие нужны документы, чтобы к вам попасть?

- Паспорта хватит. Но документы все хранятся только у меня.

- Почему?

- Я же за них отвечаю! А вдруг сломают что-то на стройке или украсть попытаются…

«ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО!»

Я спрашиваю, зарегистрирован ли реабилитационный центр, какие у них есть документы.

- Все официально! - уверяет Михаил. - Мы работаем как филиал общественной организации из Санкт-Петербурга «Молодежь против наркотиков».

Вот тут мой провожатый немного слукавил. Да, по данным ЕГРЮЛ, АНО ЦСР «Молодежь против наркотиков» действительно существует в Санкт-Петербурге с 2015 года. Правда, вид деятельности у них «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам». Ключевое слово - без обеспечения проживания. Это значит, что создавать квартиры-общежития вроде той, что мне показали, организации не разрешено.

Кроме того, речь идет только о социальной реабилитации. Беседы, прогулки, прочее. А у зависимых от наркотиков и спиртного поначалу бывает «ломка», по-научному - абстиненция. И здесь им нужен врач-нарколог. Ни лицензии, ни договора с медорганизацией мне не показали, хотя заверили, что медицинскую помощь «подопечные» получают.

И еще одна деталь: никаких официально зарегистрированных филиалов (а это должны быть отдельные юрлица) у питерской организации «Молодежь против наркотиков» нет. Последнее обновление на страничке ВКонтакте размещали в 2016 году.

КЛИЕНТОВ ИЩУТ ВЕЗДЕ

Михаил не скрывает, что на самом деле реабилитационный центр «принадлежит» небезызвестной российской секте «Дом Горшечника». Вот только не уточняет, что наркоманы с алкоголиками - один из основных «источников» дохода для руководящего состава церкви.

- Конечно, у пасторов и их помощников часто какой-то официальный доход, - говорит мой источник в правоохранительных органах. - Где-то подрабатывают на полставки, получают свои тысяч 15. А вот с реабилитационных центров они имеют «зарплату» повыше. Получают с каждого тысяч по 20-25 в месяц. Если у них сейчас 14 человек на реабилитации, то математика простая. Умножаем 20 на 14 - получаем почти 300 «штук». Конечно, часть они тратят на съемные квартиры, часть - на бензин и ремонт машины, на которой они возят рабочих на стройку. А остаток - себе в карман.

- И никто из «реабилитируемых» не жалуется?

- Нет, конечно! Их убедили, что все это во благо! - хмыкнул мой собеседник. - К тому же, что они могут сделать без паспорта, да еще и в незнакомом городе, где живут и работают нелегально? У «горшечников» целая сеть таких центров по всей стране, это Крым они недавно осваивают, а так-то! Могут человека из Питера отправить в Крым. И наоборот. В Севастополе местных они не держат.

Действительно, моего выдуманного Мишку-алкоголика предлагают «реабилитировать» в Вологде. Объясняют, что таким образом отрывают человека от привычного круга друзей, мол, так легче изменить жизнь.

- Клиентов ищут себе везде, - продолжает собеседник. - Листовки раздают на улицах, появляются в противотуберкулезных, наркологических диспансерах, зазывают студентов на всякие лекции про то, как побороть зависимость. Слышал даже, что у «горшечников» имеются свои люди в УФСИН, которые «сдают» фамилии наркоманов из числа вышедших на свободу заключенных.

- И что, ничего с этим нельзя сделать?

- А что тут сделаешь? - пожимает плечами. - «Клиенты» довольны. Большинство из них - неблагополучные. Бывшие зэки, опустившиеся алкаши без семьи и друзей… они не пойдут в полицию. Заявлений нет. Держат их в этих центрах столько, сколько руководству церкви выгодно. Через годик-другой отпускают. Вот заприметил я в том году у них одного активного «адепта». Песни под гитару пел христианские, рассказывал, как излечился от наркомании. Но стоило ему уехать домой - уже сидит за «наркоту». Кажется, методика дала сбой…

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ПО ПРИЕМЛЕМОЙ ЦЕНЕ

Еще один источник доходов «горшечников» - пожертвования прихожан. Помимо опустившихся «алкашей» и «нариков», пасторы стараются завлекать на богослужения обычных горожан.

И вот я, под видом интересующейся религией молодой барышни, иду на одно из этих служений в Симферополе.

Молятся «горшечники» в обычном доме, прямо в спальном районе. В гостиной установили два ряда стульев, синтезатор, кафедру для пастора и экран с ноутбуком и проектором.

Служение длится минут 40 и, в целом, соответствует протестантским традициям. Авторские песни, прославляющие Бога (если вдруг вы не знаете слов - смотрите на экран и пойте), а после - речь пастора и чаепитие. В качестве музыкального сопровождения - синтезатор и гитара.

- Я надееюсь на Тебяяя, любовью своееей меняя согреееей… - поет нестройный хор прихожан.

Сразу после песнопений - молитва, и главная просьба к Богу от пастора - чтобы Он помог найти просторный зал для церкви по сходной цене.

- Мы молимся Тебе, Отец, я молюсь за зал, Господь, для церкви, во имя Иисуса Христа, сверхъестественным образом, Господь, чтобы Ты дал зал нам, Отец, по приемлемой цене, Господь…

И только после этого - молитвы за здравие прихожан. Затем пастор призывает всех сделать посильное пожертвование на нужды церкви. Собирают деньги почти в начале службы, перед проповедью, а вдруг кто решит уйти пораньше?..

Интересно, что проблема алкоголизма и наркомании проходит красной нитью через всю речь пастора. Он заявляет, что раньше был наркозависимым с десятилетним стажем, попал в церковь - и исцелился, теперь проповедует другим. Повторяет это на протяжении получаса неоднократно, рассказывая про разные примеры зависимости… не знаю, может быть, мне так «повезло» на служении, а может, других тем у пастора действительно нет.

- А зал-то дорого снимать? - интересуюсь после проповеди как бы невзначай.

- Да, мы раньше снимали за 35 тысяч в месяц квартиру на Баррикадной, а если хотим просторный зал нормальный - то еще больше нужно, - признается пастор.

Я нашла в интернете и этот домик, где мы сейчас находимся. Два этажа, чуть больше 70 квадратов. Еще пару лет назад его сдавали за 33 тысячи в месяц, сейчас - однозначно дороже. Вряд ли на пожертвования общины это возможно, прихожан пока очень мало, не больше десятка.

- Им помогает «материнская» церковь в Вологде, - пояснит позже мой источник в правоохранительных органах. - «Дом Горшечника» зародился именно там лет двадцать назад. Молодые общины они спонсируют.

ПАНТОМИМЫ И ХРИСТИАНСКИЙ РЭП

Историей о «Мише-пьянице» из Белогорска, пропащем моем «двоюродном братце» 32 годиков от роду, пастор заинтересовался очень живо.

- В Белгорске, говорите? А где именно?

Вот тут «штирлиц» оказался очень близок к провалу, потому что реального адреса в моей легенде не существовало. Но я кое-как выкрутилась, заявив, что не ездила к ним в гости уже лет 10 и не помню, как называется улица. Я же девочка, показать могу на местности, а не на карте.

- Мы просто там выездные беседы о Боге проводим, - пояснил свое любопытство пастор. - Могли бы заехать в гости.

Вот она, доброта людская! Чтобы спасти пропащую душу, готовы ехать к порогу. Отнекиваюсь, мол, тетя Таня с Мишкой - люди не очень-то верующие, не поймут вашего визита. Давайте сама с ними поговорю.

Адептов себе «горшечники» ищут не только с помощью выездных «бесед о Боге». Проводят концерты живой музыки, рэп-баттлы, благотворительные «рождественские елки» и даже… пантомиму. Приглашают и на «проповеди возрождения» от пастора. Он обещает рассказать, как «добиться успеха, получить свободу и обрести радость». Какой-то Тони Роббинс может собирать стадионы, почему бы и не поймать хайп?

В 2017 году пастор «горшечников» - правда, в качестве представителя некоммерческой организации «Молодежь против наркотиков» - попал в эфир одного из севастопольских телеканалов. «Горшечники», прикрываясь своим реабилитационным центром, участвовали в акции, посвященной борьбе с наркоманией. Проходило массовое мероприятие прямо в центре Севастополя - на сцене «Ракушка» недалеко от знаменитого памятника затопленным кораблям и площади Нахимова. Там «горшечники» активно раздавали свои листовки. Корнев заверил журналистов, что центр реабилитации работает плодотворно, и «60% людей получили полное освобождение - ведут здоровый образ жизни».

Связь с религией «Молодежь против наркотиков» в тот день старалась не афишировать, но пастору это не помешало прямо со сцены заявить, что антинаркотическую акцию «спланировал Господь».

В том же 2017 году троих адептов «Дома горшечника» в Севастополе привлекли к административной ответственности - за незаконную миссионерскую деятельность, ведь официально в качестве религиозного объединения «горшечники» не зарегистрированы, а значит, и проповедовать на улице права не имеют (ч.4 ст. 5.26 КоАП РФ, ФЗ № 125 «О свободе совести и о религиозных объединениях»).

СЕМИНАРЫ, КАК БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Во время «экскурсии» по реабилитационному центру в Севастополе мне честно признались, что в основе системы выздоровления - религия.

- Молитва несколько раз в день. Чтение Библии…

- А если у меня Миша… эмммм… не слишком верующий? - уточняю.

- Если не принять Бога, ничего не получится. Нужна вера.

Так говорят, если сразу прийти в центр как верующий человек. Телефон провожатого ведь мне подсказал пастор. А что будет, если позвонить по объявлению, которое висит на заборе?

- Мой двоюродный брат Миша пьет горькую, - опять горестно вздыхаю в трубку. - А у вас с этим могут помочь?

- Да, конечно. У нас есть в Севастополе реабилитационный центр благотворительный бесплатный, - рекламируют мне на том конце провода. - Ребята живут там, работают, трудятся - момент трудотерапии. Неквалифицированные работы: от сбора металла до строительства - кто на что способен. Деньги на руки не получают, за счет этих денег питаются, одеваются.

- А как еще им помогают? Только трудотерапией?

- Еще семинары проводятся по тому, как быть человеком в социуме. В основном, алкоголики и наркоманы жить не умеют, поэтому для них обучение - как общаться с людьми, не красть, не врать, не завидовать, не ненавидеть, - а вот тут мне пытаются закинуть «религиозную удочку»: - Вообще это христианские семинары, в большей степени отталкиваются от библейских принципов.

На вопрос, что же делать, если ты человек не слишком религиозный, мне ответили, что, мол, библейские принципы - они для всех.

КОНТРОЛЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

Официального надзорного органа у центров, занимающихся реабилитацией наркоманов и алкоголиков, нет. Как рассказала «КП-Крым» главный внештатный нарколог минздрава РК Марина Шоренко, существует только межведомственная рабочая группа, которая может обследовать подобные центры, но - по их же собственному желанию.

В группу входят представители минздрава, МВД, роспотребнадзора, минсоцзащиты и других ведомств. Центр подает заявление - комиссия выезжает, проводит осмотр, дает рекомендации. Если все соответствует ГОСТу, то центр заносят в реестр и выдают руководителям справку об этом.

Сейчас в реестре некоммерческих центров социальной реабилитации - ни одного учреждения. Всего рабочая группа с момента вхождения Крыма в состав РФ проверила 10-15 организаций.

- К сожалению, никто за этими организациями не смотрит, - посетовала Марина Шоренко. - Людям, которые отдают на реабилитацию своих родных, страдающих от зависимостей, нужно обратить внимание, за что они платят. Часто подобные центры пишут, что занимаются именно лечением наркомании и алкоголизма, однако они не имеют на это права! Общественные организации могут заниматься только социальной реабилитацией, для лечения нужна лицензия на медицинскую деятельность.

Насколько эффективна социальная реабилитация бывших алкоголиков и наркоманов, в Минздраве Крыма ответить не могут, потому что ни один центр, оказывающий помощь зависимым, не предоставляет никакой статистики.

- Из тех организаций, которые мы обследовали, ни одна не смогла дать нам более или менее внятные статистические данные, - рассказала Марина Шоренко. - Прикрывались самыми разнообразными отговорками, например - что это персональные данные пациентов. Вот только меня не интересуют фамилии или адреса. Мне важны только цифры: сколько зашло людей в центр за год, сколько закончили курс, сколько из них остается в трезвости и каким образом это подтверждается. Получается, что люди, которые работают в этих организациях, в лучшем случае не имеют понятия о том, что такое статистика вообще.

Марина Шоренко отметила, что ни межведомственная рабочая группа, ни Минздрав Крыма не может закрыть реабилитационный центр – такие полномочия есть только у силовых структур.

В Севастополе реестр организаций, оказывающих помощь в реабилитации алко- и наркозависимых, отдельный. Но и он пока пуст. (ссылка http://dszn.sev.gov.ru/spisok-obshhestvennyh-organizatsij-okazyvayushhih-uslugi-po-reabilitatsii-na-territorii-g-sevastopolya/) Как сообщили «КП-Крым» в департаменте труда и соцзащиты города, ни один из проверенных центров не соответствует требованиям.

ПАМЯТКА РОДНЫМ

Как понять, что выбранный реабилитационный центр - хороший

Марина ШОРЕНКО, главный внештатный нарколог минздрава РК:

КОМПЕТЕНТНО

Алексей Возняк, экс-консультант экспертного совета комитета по делам религий при Совете министров Крыма (2004-2010):

- «Дом горшечника» входит в движение неопятидесятников (харизматов). На Украине такого рода общины существовали давно, яркий пример - пастор Сандей Аделаджа и его «Посольство божье» (Украинские власти обвинили его в мошенничестве и создании преступной организации. Въезд в Россию ему запрещен, - ред.). В Крыму организации неопятидесятников были и есть, просто с переходом полуострова в Россию многие изменили свои названия, но действовать продолжают. Сколько у них здесь последователей – сложно сказать, от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Что касается реабилитационных центров, то там применяется технология психонаркотиков - создается зависимость выше, чем героиновая. Наркоманы бросают колоться, но это не значит, что их личность становится независимой, один наркотик просто заменяется другим. Человек теперь зависит от организации, от ритуала, от культа. Центр влияния неопятидесятников находится в США, лидеры этих организаций любят посещать Штаты.