«Артек» открывает детям Крыма и Севастополя «Тайны великого сказочника»

Первое в 2109 году новогодние представление для юных крымчан и севастопольцев уже состоялось на Дворцовой площади МДЦ «Артек». Детей встречали аниматоры, силачи и фокусники. Перед началом сказки дети смогли улыбнуться и показать язык своему отражению в «кривом» зеркале, посмотреть на окружающих изнутри огромного мыльного пузыря и написать письмо дедушке Морозу. «Почта Артека», кстати, - официальный пункт приема писем на адрес новогоднего волшебника в его резиденции в Великом Устюге. Настя Конина из Ялты, например, попросила Деда Мороза, чтобы все желания сбывались.

- Просто хочется, чтобы наши с мамой желания исполнялись не только под новый год, а весь год, - смеется Настя.

Письмо Деду МорозуФото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Многие зрители уже ждут начала представления «Тайны великого сказочника» по мотивам повести-сказки Э.Т.-А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». На сцене перемежаются классический балет, современная музыка и хореография. Главный участник праздника Дед Мороз желает со сцены и детям и взрослым в новом 2109 году обязательно быть счастливыми!

Артековские «Тайны великого сказочника» по мотивам «Щелкунчика».Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

- Мне все очень здесь нравится, - смущаясь признается Настя Ветрова из Ялты. – Я теперь очень хочу попасть в «Артек» на смену.

Первые зрители новогоднего представления в "Артеке".Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Участниками праздничных представлений в Международном детском центре с 3 по 5 января станут около шести тысяч детей из Крыма и Севастополя.

В новогодние каникулы впечатления и эмоции можно смело умножать!Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Кроме приглашенных крымчан новогодние представления увидят и артековцы 15-ой новогодней смены - дети со всей России. Для них, кстати, в первый день 2019 года дала концерт эстрадная певица Согдиана. В наступившем году певица пожелала «отличного настроения, крепкого здоровья, а еще – попутного ветра на пути к заветным целям».

«Комсомолка», безусловно, присоединяется к этим поздравлениям!