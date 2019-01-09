Как поймать косулю руками и дать печенюшку дикому кабану: три байки от крымских охотников

ВОТ ЭТИМИ ВОТ РУКАМИ!

Обычно рыбаки так начинают свои байки: «Я поймал во-о-о-т такую рыбу, во-о-о-о-т с таким глазом!» И если размеры трофея чаще всего оказываются сомнительными, то егерь Виталий в Орлино-Куйбышевском лесном хозяйстве может смело сказать: «Я поймал косулю вот этими вот руками». И это будет правдой.

Косули и олени порой позируют, пока не услышат выстрелыФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- Идет охота. Собаки вышли на след зверя. Егеря бегут с ними. Охотники, стоящие на номерах ждут, когда дичь, загнанная псами, выбежит на них. И тут происходит следующая картина: егерь видит молодую косулю. Как он это сделал, до сих пор никто из наших понять не может, но он продемонстрировал небывалую ловкость и быстроту, поймав животное руками. Схватил и прижал к земле. Чувствует, как под рукой бьется сердце косули, а глаза с огромными ресницами перепуганы до смерти, - рассказывает охотник Роман Рябов.

Опытный егерь Виталий, участвовавший несчетное количество раз в охоте на зверя так расчувствовался, видя это беззащитное создание, что накрыл косулю своим телом, и не давал укусить ее собакам. Те рвали штанину егеря, но зверушку он в обиду не дал. Когда товарищи подбежали и оттащили собак, отпустил перепуганное животное на волю. Деру она дала, только копыта и сверкали.

Охотничьи собаки помогают во время загонаФото: публикации Герой

ИМИДЖ НИЧТО

Любят итальянцы охотиться в Крыму. Их моцареллой не корми, дай пострелять в вальдшнепов на ай-петринских просторах. Говорят, напоминает очень полуостров родную Италию, и птица здесь к тому же водится.

А стоит сказать, что для итальянских охотников – это целый ритуал. Они выходят в поля разодетые, как франты, благоухая дорогим парфюмом и с уложенными волосами. Это стильно, это имиджно!

- Приехали к нам на охоту два итальянца – один постарше, а другой помоложе. Молодой ходил весь такой важный, с высоко поднятой головой. Постоянно в зеркало смотрелся и следил, чтобы ни одной складке на одежде не было. И вот настал момент охоты. Два егеря идут с итальянскими охотниками, которые между собой разделились. Сеттер молодого итальянца увидел вальдшнепа и помчался в его сторону, итальянец за ним. Тут параллельно раздались выстрелы – стрелял пожилой. Смотрю, тот, что помоложе упал на землю и не встает. Подхожу к нему ближе, а у него голова в крови, - вспоминает Роман Рябов.

Перед охотой егерь проводит инструктажФото: публикации Герой

Кто был рядом, в ужасе подумали, что один охотник другого подстрелил. Оказалось, молодой итальянец в запале так припустил по полю, что не смотрел под ноги и споткнулся о камень. Модные сапоги оказались непригодными для быстрого бега. Встает, весь грязный, кровь течет по лицу…

Зато такого модного охотника в лесу еще никто не видел!

ЗВЕРИНОЕ ДОВЕРИЕ

Случай произошел в Орлино-Куйбышевском лесном хозяйстве во время охоты на оленя. В остальных животных стрелять было запрещено.

- Сопровождаю одного охотника, он идет впереди, а я чувствую сзади чей-то взгляд. Оборачиваюсь – кабан стоит и наблюдает за нами из-за дерева. Показываю глазами охотнику, мол, смотри, кабан. Говорю животному: «Не бойся, хороший, мы тебя не тронем. Иди сюда, у меня печенька для тебя есть», - рассказывает историю из жизни егерь Александр Карпенко.

Что вы думаете? Кабан берет и подходит и ест из рук егеря печенюшку. Видел бы кто в тот момент глаза охотника! Ошарашено тот смотрел, как дикий зверь слушается человека и, словно домашний, ест с рук.

На снегу видно множество следов зверей, например, только что пробежал заяцФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

КОНКРЕТНО

Сроки охоты в Крыму

Охота в Крыму на серую куропатку и фазана проходит с 1 октября до 31 декабря;

На кабана с 1 октября по 31 января (на все половозрастные группы); на взрослых самцов из засады или с охотничьей вышки – с 1 июня по 30 сентября и с 1 по 28 (29) февраля;

На оленя благородного с 1 октября по 31 декабря (на все половозрастные группы); на взрослых самцов – с 1 сентября по 30 сентября.

На косулю европейскую с 1 октября по 31 декабря (на все половозрастные группы); на взрослых самцов – с 20 мая по 20 июня и с 15 июля по 15 августа.

На муфлона всех половозрастных групп с 1 октября по 15 января.

Любительская и спортивная охота на копытных животных загоном, нагоном или другим коллективным способом проходит с третьей субботы октября по 31 декабря;

На зайца-русака в последнее воскресение ноября и до последнего воскресенья января;

Охота на волка, лисицу и енотовидную собаку в закрепленных охотничьих угодьях с 1 ноября по 28 (29) февраля, в общедоступных охотничьих угодьях – с последнего воскресенья ноября по последнее воскресенье января;

На куницу каменную с последнего воскресенья ноября по 31 декабря.

На птицу со второй субботы августа по ноябрь, на водоплавающую с сентября по 31 декабря, на вальдшнепа с 4 октября по 31 декабря.

КСТАТИ

Гроза огорода

Вот точно говорят, что у страха глаза велики.

- Обратился в панике дедушка. С ужасом рассказывает, что на его огороде в черте города завелась дикая, свирепая свинья. Не иначе как кабан, кило на сто! Надо с этим то-то делать, ведь не дай бог задерет старика, - рассказывает работник севастопольского лесхоза.

Поставили фотоловушку и насыпали посреди огорода кукурузу в качестве приманки. Спустя сутки смотрят видео, кто же там орудует.

Диким страшным кабаном оказался… розовый поросенок. Проказник, увидев кормежку, совсем позабыл от счастья о конспирации. Резвился, гоняя надоедливых сорок и голубей, прилетевших на кукурузный пир.

Злобным вепрем оказался милый поросенокФото: публикации Герой

Пенсионер успокоился, но особого восторга от непрошенного гостя не испытывал. Пошел искать хозяина бесстрашного поросенка. Нашел. Тот от радости купил дедушке кипу семян, чтобы возместить ущерб, нанесенный хрюшкой.