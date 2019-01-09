В Крыму подорожали свет, вода и тепло

ОСТАВИЛИ ЛЬГОТЫ

В феврале жители полуострова получат счета на оплату коммунальных услуг с учетом новых расценок. С 1 января начали действовать новые тарифы. В один момент подорожали вода, свет, тепло и газ.

Тарифы на коммуналку взлетели по всей стране. Но для крымчан сделали исключение. Повышение будет ниже, чем планировалось.

- С 1 января тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения по РФ увеличились в среднем на 4,6%, а с 1 июля ожидается повышение до 15%. Но в Крыму принято решение о принятии более низких тарифов, - сообщил Юрий Новосад, председатель Государственного комитета по ценам и тарифам РК.

С января вода для крымчан подорожает на 1,1%, а водоотведение в среднем на 2,26%. С 1 июля услуга водоснабжения повысится в цене на 0,2%, водоотведение на 5,17%.

Кстати, в течение всего года будет действовать льготный тариф на воду, принятый в 2018. Максимальные расценки на кубометр воды не будут превышать 31,55 рубля.

- Продление действия предельных льготных тарифов на водоснабжение и водоотведение имеет важный социальный и экономический аспект. В частности, помимо снижения тарифной нагрузки для населения, устраняется неравенство при оплате одного и того же ресурса на территории соседних населенных пунктов, а иногда на территории одного населенного пункта, по различным тарифам, - пояснил глава ведомства.

И привел пример, когда жители Ленинского района платили по 90 рублей за каждый кубометр воды. Это были самые высокие расценки по всему Крыму. Втридорога людям приходилось платить из-за протяженности сетей, которые, к тому же еще и самые изношенные в Крыму.

Кубометр воды в Крыму не будет стоить дороже 31,55 рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

САМЫЕ НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ ПО ЮФО

Электричество тоже подорожало. Тариф на свет для крымчан, которые используют в месяц до 150 кВт/ч электроэнергии, от 150 до 800 кВт/ч и свыше 800кВт/ч, в месяц увеличился на 1,7%. Это связано с ростом НДС. С 1 июля в первых двух блоках тариф вырастет на 8%, в третьем блоке повышения цен не будет.

- Мы не допускаем роста тарифа в блоке потребления свыше 800 кВт/ч, потом что там цена достигла уже своего экономического уровня, - пояснила Елена Ковтун, начальник управления тарифного регулирования в сфере электроэнергетики, природного газа и прочих видов топлива.

-Оплата электроэнергии по блочному тарифу будет действовать в Крыму до 2020 года. Крым - единственный регион, где применяется такая система. Наш опыт планируют проанализировать и внедрить в других регионах страны.

Большинство крымчан оплачивают электричество по расценкам первого и второго блоков. В первом блоке с 1 января цена будет 2,74 рублей за киловатт, с 1 июля -3,04. Во втором блоке - от 3,44 и 3,81 рублей соответственно.

- По сравнению с другими регионами ЮФО, тариф на свет на полуострове самый низкий. Но к 2021 году он вырастет до 5 рублей, - добавила Елена Ковтун.

До 2020 года коммуналка будет дорожать два раза в год.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

«ПОНУЖДАЕМ ЛЮДЕЙ ЭКОНОМИТЬ ГАЗ»

Газ для тех потребителей, кому в год нужно до 3500 куб. м голубого топлива с 1 января подорожал на 8,4%, с 1 июля - еще на 7,4%.

- Темпы роста в сфере газоснабжения более высокие, чем на другие виды коммунальных платежей, но иначе мы не достигнем средних цен, действующих по ЮФО, - говорит Ковтун. - В Крыму действуют два вида тарифов. Для тех, кто потребляет больше 3500 куб. м. в год тариф выше, чем для тех, кто потребляет меньше газа. Таким образом, мы вынуждаем население экономить.

Был проведен анализ, который показал, что 95% оплачивают газ по более дешевому тарифу. Например, семья, проживающая в доме площадью 200 квадратных метров, в год расходует в среднем 2500 куб. м. газа, это подогрев воды и отопление.

Тариф на тепло с Нового года вырос в среднем на 2,5%, с 1 июля - еще на 12,3%. Изначально планировалось, что тепло зимой подорожает на 4,6%, а летом еще на 15%.