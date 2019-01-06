«Не мог пройти мимо тонущего ребенка»: В Ялте мужчина спас подростка

В Ялте чуть было не произошла трагедия — едва не утонул 12-летний мальчик, сорвавшись с пирса в море. Подростка спас настоящий герой — москвич Кирилл Салов, который бросился в ледяную воду за подростком.

Все случилось накануне днем на набережной Ялты, неподалеку от ресторана «Апельсин». Был шторм в 4 балла, но несмотря на это двое мальчишек стояли на пирсе. По словам очевидцев, сильная волна сбила с ног одного из них и утянула в море.

По пирсу прогуливалась пара из Москвы— Кирилл Салов и Александра Лезина. Они стали свидетелями всего произошедшего. Осознав, что мальчик не сможет выбраться на берег сам, Кирилл прыгнул в воду.

- За мальчиком прыгнул мой мужчина и прыгнул не отчаянно, а предварительно оценив ситуацию и свои силы. И если бы не он (Кирилл Салов, - ред.), то парня бы не было в живых. Мальчика стало тянуть в море почти сразу, и плыть он не мог. Поэтому шансов добраться до берега у него не было, - рассказывает в своем Инстаграмм Александра Лезина.

Кирилл, рискуя своей жизнью, доплыл до мальчика и притянул его из моря к пирсу. Затем уже собравшиеся на пирсе прохожие помогли ребенку и его спасителю выбраться из воды.

- (Кириллу. - Ред.) помогли выбраться на пирс, а парень перехватился за палку, которую принесли с берега, - продолжает Александра.

Герой Кирилл со своей девушкой Александрой/Фото: Инстаграм Александры Лезиной.

Впрочем, девушка отметила, что остальные прохожие, наблюдая за борьбой мальчика за жизнь в бушующем море, в первые минуты вели себя на удивление отстраненно.

- Все стояли и смотрели, а кто-то снимал на телефон..., - возмущается девушка.

Она также рассказала, что озябшего от холодной воды в 10 градусов и измученного Кирилла даже не хотели сначала пускать в местное кафе.

- Нас не хотели пускать в кафе на набережной,потому что «вы нам тут сейчас намочите стул»?! Мы стали просить воды и перекись, но они очень неохотно все это делали... Потом уже смирились, когда пара, которая помогла нам дойти до кафе, немного повозмущалась, продолжает Александра. - Кирилл сделал это не ради медали или похвалы, а потому что не мог пройти мимо тонущего ребенка или стоять равнодушно смотреть, или снимать на телефон!

Тем не менее, в соцсетях Кирилла Салова уже справедливо окрестили героем, которого стоит наградить.

Официальной информации об инциденте в МЧС или Минздраве Крыма пока нет.